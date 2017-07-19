Славная охота. Как чемпион Чехии закупается на китайские деньги 

Каждый год в Лиге чемпионов находится дерзкий андердог из нефутбольной страны, готовый вцепиться в кого-нибудь из грандов и вытряхнуть из него душу, очки и призовые. Перед началом ЛЧ-2017/18 такую роль на себя готова примерить пражская «Славия». Чемпион Чехии перед еврокубками скупает опытных бойцов, не заглядывая к ним в паспорт.



Жаркое лето

Санкт-Петербург был удивлен выбору городской легенды, Мигела Данни, который после «Зенита» отправился не в московское «Динамо», не в родную Португалию, а в Прагу. Именно тогда футбольная Россия стала следить за местной «Славией». Однако столичный клуб привлекал к себе внимание и раньше. А первая за 8 лет победа в чемпионате Чехии дала инвесторам клуба знак: пора начинать трансферный бум.

В июне в Прагу стали прибывать игроки в преклонном спортивном возрасте. Кроме питерского Данни, в столице Чехии обосновались бронзовый призер Евро-2008 Хамит Алтынтоп и четвертьфиналист ЧМ-2006 Руслан Ротань. На двоих им 69 лет, но они имеют богатый опыт выступлений в еврокубках: турок выходил с «Баварией» в финал Лиги чемпионов, а украинец брал «серебро» ЛЕ под флагами «Днепра». Все это стало возможным потому, что у «Славии» появились китайские деньги.

Спасители из Азии

На рассказе о владельцах «звезд» надо остановиться подробнее. До прихода китайских инвестиций «красно-белые» считались аналогом Монголии: большие и славные победы остались в ее далеком прошлом. В 2015-м «Славия» опустилась на 11-е место в чемпионате, а баланс клуба оказался в глубоком минусе. Покупка акций клуба-банкрота крупнейшей компанией CEFC China Energy потрясла больше, чем сюжет фильма «Иллюзия обмана». Но стереотипное мнение «азиаты не смыслят в футболе» в этот раз дало сбой.

Рассчитавшись со всеми долгами, люди из частной корпорации принялись менять имидж и подход к делу. «Славия», например, теперь является единственной командой в стране, которая купила аналитическую систему по статистике любого игрока в европейских турнирах. Благодаря этой методике «звезды» приобрели Майкла Нгаде-Нгаджуи. И остались в прибыли: 6 голов за 27 матчей в прошлом сезоне — отличный показатель для защитника, не правда ли?



Сезон больших надежд

Трансферная бомбардировка от руководства «столичных» еще не закончена. «Очень высоко ценю тот факт, что Евгений Коноплянка готов играть за «Славию», – заявил президент команды Ярослав Тврдик. Но для каких целей китайские инвесторы так щедро дают деньги своему чешскому детищу?

Основная задача «Славии» на ближайшее время — повторить славные времена 2007 года: тогда пражане дебютировали в группе Лиги чемпионов. И пусть гостевые 0:7 от «Арсенала» стали одной из глобальных катастроф в истории «красно-белых», выход в квартет станет отличной рекламой для клуба и их успешных инвесторов. Теперь футболисты Ярослава Шилгавого уселись перед мониторами: команда изучает соперника по третьему раунду квалификации ЛЧ — белорусский БАТЭ.

Также никто не отменял и борьбы за вторую «корону» национального первенства подряд. Старт сезона состоится 29 июля. Можно не сомневаться, что в наступающем чемпионате трибуны «Эден Арены» (знаменита тем, что принимала Суперкубок Европы-2013) будут заполняться не меньше, чем на игру между «Челси» и «Баварией» три года назад.

На китайском багаже

Чемпионы Чехии продолжают подвиги прошлого сезона. Похоже, в отпуске члены команды упорно тренировались: за четыре товарищеские встречи в предсезонье «красно-белые» победили «Вест Бромвич» и «Жилину», а также сыграли вничью с «Краснодаром» и «Селтиком». А ее звездные новички расхваливают новый клуб.

«Я хочу продолжать играть в футбол, «Славия» дала мне эту возможность», — Данни не перестает благодарить Прагу. А скоро к нему может присоединиться экс-партнер Мигела по «Зениту» Цаллагов.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press