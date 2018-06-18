«Слава Мексике, козлы!». Как «Лужники» захватили люди в сомбреро

Корреспондент еженедельника «Футбол» Александр Вишневский рассказывает о главной сенсации первого тура группового этапа ЧМ-2018: действующие чемпионы мира немцы проиграли сборной Мексики (0:1).

Расстояние от Москвы до Германии – 1700 километров, а до Мексики – 10400 километров. Средняя зарплата в Германии – 3800 евро, а в Мексике – 600 евро. Отгадайте, из какой же из этих стран приехало больше болельщиков? Из Мексики. В несколько раз.

А с учетом того, что мексиканцы по степени зажигательности – пожалуй, самые неистовые люди на планете, а немцы – чемпионы мира не только по футболу, но и по спокойствию в поведении, то преимущество Мексики на трибунах «Лужников» было не то что подавляющим, а просто до неприличия огромным. «Слава Мексике, козлы!», — с таким боевым кличем мексиканцы прыгали и плясали в зеленых футболках, а также в красочных костюмах ацтеков и жрецов майя.

Сомбреро стали в этот вечер самым популярным головным убором в «Лужниках» и выглядели в 25-градусную жару во всех отношениях уместнее меховых шапок с советскими кокардами, которые цепляют на себя в России болельщики из абсолютно всех стран.

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К слову, еще одним неимоверно популярным костюмом среди мексиканских болельщиков оказалась форма Хорхе Кампоса – низенького вратаря, что блистал в воротах сборной Мексики не только яркой игрой, но и еще более пестрой одеждой. Начиная с дебюта Хорхе Кампоса в национальной команде – то есть с 1994 года – мексиканцы неизменно выходили из группы на каждом чемпионате мира и неизменно проигрывали в 1/8 финала. По такому сценарию для сборной Мексики прошли уже шесть мундиалей подряд. Во главе с новым кудесником в воротах – Гильермо Очоа – мексиканцы были так близки к вожделенному четвертьфиналу четыре года назад в Бразилии. Тогда они не пропускали голов в групповом этапе до 87-й минуты третьего матча, а в 1/8 финала против Голландии вели 1:0 вплоть до 88-й минуты, но в итоге остались даже без дополнительного времени, уступив 1:2.

До начала турнира казалось, что мексиканцев ждет в лучшем случае повторение привычной истории – поражение в первой игры плей-офф от Бразилии. Если, конечно, удастся превзойти в борьбе за второе место крепкую шведскую команду. Но своей шокирующей победой над Германией мексиканцы совсем запутали турнирные расклады и поспособствовали перспективе отправления сборной Германию куда подальше – а именно в Самару на битву против Бразилии в 1/8 финала. Или еще дальше – в Берлин, например.

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Еще одна команда из той же группы, Швеция, в отборочном этапе вышвырнула из чемпионата сборную Италии, однако итальянские флаги все равно массово мелькали в «Лужниках» — на щеках болельщиков, которым художники рисовали флаги встречающихся команд. Флаг Германии наносился легко, а вот вырисовывать на мексиканской флаге его мелкие детали – орла, змею, кактусы, листья дуба – оказывалось слишком сложной задачей, и в итоге вместо флага Мексики получался флаг Италии. Гранде, синьори!

Между тем в лабиринте трибун новых «Лужников» я забрел куда-то не туда, и внезапно оказался в… ложе хоспиталити для мексиканских болельщиков, где напитки и еда входили в цену билетов в неограниченном количестве.

Текила текла рекой, пиво подавали исключительно мексиканское, еда превалировала тоже традиционно мексиканская, а оркестр исполнял популярные местные песни

Догадаться о том, что мы не в Мексике, можно было только благодаря тому, что российские официанты разговаривали только на английском языке и не всегда понимали такие главные слова, как cerveza и una mas. Но зато они прекрасно понимали слово tequila и готовили для болельщиков стандартные наборы для выхода на трибуну из шести стаканов пива, скрепленных картонкой. На 45 минут должно было хватить.

Блистательный первый тайм в исполнении сборной Мексики побудил болельщиков начать кричать издевательское для соперников «оле» после каждого точного паса. А когда команда Хуана Карлоса Осорио смогла выстоять и во втором тайме и сохранила победный счет, то в «Лужниках» началось уже настоящее безумие. Мексиканские фанаты и до матча казались самыми громкими и неистовыми на турнире, теперь же они подняли количество децибел выше в несколько раз. Бесчисленные компании выходивших с трибун абсолютно счастливых людей в зеленых футболках прыгали, плясали и спели одно и то же: «И где они? И где они? Те немцы, которые не верили, что мы победим».

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Текст: Александр Вишневский

Фото: Сергей Дроняев

Александр Вишневский Автор еженедельника «Футбол»