Скрежет схем. Тактическое превью к решающей части сезона российской Премьер-лиги

2 марта стартует весенняя часть чемпионата России, которая должна ответить на главные вопросы: сможет ли «Локомотив» удержать чемпионство, кто навяжет «железнодорожникам» борьбу в этом вопросе и какие команды станут открытием в ближайшие три игровых месяца. Еженедельник «Футбол» задал все эти вопросы главным журналистам, пишущим о тактике.

Евгений Ломоносов, «Советский Спорт»

1. Лидер Премьер-лиги, который лучше всех подготовился к весенней части сезона?

«Локомотив». Команда в зимнее трансферное окно не потеряла никого из лидеров, вернулись после травм Ари, Чорлука и Гилерме. Особенно важно возвращение Ари: он даст атаке вариативность. В межсезонных матчах Ари и Фарфан были убийственной контратакующей парой: бразилец цеплялся за передачи из глубины, а перуанец уничтожал соперника на скорости. Другой трансферный успех «Локо» — сохранение Фернандеша. Это самый важный футболист команды. Он умеет хорошо действовать на флангах, но его можно также сместить в опорную зону. Фернандеш классно начинает атаки из глубины.

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В матче против «Стремсгодсета у «Локо» был один опорник — Игорь Денисов. И большая группа атакующих полузащитников: братья Миранчуки, Фернандеш, Фарфан плюс Ари. Кто-то из пары Антон Миранчук — Фернадеш регулярно опускался в опорную зону для продвижения мяча. Поэтому у «Локо» большой атакующий потенциал. И важно, что Семин его раскрывает. Он же начинал сезон с тремя защитниками и двумя опорниками. А сейчас бывает два защитники и один опорник Денисов.

2. Главные тактические новшества команд на сборах?

Наши команды много работают над построением комбинационного выхода в атаку. В этом плане ЦСКА интересен больше всего: при выходе клуб играет по схеме 3+2-группа атаки. Для передачи от защитников в опорной зоне предлагают себя Натхо и Дзагоев или Головин — в зависимости от ситуации. Натхо и Головин хороши в передачах, Головин очень изворотлив и может уйти от соперника за счет резких движений.

Поэтому ЦСКА в опорной зоне теперь не нужен Вернблум: его наличие сузит атакующий потенциал. В одном из матчей Гончаренко поставил шведа в опорную зону при обороне, но выбрал схему 4+4+2. С тех пор Вернблум играет либо защитника, либо нападающего. Например, в матче с «Эсбьергом» Понтус был впереди, а в центре действовали Натхо, Дзагоев и Витиньо.

Гончаренко подкупает тем, что строит атакующий футбол. Это и креативщики в центре поля, и Кучаев слева, который хорош в пасовой игре. У ЦСКА фланговые зоны вообще могут стать прорывными. И дело здесь не только в латералях. Головин очень круто выполняет забегания под передачи латаралей. Скоростная работа у парня сумасшедшая. Она позволяет своевременно насыщать свободные зоны.

3. Главный тактик лиги прямо сейчас?

Выделю двух — Юрия Семина и Виктора Гончаренко. У них есть одна общая деталь: помня о результате, оба делают все для максимального раскрытия атакующего потенциала команды. Семин для этого перешел на игру в два центральных защитника, Гончаренко построил креативный центр поля, а сейчас наигрывает слева Кучаева. Мне кажется, они показывают способность выжимать максимум из минимума.

4. За каким игроком стоит следить весной?

Из молодых — Кучаев. Правша на позиции левого латераля — интересная история. Из состоявшихся игроков — Мамаев. Вот кто определяет стиль «Краснодара». Игра в одно-два касания бесподобная. Если он будет здоров, Смолов останется в строю, а Шатов возродит карьеру, то «Краснодар» может удивить.

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5. Трансфер, который больше всех оправдает себя весной?

Аренда Мусы. Его связка с Витиньо привлекла в контрольных матчах. При контратаках Муса открывается во фланговых зонах и шизит, если получает мяч. При позиционных атаках интересна работа этой пары, когда мяч у трех защитников ЦСКА: бразилец открывается в глубину, выдергивая защитника, а в это время Муса бежит в свободное пространство.

6. Команда, которая станет сюрпризом в весенней части?

«Арсенал». В первой части Тула показала, как играть с сильными соперниками, так и с себе равными. Если Божович сумеет совместить раскрывшегося осенью Джорджевича с Дзюбой, то может выйти увлекательное кино.

Трансфер Новосельцева стал для меня удивлением. К паре Сунзу-Беляев вопросов мало. Плюс есть Григалава, всегда способный подменить одного из ведущих защитников. Другой вариант с Новосельцевым: «Арсенал» может играть в три центральных защитника. Такой вариант Божович один раз использовал осенью, а Новосельцев регулярно был задействован в тройке у Бердыева.

Сергей Титов, «Чемпионат»

1. Лидер Премьер-лиги, который лучше всех подготовился к весенней части сезона?

На сборах сильнее всех смотрелся «Зенит», но уже в феврале идеи, использованные в январе, перестали работать. Роберто Манчини наигрывал на зимних сборах схему 4+4+2, встраивал туда Антона Заболотного и получал профит: Заболотный забивал и цеплялся за верховые мячи, Кокорин и Дриусси грамотно под него подстраивались. Но потом Манчини поменял то, что здорово работало, и вернул «Зенит» к схеме 4+3+3. Игра в атаке стала хуже, Кокорин сбавил в продуктивности, а Заболотный стал меньше загружаться мячами.

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Если же выделять среди других команд, то «Локомотив» попадался на проблемах в переходных фазах, получая частые контратаки, но в плане фантазии в атаке он сейчас сильнейший клуб лиги – Юрий Семин лишь меняет мелкие детали, структурно же все остается по-прежнему

2. Главные тактические новшества команд на сборах?

Удивил «Ростов». Валерий Карпин использует знакомую команде схему 3+5+2, но крайние защитники клуба при атаках активно заполняют полуфланги – и Калачев, и особенно Скопинцев. Это позволяет им открываться на углу штрафной, быть ближе к воротам в момент удара/прострела и активнее насыщать дальнюю штангу при атаке другим флангом.

3. Главный тактик лиги прямо сейчас?

Виктор Гончаренко. У него все игроки правильно расставлены, строят треугольники и много доставляют мяч вперед. Гончаренко делает так, что ЦСКА дорожит мячом и спокойно пуляет его верхом, не обращая внимания на процент верховых единоборств: подбор для него важнее. Гончаренко одновременно создает иллюзию защитной тактики 5+3+2, но лучше всех в лиге (кроме, пожалуй, «Локо») доводит мяч до штрафной и запирает там соперника. Единственное, что за год в ЦСКА Виктор так и не сделал, – не отучил Витиньо бить со всех возможных дистанций.

4. За каким игроком стоит следить весной?

За Олегом Шатовым. Судя по сборам, в «Краснодаре» Шатова видят «десяткой» в 4+2+3+1 – минимум беговой работы, максимум креатива. К тактическому перевоплощению игрок готов, главное – не мучиться новыми мелкими травмами.

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Три менее попсовых варианта – Бибрас Натхо (весной будет лучшим игроком ЦСКА из-за тотального контроля развития атак в центре поля), Паул Антон (новичок «Анжи», отлично продвигающий мяч вперед) и Дмитрий Скопинцев (крайний защитник «Ростова», из которого Валерий Карпин сделает снайпера).

5. Трансфер, который больше всех оправдает себя весной?

Софьян Ханни. Причем необязательно весной: Ханни способен стать заменой как Попову, так и Квинси Промесу. А после отъезда голландца Ханни точно будет главным футболистом «Спартака», связывающим нити игры и управляющим атаками. Кем-то наподобие Алекса.

Интересно выглядят трансферы Антона в «Анжи», Неделчару — в «Уфу», Эль-Кабира — в «Урал». Антон классно разгоняет атаки передачами из глубины. Неделчару добавит «Уфе» качества и точности длинных передач. Эль-Кабир – движения и интеллекта «Уралу»: будучи левым вингером, он будет дежурить в центре и раскручивать атаки оттуда.

6. Команда, которая станет сюрпризом в весенней части?

«Уфа» должна удивить продолжением своего прогресса: Сергей Семак постепенно делает команду со скромным составом атакующей, учит ее мощному прессингу, открыто говорит о любви к стилю Бундеслиги и ставит что-то похожее. Еще Семаку нравится, когда в 3+4+3 крайний защитник замыкает навес крайнего защитника. «Уфа» продолжит расти и чаще забивать.

Михаил Борзыкин, YouTube-канал «Фабрика Футбола»

1. Лидер Премьер-лиги, который лучше всех подготовился к весенней части сезона?

Все, кроме «Зенита», на сборах выглядели весьма блекло, но в первом же официальном матче все превзошли «Зенит» по качеству игры. «Локомотив» несколько утратил баланс: сейчас у него атака явно мощнее обороны. Но это объяснимо тем, что Юрий Семин много экспериментировал.

«Локо» остается главным претендентом на трон. Если после дерби клуб сохранит или увеличит свой отрыв от преследователей, то тогда уже все будет зависеть от того, попадет ли команда в игровой кризис. В первой части сезона «Локо» был единственным, кого кризис миновал. Если и весной этого не случится, то понятно: шансов ни у кого нет.

2. Главные тактические новшества команд на сборах?

ЦСКА почти все матчи сыграл по модели 4+2+3+1. Осенью армейцы показали свою самую низкую результативность за последние годы, и, видимо, Виктор Гончаренко искал более эффективную «противоавтобусную» модель. Но на генеральной репетиции и в первом официальном матче ЦСКА вернулся к схеме 3+5+2, главная особенность которой – Вернблум на позиции правого центрального защитника.

Остальные экспериментировали, но новую базу не наиграли. «Спартак» пробовал модель с одним и двумя нападающими, причем новичок Ханни тестировался в роли центрфорварда, а не «десятки». «Зенит» наигрывал максимально атакующий вариант – с тремя номинальными нападающими в стартовом составе. У него есть несколько схем, но главная – 4+2+3+1. А самая простая задача была у Семина – сохранить Фернандеша. И «Локомотив» с этой задачей справился.

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3. Главный тактик лиги прямо сейчас?

В этом сезоне лучший тактик – Юрий Семин. «Локомотив» одержал немало побед благодаря кадрово-тактическим перестановкам по ходу матча. Самый яркий пример – игра со «Спартаком». Вообще «Локомотив» забивает после перерыва 72% голов. И это умение перестроить игру, взвинтить темп, безусловно, является одним из главных козырей лидера чемпионата. В прошлом сезоне этим отличался Каррера. Но в этом сезоне все перевернулось.

4. За каким игроком стоит следить весной?

Главное достоинство нашей сборной – перспективная полузащита. Головин, Дзагоев, братья Миранчуки, Зобнин, Кузяев – обойма такая, что выбирать очень сложно. А есть еще Шатов, который должен себя показать в «Краснодаре». Есть Ерохин, которого очень сильно недооценивают. Проблема полузащиты – отсутствие чистого опорника: Денисова Станислав Черчесов не видит.

Весна покажет, кто лучший игрок Премьер-лиги – Фернандеш или Промес. Кто выиграет гонку бомбардиров – Смолов, Кокорин или кто-то еще. Интересно, как покажет себя Дзюба: его предыдущий арендный опыт подсказывает, что стоит ждать многого.

5. Трансфер, который больше всех оправдает себя весной?

Главный трансфер зимнего межсезонья – это возвращение Мусы в ЦСКА. По важности соперничать с ним может только краснодарская аренда Шатова. Но Муса – это стопроцентное усиление, если не будет никаких форс-мажоров вроде серьезной травмы. ЦСКА совершил сделку-мечту.

6. Команда, которая станет сюрпризом в весенней части?

«Краснодар». «Быки» сохранили лидеров, усилили атаку Шатовым. Они и в первой части сезона в чем-то превосходили конкурентов. Например, в количестве очков, полученных в матчах с командами второй восьмерки. «Краснодар» лучше всех взламывает эшелонированную оборону. Зато в матчах с себе подобными он не взял ни одного очка. Если в таких играх будет прогресс, мы увидим «быков» в Лиге чемпионов.

Григорий Ефимов, еженедельник «Футбол»

1. Лидер Премьер-лиги, который лучше всех подготовился к весенней части сезона?

Лучше других лидеров к возобновлению сезона готов «Локомотив». Команде потребовался всего тайм во Франции, чтобы вспомнить свою прошлогоднюю игру — этой игры хватает, чтобы уверенно лидировать в РФПЛ. «Локомотив» усилился за счет вернувшихся после травм Ари и Чорлуки, которых не нужно с трудом встраивать в работающую систему.

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Пожалуй, «Спартак» является самым опасным соперником для «железнодорожников». Он получил головную боль после травмы Джикии, однако Каррера умеет ротировать состав и находить оптимальные решения в сложных ситуациях. Плюс у красно-белых самый легкий календарь из лидеров. В «Зените» кризис идей: Манчини пока не может придумать ничего нового, и то, что работало в начале осени, сейчас уже никого не удивляет. Поэтому вряд ли питерцам с такой игрой удастся сократить отрыв до «Локомотива». Тоже самое относится и к «Краснодару»: у подопечных Шалимова три встречи с прямыми конкурентами, в первой части чемпионата в пяти матчах с лидерами команда взяла 0 очков (разница мячей 1-11). Набор очков только против середняков чемпионства не принесет. ЦСКА выглядит темной лошадкой: армейцы усилились Мусой, но его еще только предстоит встроить в игру команды. Если Гончаренко удастся найти правильное применение Ахмеду и ЦСКА начнет стабильно забивать, то клуб сможет составить конкуренцию «Спартаку» в погоне за лидером.

3.Главный тактик лиги прямо сейчас?

Курбан Бердыев. Его отличают скрупулезный систематический подход, постепенное выстраивание команды и практически гарантированный прогресс. Уже в конце первой части чемпионата игровой прогресс был заметен, хотя результаты по-прежнему были довольно плачевные. Весной «Рубин» будет уже по-настоящему командой Бердыева. Следом за Бердыевым идет Каррера — он не такой системный тренер, зато очень гибкий и разнообразный. Каррера может перестраивать игру своей команды и от игры к игре, и по ходу матчей — причем коллектив в большинстве случаев его хорошо слушается и очень управляем. Также следует отметить прекрасных тактиков Гончаренко, Семака и Гаджиева. Гаджи Муслимович умудряется выжимать из нищего «Амкара» максимум. Семак сохранил все лучшее в «Уфе» от Гончаренко и постепенно сделал ее своей собственной командой. Гончаренко тоже довольно быстро изменил ЦСКА под себя.

4. За каким игроком стоит следить весной?

Нужно следить за российскими игроками, которые могут попасть в сборную. Вернется ли Зобнин на прежний уровень после травмы? Сможет ли Шатов изменить свою игру в «Краснодаре»? В контрольных матчах Шатов в гораздо меньшей степени привязан к флангу, действует по всей ширине поля — это не только новые, большие возможности, но и более высокие требования. Выдержат ли братья Миранчуки напряжение финишного отрезка — от них все-таки во многом зависит атакующая игра «Локомотива». Интересно, как проявят себя Дзюба и Заболотный в новых условиях.

Большое внимание будет к российским защитникам. Стоит присмотреться к обороне «Рубина» — сейчас там, в ее центре, играют Гранат и Камболов, и если казанцы успешно проведут весенний отрезок, то у кого-то из них есть шанс попасть в сборную.

5. Трансфер, который больше всех оправдает себя весной?

Интерес вызывают новички «Спартака». Уверен, что у Карреры оба футболиста заиграют. Очень любопытно посмотреть, как Гончаренко будет использовать Мусу. В прошлом сезоне у ЦСКА в атаке был задействован такой же быстрый Ионов, но к нему главный тренер армейцев правильного подхода не нашел. Муса, конечно, выше уровнем, но кажется, что Гончаренко удобнее играть с более фактурным футболистом в атаке. Среди команд-середняков буду следить в первую очередь за Дмитрием Скопинцевым из «Ростова». Один из лучших игроков ФНЛ, лучший бомбардир «Балтики» (притом что играет левого латераля) готов покорять РФПЛ. Другие точечные усиления середняков тоже любопытны — Отман Эль-Кабир в «Урале», Абдул-Азиз Теттех в «Динамо», Паул Антон в «Анжи». Достаточно дешевые футболисты из чемпионатов Восточной Европы, которые могут себя проявить в России, — как, например, уже проявил себя в том же «Урале» Петрюс Бумаль. Ну и в «Рубине» можно будет посмотреть на Попова и Подберезкина, которые получают шанс перезагрузить карьеру у очень сильного тренера.

6. Команда, которая станет сюрпризом в весенней части?

«Ростов» может стать сюрпризом — по крайней мере, команды Карпина всегда показывали веселую игру. Интересную кампанию провел «Рубин»: казанцы прекрасно сработали в условиях дефицита бюджета, сбросив очень много дорогих и неликвидных игроков и сумев при этом еще и задешево усилиться. Состав у команды неглубокий, но на 10 туров должно хватить. Система у Бердыева уже выстраивается, и «Рубин» может провести очень сильную весну.

Вадим Лукомский, sports.ru

3. Главный тактик лиги прямо сейчас?

Бердыев — с отрывом. Это прослеживается и в результатах на дистанции, и в отдельных матчах, и в интервью. По сути, эта вся информация, которая у нас есть. В каждой категории Бердыев покруче остальных.

Оценить Карреру как тактика трудно. В интервью он избегает таких разговоров, много объясняет горящими глазами. Это умножается на многочисленные инсайды о большой роли Романа Пилипчука в этом вопросе. Мне нравится, что Каррера развивает команду долгосрочно, но это лишь одна сторона. Гончаренко сильный тактик по меркам РФПЛ. Как и Манчини (его репутация тактического профана – миф).

4. За каким игроком стоит следить весной?

Алексей Миранчук. В РФПЛ мало по-настоящему умных футболистов. Еще меньше их среди россиян. Миранчук такой. При этом его недооценивают. Он играет достаточно круто и стабильно, чтобы тягаться с Промесом за статус лучшего в лиге, а в итоге у него нет железного места в сборной и даже в «Локо» не все признают его лучшим. Надеюсь, скоро это изменится. Быть свидетелем этой эволюции – неплохая перспектива. Миранчук для «Локо» даже важнее, чем Фернандеш. Португалец больше решает мастерством, Алексей же влияет на всю игру.

5. Трансфер, который больше всех оправдает себя весной?

Возвращение Нобоа в «Рубин». До перехода в «Зенит» Кристиан был самым умным футболистом РФПЛ. Аналогичных качеств по части продвижения мяча (как на дриблинге, так и через пасы), по-моему, не показывал никто. То, что он так мало сыграл в первой части, – преступление против всего чемпионата. Сейчас он снова будет выступать. Этого уже достаточно для высоких ожиданий.

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6. Команда, которая станет сюрпризом в весенней части?

«Рубин» должен подняться, но это не открытие. И все равно сезон, наверное, признают неудачным/переходным. «Ростову» желаю удачи, потому что Карпин крутой. Из тех, кто сейчас в верхней части оказался неожиданно, «Уфа» скатится, у Тулы неплохие шансы остаться высоко. Но «Арсенал» — скорее открытие первой части. Без сомнений, зимнее ТО поможет команде забраться выше. Таких качественных российских игроков редко заносит в середняки. В случае Дзюбы есть еще опыт работы с Божовичем и тактическое соответствие системе «Арсенала». В Туле, кстати, полно хороших центральных защитников, поэтому в Новосельцеве я не сильно уверен. Но в целом уровень ему позволяет играть/конкурировать в «Арсенале». Возможно, Сунзу присядет – не потому что плох, а чтобы было больше возможностей для использования атакующих легионеров.

Текст: Илья Егоров

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press, Instagram ФК «Локомотив», Instagram ПФК ЦСКА, Instagram ФК «Спартак», Intagram Олега Шатова, Instagram ФК «Зенит»