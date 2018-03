Скрежет схем. Тактическое превью к решающей части сезона российской Премьер-лиги

Продолжаем подготовку ко второй части чемпионата России 💪 #ГазпромТренировочныеСборы // We continue our preparations for the 2nd part of the season 💪 #GazpromTrainingCamp

A post shared by zenit_spb (@zenit_spb) on Feb 28, 2018 at 10:25pm PST