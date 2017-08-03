Скотный двор. Сколько «Реал» зарабатывает при помощи академии 

В футболе существует устоявшееся мнение, что топ-клубы могут зарабатывать только за счет собственного имени и медийности. Когда же речь заходит о трансферном рынке, то здесь ведущие футбольные бренды мира способны лишь сорить деньгами. Данный тезис старательно опровергает мадридский «Реал». За последние четыре года его академия заработала почти 143 млн евро на продажах своих воспитанников.

Недавний трансфер Альваро Мораты в «Челси» принес мадридскому клубу как минимум 65 млн евро, а по сообщениям многих испанских СМИ, и вовсе 80 млн. Кроме него этим летом «сливочные» расстались еще с тремя своими воспитанниками. Нападающий Мариано Диас отправился в «Лион» за 8 млн евро, хавбек Бурги перешел в «Алавес» за 3 млн, а защитник Диего Льоренте обошелся «Реал Сосьедаду» в 6 млн евро. При продаже молодых игроков мадридцы прописывают пункт о приоритетном праве выкупа футболиста за фиксированную сумму. Подобным образом «Реал» вернул Альваро Морату из «Ювентуса» прошлым летом, заплатив 30 млн евро. Многие тогда потешались над этим решением мадридцев, ведь сезоном ранее они отпустили форварда в Италию за 20 млн евро. Но сейчас подобный ход уже не выглядит таким уж безрассудным.

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История с успешными продажами доморощенных игроков берет начало с лета 2013 года. Тогда «Реал» совершил первый выгодный трансфер, выручив на продаже Хосе Кальехона в «Наполи» около 10 млн евро. С тех пор «королевский» клуб удачно пристроил еще 11 собственных воспитанников, что в сумме принесло команде 142,8 млн евро. По этому показателю они значительно опережают своих главных конкурентов по Ла Лиге – «Барселону» и «Атлетико». «Лос рохибланкос» заработали 73 млн евро на продажах Оливера Торреса, Борхи Бастона, Хавьера Манкильо и Тео Эрнандеса, перебравшегося как раз в «Реал». У «сине-гранатовых» все значительно хуже: 17 млн евро, вырученные с трансферов Марка Бартры, Алена Халиловича и Кристиана Тельо. А возвращение Жерара Деулофеу за сумму, в два раза превышающую стоимость его продажи в «Эвертон» пару лет назад, многих и вовсе сбила с толку. Тот же «Реал», например, смог заработать 25 млн евро на продаже одного лишь Хесе в «ПСЖ».

В Англии есть яркий пример лондонского «Челси», ежегодно раскидывающего по арендам десятки собственных молодых игроков с целью прокачать их и выгодно продать. Но даже эта система дает сбои. Как пример – недавний трансфер форварда Доминика Соланке в «Ливерпуль». Девятнадцатилетний англичанин перешел к мерсисайдцам бесплатно. По правилам ФА «синим» все же полагается денежная компенсация за воспитание игрока. Сумму определит трибунал, но скорее всего она составит символичные 3–5 млн фунтов. А за лучшего игрока недавнего молодежного ЧМ наверняка можно было выручить куда больше.

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Особенного восхищения вызывает рентабельность молодежной системы «Реала». На ее функционирование «сливочные» ежегодно тратят 20 млн евро. Таким образом, одни лишь средства с продажи Альваро Мораты способны финансировать молодежную систему мадридцев в ближайшие 3–4 года. Общие расходы резервного клуба – «Реала Кастильи» составляют 5 млн евро, остальные 15 уходят на содержание других 12 молодежных команд. На территории тренировочной базы «Реала» «Вальдебебас Парк» проживает до 60 игроков молодежных команд. На содержание и обучение каждого юного футболиста «сливочные» ежегодно тратят 33 тысячи евро. Следовательно, на 60 игроков мадридцы тратят около 2 млн евро. К слову, «Вальдебебас Парк» занимает площадь в 1,2 млн м2, что в 40 раз превышает территорию «Сантьяго Бернабеу». Комплекс содержит ряд тренировочных площадок, четыре бассейна и даже кинотеатр.

То, что «Реал» много зарабатывает на собственных воспитанниках, не значит, что они не используются в первой команде. В прошлом сезоне 40 голов и 33 результативные передачи были на счету футболистов, имеющих в своем активе выступления в молодежных командах клуба. Кроме того, в новом сезоне одну треть основы «Реала» составят игроки, выступившие, по крайней мере, в одной из молодежных команд клуба. В их числе – Кико Касилья, Рубен Яньес, Дани Карвахаль, Начо, Каземиро, Маркос Льоренте, Лукас Васкес и Борха Майораль. Они также помогают довести средний возраст состава мадридского клуба до 24,7 года.

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На данный момент в это трансферное окно на продажах игроков больше «Реала» (75 млн) заработали лишь «Тоттенхэм», «Бенфика» и «Монако».

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press