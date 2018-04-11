Скорый Питер — Сочи. «Динамо» СПб может переехать в Краснодарский край

В прошлом году 95-летний юбилей отметила старейшая команда Санкт-Петербурга – «Динамо». Казалось бы, бело-голубые пережили эпоху вечных реорганизаций и начали восхождение: в ФНЛ они уже вошли в группу лидеров. Но тут появилась неожиданная новость: петербуржцы могут стать сочинцами. И на запоздалую шутку к 1 апреля это не похоже.

С чего все началось

О возможных изменениях в клубе заявил гендиректор петербуржцев Дмитрий Рубашко. «Разговоры о переезде в Сочи ведутся. Но от разговоров до дела еще далеко. Команда решает вопросы в Санкт-Петербурге, поэтому здесь сейчас это не обсуждается. Вообще, основания могут быть. В том регионе нет команды, но есть стадион «Фишт», благоприятные условия для развития футбола. Так что все логично», — заявил функционер ТАСС.

За упокой

В прошлом сезоне в Сочи еще работал одноименный клуб, выступавший в зоне «Юг». Но летом 2017-го руководство местной команды объявило: «Сочи» взяло творческую паузу – профессиональная деятельность приостановлена на год. Не нужно быть профессором математики, чтобы высчитать сроки обещанного возвращения: с сезона-2018/19 местные футболисты должны вернуться на поле. Да и в самом клубе сообщили: «Нам нужен этот год, чтобы после проведения ЧМ-2018 сформировать новую команду и организовать работу футбольного клуба «Сочи» с другим составом».

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Обидно, но столица Олимпиады-2014 считается зоной отчуждения для российского футбола: здесь на гибель обречены даже собственные «ростки». Просто вспомните историю «Жемчужины-Сочи» конца нулевых: возрождение клуба, выход в ФНЛ, Станислав Черчесов в роли главного тренера. И все это ради снятия с первенства первого дивизиона летом 2011-го и возвращения в любительские лиги. Да и воскрешение в следующем году не помогло: проект окончательно заморозили, не выделив средств на выступление в ПФЛ. И нашли «мертвецу» преемника – «Спарту» из Щелкова. Обсуждали и тему объединения, но позже подмосковный клуб просто прекратил свое существование. Поэтому миграцию из другого региона тут тоже проходили – закончилось все за упокой, так и не начавшись.

ФК «Сочи» похож на своих предков: был основан в 2013 году, а расформировывался уже дважды. Да, местная команда не феерила во втором дивизионе на «Юге» (18-е и 7-е места), но ей просто не дают развиваться. В регионе с футбольным 45-тысячником чиновники должны быть заинтересованными в сильном клубе, который возьмет наследство чемпионата в свое пользование. Но верить в светлое будущее и в то же время не выделять финансовых средств (именно по этой причине проект замораживался) на содержание доморощенных команд – утопия.

За и против

Вернемся к «Динамо». Новички ФНЛ текущего сезона забрались на лидерские места еще в летние месяцы. Да, в марте у игроков Александра Точилина начался спад: за 6 встреч набрано всего 5 очков. Команда идет на 7-м месте, отставание от 4-й «Балтики» — 5 баллов. Но будут ли обвинять только что вернувшихся в первый дивизион бело-голубых в упущенном шансе ворваться в РФПЛ с одного прыжка? Нет, это и защитник Ходжаниязов подтвердил: «Задачи пробиться в зону переходных игр любой ценой не стоит». Так к чему тогда вообще начались разговоры о возможном новоселье «Динамо», если клубу и на исторической родине хорошо?

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Все дело в построении бизнеса. Как сообщается, тему сочинского переезда активно обсуждали владелец петербуржцев Борис Ротенберг и его приближенные лица. Если это правда, то аргументы за понятны заранее: ничего не нужно отстраивать с нуля, необходимая инфаструктура в виде наследия от летнего ЧМ перейдет к главному футбольному проекту города. А бороться за конкуренцию не с кем, это вам не Санкт-Петербург.

Основным же считается болельщицкий вопрос. В этом сезоне фанаты «Динамо» редко заполняют домашние матчи и на тысячу мест, но на той же 1/16 финала Кубка России с «Зенитом» (на «Крестовском») собралось немалое количество динамовской поддержки. Конечно, сочинский вариант рассматривается с прицелом на РФПЛ. Так и в Санкт-Петербурге можно проводить матчи на большой арене «Петровского». Да, «Фишт» вместительнее. Но разве привлечет местных жителей матч команды-мигранта? Этот и другие вопросы говорят против перекочевывания на юг.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: пресс-служба ФК «Динамо» СПб, официальный сайт ФНЛ