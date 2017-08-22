Скорость как предчувствие. Почему этот сезон РФПЛ будет самым непредсказуемым за последние годы

Премьер-лига набирает все более мощные обороты, трансферное окно все ближе к закрытию, а общее впечатление от происходящего укладывается в одно слово – нестабильность. Конечно, старт сезона априори непредсказуем, но чемпионат с самого начала стал преподносить удивительные вещи. От этого розыгрыша стоит ожидать чего-то особенного.

Полоса препятствий

Нестабильность не только у нас в стране, но и в мире вообще. Кажется, мы перестаем успевать за временем: год назад люди называли цену в 100 миллионов евро за игрока сумасшествием, а сегодня ПСЖ покупает Неймара в два с лишним раза дороже и радуется. Хорошо это или плохо? Однозначного ответа нет. Без движения нет жизни, так что не стоит отождествлять нестабильность с чем-то негативным. Просто ко всякому изменению нужно быть готовым. За последние полгода их произошло столько, что предусмотреть все было попросту невозможно.

Чувство глобальных перемен витает в воздухе на протяжении всего лета, хотя внешне это выражалось не так явно. Новоявленный чемпион, к примеру, убрал с футболок традиционную белую полосу. Видимо, долгожданный триумф был расценен как достижение, после которого светлая полоса в жизни «Спартака» наступила сама собой и больше не нуждается в каком бы то ни было символическом отражении. Прошло несколько туров, и все увидели, что к защите титула красно-белые не готовы, хоть и взяли вслед за чемпионством Суперкубок. Меньше чем за две недели до конца трансферных войн «Спартак» толком не усилил ни одной линии, сумев арендовать лишь Марио Пашалича у «Челси». На фоне мгновенного заселения «Зенита» крупнокалиберными аргентинцами вперемешку с российскими сборниками такое укрепление смотрится откровенно жалким.

От идиллии, так удачно выстроенной год назад в «Спартаке» Массимо Каррерой, мало что осталось. Открытое недовольство тренера трансферной кампанией и проблемы с контрактом Глушакова – самые заметные примеры разлада в спартаковской лодке, помимо результатов. Пока к раздраю не присоединились болельщики: наоборот, они всецело выражают итальянцу поддержку. Но еще пара неудачных игр, и о его смене могут задуматься и болельщики, и боссы. Да и сам Каррера наверняка хочет работать там, где хозяева будут не только обещать икру, но и угощать ей.

Привет из Буэнос-Айреса

Стремительные перемены настигли главных антагонистов москвичей – «Зенит». Несколько месяцев назад над клубом из Петербурга ехидничали все кому не лень. Теперь врагам не до смеха. В «Зенит» пришел титулованный тренер с мировым именем, после чего сине-бело-голубые развернули такую устрашающую трансферную кампанию, что легко перебили все остальные покупки РФПЛ, вместе взятые. Чуть ли не половина сборной Аргентины теперь живет в Санкт-Петербурге. Кстати, название столицы Аргентины (Буэнос-Айрес) переводится как «добрые ветра». Для питерцев эти ветра уже точно принесли неплохие вести: игроков класса Паредеса и Дриусси у нас единицы. Однако не спешите раньше времени отдавать «Зениту» золотые медали.

Тренерский класс Манчини сомнению не подвергается, как и мастерство его игроков. Однако у горделивого итальянца довольно эгоистичный характер, и в предыдущих командах это часто выливалось в конфликты. Стоит Роберто заварить такую кашу в «Зените» — и нормализовать ситуацию будет крайне трудно. На данный момент все выглядит так, что он ведет команду твердой рукой. Но когда у тебя в запасе сидят такие баламуты как Дзюба, любой внутренний конфликт может вылиться в открытую войну, которая ничем хорошим никогда не кончается. Артем наверняка отправится в аренду за игровой практикой, но и без него в «Зените» могут найтись смутьяны.

Обстановка радикально меняется с каждым месяцем. Мы только начали привыкать к великолепной игре бразильца Жулиано, как он выпал из основы и попросился из «Зенита» на выход. Зато Кокорин – да, Кокорин! Тот, кого после мемеса с усами Черчесова все лето заливали помоями и на чьих футбольных перспективах окончательно поставили крест, – творит что-то невероятное. «6+3» в 7 играх по системе «гол+пас» — при том что за весь прошлый сезон Кокорин набрал «5+4»! Его воскрешение может стать еще более ярким, чем это ранее получилось у Федора Смолова.

Причем он не один такой, внезапно вылезший из изгоев в герои. Как вам Георгий Щенников, забивший за 3 игры 2 мяча, притом что ранее за 170 с лишним матчей он вообще ни разу не поражал чужих ворот? Разумеется, в этом велика заслуга Виктора Гончаренко, активно задействующего Георгия в атакующей игре, но сам факт того, что защитник ЦСКА, чей потолок, казалось, был всем известен, вдруг стал прогрессировать, вновь заставляет задуматься о бешеном темпе перемен.

Вперед в прошлое

Одних эта нестабильность приводит к совершенно новым экспериментам, а других, наоборот, возвращает к корням, переворачивая с головы на ноги. Как, например, «Рубин». Весь прошлый год мы гадали, что за испанскую чудо-команду построит Хавьер Грасия. Ведь до конца не верилось, что специалиста, с которым подписали четырехлетний контракт с внушительной неустойкой и под которого накупили кучу легионеров, погонят уже через год. Непонятная игра и проблемы внутри коллектива вынудили руководство пойти на этот шаг. «Рубину» повезло еще и с тем, что кризис настиг «Ростов»: если бы ростовчане имели возможность сохранить Бердыева и платили зарплаты футболистам, вряд ли можно было бы рассчитывать на его возвращение в Казань. Теперь «Рубин» забывает об испанце как о страшном сне и возвращается к привычной бердыевской модели.

Такое же обращение к корням происходит и в «Локомотиве». Там о возвращении своего патриарха задумались еще раньше, и время лишь убеждает, что в клубе угадали с очередным пришествием Юрия Семина. Но, опять же, делать далеко идущие прогнозы после шести туров при такой скорости развития событий не совсем оправданно. Пока можно лишь констатировать, что «железнодорожники» смотрятся довольно сбалансированно, в коллективе царит хорошая атмосфера, а молодые игроки вроде братьев Миранчуков и Дмитрия Баринова выглядят все лучше.

Откуда веет это странное ощущение шагов в неизвестность и предвосхищение чего-то важного? Все просто: в воздухе появился еле различимый привкус надвигающегося чемпионата мира. На горизонте уже виднеется его смутный, еле различимый, силуэт. Хочешь не хочешь, но этот сезон РФПЛ приходится рассматривать уже сквозь его призму. А у нас тут – сплошные эксперименты. Одни пренебрегают клубными традициями, у других в предсезонье меняется 80 процентов состава, у третьих некогда изгнанные тренеры возвращаются с новыми идеями… И лишь Василий Березуцкий во всей этой круговерти событий выступает символом стабильности. Недавно он сыграл с «Янг Бойз» свой 500-й матч за ЦСКА – настоящий титан. Вот только в сборной через год его, вероятно, уже не будет. Даже такие глыбы с течением времени вынуждены уступить неминуемым метаморфозам. И это логично, ведь без движения, как известно, жизни нет. Куда приведет это движение в нынешнем розыгрыше РФПЛ – полная загадка: уже слишком быстро все меняется. Радует одно: в пучине этих перемен появляются Головин, Миранчук, Джикия – новое поколение российских игроков. Одна из самых интересных интриг сезона – проявят ли себя наши молодые таланты настолько, чтобы повести за собой сборную на чемпионате мира. Ведь растут они сейчас тоже не в пример быстрее.

Текст: Антон Муша

Фото: Сергей Дроняев

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