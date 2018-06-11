Сказка о непотерянном времени. Как российские игроки шли к первым победам в Кубке Стэнли

«Вашингтон» впервые в истории выиграл плей-офф НХЛ еще 8 июня, и счастливые хоккеисты отмечают завоевание Кубка Стэнли уже несколько дней. Новости об очередном способе празднования от капитана «Кэпс» Александра Овечкина появляются в сети по нескольку раз в день, да и сам капитан не стесняется эмоций: 13 лет он добивался цели. Однако Ови не единственный российский хоккеист, которому пришлось идти к титулу долго и упорно.

Кто: Александр Овечкин

Путь к трофею: 13 лет

Первая победа «Вашингтона» в плей-офф НХЛ заразила американскую столицу: многотысячная толпа отмечала победу над «Вегасом» не только на домашней арене «Кэпиталз», но и по всему центру города. А местная полиция даже предлагала сфотографировать своих детей перед праздничными гуляньями, чтобы в случае пропажи органам власти было легче найти ребенка.

Больше всех от выигрыша кайфует капитан «Вашингтона» Александр Овечкин: «Этот момент мы не забудем никогда. Болельщикам я могу сказать следующее: берите пиво и давайте праздновать!» Теперь он купается в фонтане, обнимается с кубком на праздничных вечеринках и делает селфи с трофеем в кровати с женой Анастасией Шубской. Ови имеет право гульнуть, ведь он прошел через 13 лет боли и унижения. Но теперь хейтеры «переобулись» и радуются за «русскую мафию» «Вашингтона» во главе с восьмым номером.

Поздравления поступают от Путина, Трампа, других государственных деятелей, хоккейных людей настоящего и прошлого – когда еще весь мир так объединялся вокруг одного человека и его личной победы? Но нельзя забывать и о Кузнецове (Евгений набрал 32 очка и стал лучшим по системе «гол+пас» в плей-офф) с Орловым. Челябинец потратил 4 года ради первого перстня из Северной Америки, а уроженцу Новокузнецка потребовалось на это 7 сезонов в системе «Кэпиталз».

Кто: Сергей Гончар

Путь к трофею: 14 лет

Но Овечкин не побил российский рекорд по времени ожидания трофея, Сергей Гончар остался лидером. Защитник «Трактора» приехал в «Портленд Пайретс» 18-летним пацаном, сменил 6 клубов и завершил карьеру через 23 года в «Монреале». За время заграничной «командировки» (не берем в расчет годичный сезон в «Ладе», а также выступления в «Металлурге» Мг во время локаутов НХЛ. – Ред.) хоккеист выступал в трех финалах Кубка Стэнли, но на решающей стадии и «Вашингтон»-1998, и «Питтсбург»-2008 спотыкались о «Детройт». В итоге у Сергея получилось обрезать крылья «Ред Уингз»: уже в 2009-м его «пингвины» отомстили команде Дацюка (4:3 в серии) и привезли 15-килограммовый трофей в Питтсбург спустя 17 лет. А сам хоккеист взял кубок через 14 лет после переезда в Америку.

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Гончар обладал смертельным пушечным броском. Уралец стал защитником-снайпером и во время своего расцвета в НХЛ забивал по 10–20 шайб за сезон. Но голевые подвиги не дали ему больше трофеев – Кубок Стэнли остался единственным в профессиональной карьере Сергея. Зато тренерская работа у него пошла: осенью 2015-го Гончар устроился в штаб «Пингвинз» и взял уже два чемпионских перстня.

Кто: Александр Могильный

Путь к трофею: 11 лет

Кстати, Овечкин — не первый Александр Великий в истории НХЛ: еще в начале 1990-х за океаном такое прозвище получил тезка Ови — Могильный. Об истории «изменника родины», променявшего ЦСКА на «загнивающий Запад», помнит поколение перестройки: после его побега в «Баффало» в 89-м форвард вызвался в сборную только в 1996 году на Кубок мира (да и то один раз), а советское государство охотно привязало к игроку клеймо «предатель».

Но партийная ненависть не помешала стать Александру Великим, пусть и в Северной Америке. Правда, путь этот чем-то напоминал историю Овечкина: Могильный вроде становился лучшим бомбардиром сезона в лиге (вместе с Селянне), бил рекорды регулярки и входил в число участников матча всех звезд. Не хватало главного – Кубка Стэнли. Только, в отличие от Ови, Могильный не стал засиживаться в одном клубе: к 1995-му хоккеист восстановился от травмы и ушел из «Сэйбрз» в «Ванкувер», а оттуда был обменян в «Нью-Джерси». С «Дэвилз» ему повезло – туда Могильный отправился за несколько недель до начала первого раунда Кубка Стэнли-2000, набрал 7 очков в 24 матчах плей-офф и взял единственную чашку в своей карьере.

Сейчас Александр спокойно пересекает границу России, но в интервью «Спорт-Экспрессу» 7-летней давности признался, что не пожалел о своем побеге: «Я был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трехкратным чемпионом СССР. Но не имел даже метра жилья. Кому нужна такая жизнь и эти грамоты с медалями?»

Кто: Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов

Путь к трофею: 8 лет

Чтобы создать команду мечты, боссам «Детройта» пришлось положиться на русский костяк. Федоров, Козлов, Константинов (а позже и Дмитрий Миронов) – эти парни уже имели опыт игры за океаном, но без дядек – Ларионова и Фетисова не получилось бы победной связи между молодостью и опытом.

Игорь Ларионов, по прозвищу Профессор, покинул СССР в революционном 1989-м — ему пришлось добиваться отъезда через СМИ. Ларионов обрушился с критикой на тогдашнего тренера ЦСКА Виктора Тихонова: «А где другие наши звезды, которые выросли при вас, Виктор Васильевич? Они покинули команду не в силах противостоять вашему стилю, а точнее – произволу, едва достигнув тридцати лет… Большинство из них, конечно, неплохо устроены. Но игровой-то наш хоккей в конечном счете от этого не выиграл – потерял!» Открытое письмо на 20 минут чтения опубликовали в «Огоньке», а позже Игорь добился своего и перешел в «Ванкувер».

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Фетисова же и здесь неплохо кормили: в 1980-х он зарабатывал десятки тысяч долларов от спонсоров и ездил на «мерседесе». Но все-таки решился на смену обстановки и в том же 1989-м перебрался в «Нью-Джерси Дэвилз».

Не выиграв что-либо поодиночке, ветераны воссоединились в «Ред Уингз» и взяли Кубок Стэнли в 1997-м, спустя 8 лет после переезда. А потом закрепили топ-статус победой и в следующем сезоне. Кадры хроники, где партнеры обнимают своего партнера по команде Константинова, сидящего в инвалидной коляске (из-за последствий автокатастрофы), и вручают ему титул, до сих пор смотрятся трогательно.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press