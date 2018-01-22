СКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ, «Сибирь» распродает на сувениры старое табло, в КХЛ сыграли матч на школьном катке. Главные хоккейные новости недели

СКА досрочно выигрывает регулярный чемпионат, в КХЛ сыграли матч на открытом воздухе на школьном катке, а «Сибирь» необычным образом попрощалась со старым табло. Еженедельник «Футбол-Хоккей» знакомит с ключевыми событиями из мира хоккея за прошедшую неделю.

СКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ

И заработал первый трофей в сезоне

Это второй подобный успех для питерского клуба за всю историю КХЛ. Ранее обладателем Кубка Континента по разу становились «Салават Юлаев», «Авангард», «Трактор» и московское «Динамо». Рекордсменом же остается ЦСКА, трижды выигрывавший регулярку. Кроме того, СКА установил новый рекорд по проценту набранных очков в регулярном чемпионате КХЛ. Он превысил 78%. В этом сезоне армейцы с Невы потерпели всего лишь семь поражений.

Петербургский СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Стоит отметить, что еще ни разу в истории КХЛ победитель регулярного чемпионата не становился обладателем Кубка Гагарина. Впрочем, главный тренер СКА уверяет, что его не волнует подобная статистика. «К суевериям вокруг Кубка Континента никак не отношусь. Какие там суеверия? Их нет. Суеверия могут быть в каких-то других, личных вещах», — заявил Знарок.

Еще один рекорд питерский клуб установил за пределами хоккейной площадки. На прошлой неделе обнародовали данные о зарплатных ведомостях клубов Западной конференции КХЛ. Лидером рейтинга оказался СКА. В расчет включены общие суммы контрактов и бонусы. В результате действующий обладатель Кубка Гагарина тратит на зарплаты хоккеистов почти 2,6 млрд рублей (сумма контрактов – 2,247 млрд, бонусы – 342 млн). В первую тройку рейтинга также вошли ЦСКА (контракты – 1,658 млрд, бонусы – 600 млн) и ярославский «Локомотив» (контракты – 930 млн, бонусы – 272 млн). Меньше всего зарабатывают хоккеисты рижского «Динамо» (контракты – 293 млн рублей, бонусы – 34 млн).

В КХЛ сыграли матч на открытом воздухе

Он прошел на школьном катке

Во второй раз в истории КХЛ матч регулярного чемпионата прошел на открытом воздухе. В Риге встречались местное «Динамо» и динамовцы из Минска. Эта игра получила название Winter Ice Break и стала первой в лиге, проведенной при естественном освещении, без фонарей и прожекторов. Встреча в Риге была приурочена к 100-летней годовщине республики, которую будут праздновать в этом году. А в КХЛ отметили, что распространение хоккея в СССР началось именно с Латвии.

Просто космос! Чем запомнился юбилейный Матч всех звезд КХЛ

Для матча выбрали ледовую коробку рядом с одной из рижских школ. Сюда из Германии привезли трибуны на 8500 зрителей, укрепили борта и поставили стекла, установили необходимое оборудование, обустроили раздевалки, пресс-центр и другие технические помещения. А для болельщиков создали специальную фан-зону, где можно было приобрести атрибутику и отведать блюда местной кухни. Перед матчем зрителей развлекали музыкальные группы. Подобные решения полностью оправдали себя: на матче был зафиксирован аншлаг.

По ходу матча рижское «Динамо» выигрывало со счетом 2:0, но в итоге хозяева уступили минчанам – 2:3. После матча хоккеисты обеих команд высказались за то, чтобы руководство лиги чаще организовывало подобные встречи. А мэр Риги Нил Ушаков уже обратился к лиге и минскому «Динамо» по поводу проведения второго Winter Ice Break. Напомним, что в этом сезоне клубы КХЛ уже проводили матчи на улице – «Йокерит» и СКА сыграли в рамках Helsinki Ice Challenge в парке Кайсаниеми, где зарождался финский хоккей.

«Сибирь» распродает на сувениры старое табло

Чтобы построить площадку для детей-инвалидов

21 января «Сибирь» начала распродажу ламп от старого табло, которое функционировало на арене клуба больше 40 лет. В начале января его демонтировали, и теперь на продажу выставлено 9000 лампочек. 945 ламп использовались в таймерной части, цена каждой составит 200 рублей. Остальные лампы были задействованы в информационной части. Их можно приобрести за 150 рублей. Каждая лампочка продается в индивидуальной упаковке. Купить лампы можно как на матчах новосибирского клуба, так и в интернет-магазине «Сибири».

«Половина вырученных средств будет отправлена на строительство игровой площадки для детей-инвалидов», — рассказали в пресс-службе хоккейного клуба. Новое спортивное табло в Ледовом дворце спорта заработало 11 января, также в ЛДС появилось дублирующее табло — оно меньше по размеру и расположено с противоположной стороны арены.

Это уже не первая благотворительная акция, которую «Сибирь» проводит в поддержку детей-инвалидов. В сентябре 2017-го хоккеисты клуба вышли на лед в уникальной форме, впоследствии проданной на электронном аукционе. Стартовая цена одного свитера составляла 15 тысяч рублей. Кроме того, на матче продавались специальные браслеты стоимостью 150 рублей, из которых 50 рублей ушли в пользу дома-интерната. Деньги, вырученные от этой акции, «Сибирь» направила на строительство специально оборудованной спортивной площадки для детей-инвалидов. А осенью 2016 года новосибирский клуб собрал полмиллиона рублей на изготовление протеза для 11-летней Ангелины Сутягиной. Девочка победила смертельное заболевание – саркому Юинга.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, официальный сайт КХЛ, официальный сайт ХК «Сибирь»

Видео: YouTube