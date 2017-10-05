Сирийный номер. Как сборная воюющей страны прорывается в Россию на чемпионат мира

В октябре сборная Сирии сыграет стыковые матчи квалификации ЧМ-2018 против Австралии. Страна, где седьмой год идет гражданская война, а футбол становится пропагандой, может впервые оказаться в числе участников чемпионата мира. Еженедельник «Футбол» знакомится с командой, проводящей домашние матчи за тысячи километров от своих болельщиков. А также рассказывает, как там едва не оказались футболист из Санкт-Петербурга и Жозе Моуринью.

Моуринью

В апреле 2016-го на официальной странице Федерации футбола Сирии в Facebook появилась запись о том, что организация предложила португальскому тренеру Жозе Моуринью возглавить национальную команду. К сообщению был прикреплен скан запроса, отправленного в компанию агента Жорже Мендеша Gestifute. «Мы связались с вами, чтобы проинформировать, что мы хотели бы сделать Жозе Моуринью официальное предложение. На данном этапе для нас важно подписать тренера мирового уровня, чтобы впервые в истории пробиться в финальную часть чемпионата мира», – гласило сообщение. На тот момент португалец был безработным после увольнения из «Челси» в декабре 2015 года. Однако он отказался от предложения, о чем уведомил организацию спустя несколько дней. «Я горд, что получил предложение возглавить сборную Сирии, но в настоящий момент я не могу его принять» – говорится в письме, которое специалист направил в Федерацию футбола Сирии.

90+3

Шла третья минута добавленного времени, когда Омар Аль-Сома завершил точным ударом разящую контратаку сборной Сирии в матче с командой Ирана. Этот гол позволил «красным орлам» оказаться там, где они находятся сейчас, – в нескольких шагах от поездки на ЧМ-2018. Но это был отнюдь не первый случай, когда сирийцы на характере выгрызали нужный для себя результат. После не самого удачного старта в третьем квалификационном раунде (5 очков в 5 матчах) в 2017-м сборная Сирии предстала куда более неуступчивой командой. В марте подопечные Аймана Хакима в добавленное время вырвали победу у сборной Узбекистана, а в июне ушли от поражения в матче с китайцами на 93-й минуте. В домашней игре против сборной Катара в августе сирийцы похоронили надежды гостей отыграться, забив третий мяч на пятой добавленной минуте. В итоге четыре из девяти голов «красные орлы» забили в компенсированное время. В 2017-м сирийцы потерпели лишь одно поражение – в гостях от Южной Кореи (0:1). Кроме того, им удалось прервать впечатляющую «сухую» серию иранцев, достигшую 12 матчей (без учета товарищеских игр).

Вдали от дома

Летом 2011-го ФИФА официально запретила сборной Сирии проводить домашние матчи на территории страны. Решение было продиктовано сложившейся там нестабильной политической обстановкой. Сейчас многие футбольные стадионы выполняют совершенно неподходящие для себя роли – складов оружия, военных баз и мест укрытия для беженцев. Желающих приютить команду среди соседей практически не было. Отборочный цикл ЧМ-2018 сборная Сирии начала в Омане. Расстояние между ними составляет более 3200 км. А вот «домашние» матчи третьего квалификационного раунда «красные орлы» проводили еще дальше – в Малайзии. Столицы двух государств – Дамаск и Куала-Лумпур – разделяют чуть больше 7500 км. Зато именно в Малайзии сирийцы не потерпели ни одного поражения и там же 5 октября проведут первый стыковой матч со сборной Австралии.

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Портрет Асада

Один из главных принципов ФИФА гласит: «Футбол вне политики». Но в данном случае получилось иначе. Сирийское правительство использует футбол в качестве государственной пропаганды. По мнению властей, футбол может стать объединяющим фактором для всех жителей страны. Бывший главный тренер сборной Фаджер Ибрахим и полузащитник Осама Омари появлялись на одной из предматчевых пресс-конференций в футболках с портретом действующего президента — Башара Асада. Портреты Асада также можно встретить на стадионах, не захваченных повстанцами.

В 2015 году бывший сирийский футболист Айман Кашит передал в штаб-квартиру ФИФА доклад «Военные преступления против сирийских футболистов». «Есть противоречия между решениями ФИФА и ее же правилами. За вмешательство правительства в дела футбольной федерации должно следовать наказание. В стране идет война, стадионы используются как армейские склады, дети и футболисты младше 18 лет умирают, другие находятся в тюрьме. И где же решение ФИФА? Это лицемерие», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Кашит.

По данным бывшего спортивного журналиста из Анаса Аммо, как минимум 38 сирийских футболистов были ранены, замучены или убиты в результате действий сирийского правительства. А еще 13 игроков и вовсе пропали без вести.

Капитан под арестом

Футболисты нынешней сборной Сирии преимущественно выступают в чемпионатах Египта, Кувейта и Ирака. А особо мастеровитые – в Китае и Саудовской Аравии. И лишь несколько человек представляют сирийский чемпионат. Дело в том, что большинство игроков поспешили покинуть страну после начала военных действий. Но некоторые из них не имели возможности защищать цвета сборной из-за их политической позиции. В 2017 году всем футболистам, ранее критиковавшим президента Сирии Башара Асада, позволили вернуться в команду.

Среди «возвращенцев» оказался Фирас Аль-Хатиб – главная звезда и капитан сборной Сирии (27 голов в 57 матчах). В 2012-м он поддержал оппозицию, выступил против Асада, уехал из страны и отказался от игр за сборную, пока под бомбежки попадают мирные граждане. Кузен Фираса был убит в результате нападения на Хомс – родной город футболиста и место зарождения «арабской весны» в Сирии. Аль-Хатиб отметил, что его решение вернуться основано на семейных соображениях. Позднее он сказал чуть больше: «То, что произошло, очень сложно, но я не могу больше говорить об этих вещах. Лучше для меня, лучше для моей страны, лучше для моей семьи, лучше для всех, если я не буду говорить об этом».

Стоит также упомянуть рекордсмена по количеству сыгранных матчей за сборную — голкипера Мосаба Балхуса. В августе 2011 года его арестовали за то, что он помогал скрываться нескольким разыскиваемым оппозиционным повстанцам, а также держал дома «подозрительные суммы денег». Спустя несколько месяцев Балхус согласился на сделку со следствием и вышел на свободу. А уже в следующем году, как и остальные члены сборной, получил в подарок от Асада квартиру и 1500 долларов за выигрыш Кубка Западной Азии.

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Русский след

В марте 2016 года в российском медиапространстве появилась неожиданная информация о судьбе воспитанника «Зенита» Баселя Абдулфаттаха. Бывший защитник молодежной сборной России переехал в Сирию, где подписал контракт с командой «Аль-Джаиш» из Дамаска. Главной мотивацией стало поступившее ему предложение от Федерации футбола Сирии выступать за национальную сборную страны. Отец игрока родом из Сирии, что автоматически давало ему возможность получить сирийское гражданство. «Посовещавшись с отцом, решили: почему бы не попробовать поменять футбольную жизнь? Тем более, когда еще появится возможность поиграть за национальную сборную. Я адекватно понимал, что за российскую сборную вряд ли получится сыграть», — признавался Басель. Однако его мечтам не суждено было сбыться. Все из-за того, что защитник был заигран за молодежную национальную команду России и на момент подачи заявки у него не было сирийского паспорта. В августе 2016-го Абдулфаттах вернулся в Санкт-Петербург.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, ФК «Крылья Советов»