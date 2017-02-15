Синдром «падших чемпионов». 6 самых громких провалов действующих чемпионов Англии

История английского чемпионата насчитывает немало примеров резкого погружения победителя вглубь таблицы. Рассказываем о самых ярких падениях чемпионов, которые лишний раз подчеркивают, как сильно клуб может зависеть от одного человека.

«Манчестер Сити», 1937/38 (21 место)

В 30-х годах «горожане» представляли собой крепко сбитый коллектив. Руководил им Уилфрид Уайлд, на поле блистали Мэтт Басби, Сэм Коуэн и Питер Дохерти, а ворота защищал молодой Фрэнк Свифт, который в итоге сыграет за клуб 16 сезонов. Стоило Басби перейти в «Ливерпуль» в 1936 году, как «Манчестер Сити» выстрелил и впервые выиграл чемпионат Англии. Причем к декабрю команда шла в середине таблицы. А затем случилось нечто: «Сити» выдал серию из 22 матчей без поражений и со 107 голами стал самым забивным клубом Англии. Такого спурта не ожидал никто.

Когда следующий сезон начался для «Сити» также туго, как и прошлый, все ожидали повторения ударного финиша. Тем более что команда сохранила всех лидеров и главного тренера. Однако второй раз это не прошло. Более того, весной случился провал – 8 матчей без побед. «МанСити» опять стал самой результативной командой турнира (80 мячей), и все же не смог не только защитить звание, но и сохранить прописку в Первом дивизионе.

«Ипсвич Таун», 1962/63 (17 место)

История взлета и падения «Ипсвича» еще более невероятная, чем у «Лестера». Клуб болтался между Вторым и Третьим дивизионами, пока в 1955 году главным тренером не назначили 35-летнего Альфа Рэмзи. Ему удалось выиграть сначала Третий дивизион, а в сезоне-1960/61 – и Второй дивизион. Именно тогда Рэмзи придумал новую схему 4+4+2, впоследствии ставшую классикой. Против нее оказались бессильны даже гранды: в дебютном сезоне в высшей лиге «Ипсвич» сенсационно завоевал чемпионство! Символично, что той же схемой 4+4+2 Раньери и «Лестер» взорвут АПЛ спустя 50 с лишним лет.

В конце 1962 года Рэмзи пригласили в сборную Англии, и совмещение сказалось на результатах клуба. Постчемпионский сезон «Ипсвич» завершил аж на 17 месте. А стоило тренеру покинуть команду, как та вылетела во Второй дивизион. Для «Ипсвича» та победа так и осталась единственным триумфом в чемпионате Англии, тогда как Альф Рэмзи сделал англичан чемпионами мира 1966 года и стал одной из величайших легенд британского футбола.

«Астон Вилла», 1981/82 (11 место)

К 70-м годам некогда один из сильнейших клубов страны выступал во второй лиге. Ренессанс «вилланов» связан с приходом на тренерский пост Рона Сондерса в 1974 году . С ним команда дважды выиграла Кубок лиги и вернулась в Первый дивизион, но это было только начало. К 1980 году команда собрала приличный состав, к тому же она, в отличие от главных конкурентов, не участвовала в кубках. «Львы» грамотно воспользовались этим и выиграли чемпионат.

А в разгар следующего сезона команду внезапно покинул главный тренер. Причина банальна: в клубе были финансовые проблемы, а Сондерс требовал пересмотра условий контракта. Ему так и не удалось найти с руководством общий язык. Команда рухнула в середину таблицы, закончив сезон на 11 месте. Но парадокс был в другом. К моменту ухода Сондерса команда добралась до ¼ финала Кубка европейских чемпионов. Ассистент Рона Тони Бартон, принявший команду, умудрился вывести ее в финал и одолеть в нем «Баварию», принеся «Астон Вилле» единственный в истории Кубок чемпионов.

«Лидс Юнайтед», 1992/93 (17 место)

Последний победитель чемпионата Англии старого образца необычайно быстро влетел на трон после выхода из Второго дивизиона в 1990 году. За это «Лидс» должен благодарить главного тренера Говарда Уилкинсона и владельца клуба Лесли Сильвера. Уилкинсон вытащил «Лидс» в Первый дивизион, а Сильвер обеспечил выстроенную клубную систему и классных игроков. К местным воспитанникам Гэри Спиду и Дэвиду Бэтти присоединились Гордон Страчан, Ли Чепмен, Гари Макаллистер и юный, но нахальный француз Эрик Кантона. Как только эта компания собралась вместе, соперники капитулировали: чемпионат-1991/92 остался за «Лидсом»,

Однако следующий сезон, ознаменовавший начало новой эры АПЛ, принес команде горькое разочарование. Ударом для болельщиков стал уход Кантона в «МЮ», хотя Уилкинсон не скрывал, что хотел избавиться от талантливого, но неуправляемого француза. Зимой «Лидс» покинул главный бомбардир Ли Чепмен, и команда стала окончательно разрушаться. Сезон «Лидс» закончил на 17 месте, с трудом избежав вылета.

«Манчестер Юнайтед», 2013/14 (7 место)

По сравнению с провалами «Ипсвича» и «Лидса» падение «Манчестера» в сезоне-2013/14 кажется не таким уж страшным, если бы не одно «но»: это была та самая команда, которая не опускалась ниже третьего места на протяжении 20 лет! Более того, прошлогоднее чемпионство стало двадцатым в истории «МЮ» и рекордным за все время существования чемпионата Англии. Годом ранее «Манчестер Сити» увел победу у «дьяволов» из-под носа. Наставник «МЮ», легендарный Алекс Фергюсон, просто так этого не оставил и сумел взять реванш. После чего с чувством выполненного долга отправился в отставку, доверив команду Дэвиду Мойесу.

То ли Мойесу не хватило авторитета и поддержки, то ли Фергюсон действительно вытянул из команды максимум, но с новым тренером у команды не заладилось. Особенно удручало то, с каким безволием манкунианцы уступали принципиальным соперникам: 1:4 и 0:3 от «Сити», 0:3 дома от «Ливерпуля»… По итогам сезона «МЮ» вообще не попал в еврокубки, что стало шоком для фанатов и билетом на выход для Мойеса.

«Челси», 2015/16 (10 место)

Свежий пример синдрома «падшего чемпиона» – прошлогодний «Челси». Победа в розыгрыше-2013/14 была настолько безоговорочной, что следующий титул отдавали команде Жозе Моуринью заранее. Чумовая игра Эдена Азара и Диего Косты намекала, что интриги не получится. А она получилась, да еще какая. Помешать Моуринью привести команду к очередному «золоту» мог только он сам. И он это сделал.

Всего пара недель понадобилась португальцу, чтобы настроить против себя всех. Стоило команде провести ряд неудачных матчей, как Моуринью стал искать виноватых. Сначала ими оказались Азар с Костой, потом Жозе добрался и до сотрудника медштаба Евы Карнейро, что стало верхом абсурда. Босс «Челси» Роман Абрамович вынужден был уволить Моуринью. На момент его ухода «Челси» занимал 16 место. Все могло быть еще хуже, если бы Абрамович не пригласил Гуса Хиддинка. Мудрый голландец избавил команду от лишних нервов, «синие» выдали 16-матчевую серию без поражений и остановились на десятом месте. А чемпионом стал «Лестер».

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press, еженедельник «Футбол».