Сила притяжения. Лига чемпионов вновь сталкивает «Арсенал» с «Баварией»

Плей-офф Лиги чемпионов стартует 14 февраля. В преддверии матчей на вылет еженедельник «Футбол» напоминает о положении дел участников 1/8 финала и делится кратким досье на тренеров. На очереди – «Бавария» и «Арсенал».



Матч 1: «Бавария» – «Арсенал» 15.02.2017, 22:45

Матч 2: «Арсенал» – «Бавария» 07.03.2017, 22:45

«Бавария»

Год основания: 1900

Стадион: «Альянц Арена»

Высшее достижение в ЛЧ: чемпион (1973/74–1975/76, 2000/01, 2012/13)

Рейтинг УЕФА: 2

Четвертый раз за пять лет фортуна сталкивает мюнхенцев с лондонским «Арсеналом», однако сейчас в этой паре нет явного фаворита. На групповом этапе немецкий доминатор не сумел опередить «Атлетико», да еще проиграл «Ростову». В Бундеслиге все тоже не так уж здорово. Команда лишь в последнем туре первого круга единолично возглавила таблицу. По сравнению с первым кругом прошлого чемпионата «Бавария» забила на 8 мячей меньше. Во многом это связано с ужасной формой Томаса Мюллера, забившего один гол в 16 играх. Год назад к этому времени он 14 раз поразил ворота соперников. Возможно, новому наставнику Карло Анчелотти нужно еще время, чтобы настроить команду на свой лад.

Главный тренер: Карло Анчелотти

Бундеслига – последний турнир из чемпионатов большой пятерки, в котором до этого сезона не доводилось работать Карло Анчелотти. И вызов этот видится самым тяжелым. Он впервые попал в клуб, где мнение его ветеранов-руководителей играет столь значительную роль в принятии решений. Менее чем через два месяца после назначения итальянца английский таблоид Daily Express вышел с заголовком: «Руководство «Баварии» планирует пригласить Клоппа сразу после Анчелотти». Он подвергся мощной критике и после «унизительного поражения в России», как написал немецкий BIld. Но трехкратный победитель Лиги чемпионов (это только в тренерской инкарнации) и бровью не повел. В своей тихой, интеллигентной манере Анчелотти способен повторить достижение Юппа Хайнкеса, сделавшего «требл» в 2012 году.

«Арсенал»

Год основания: 1886

Стадион: «Эмирейтс»

Высшее достижение в ЛЧ: финалист (2005/06)

Рейтинг УЕФА: 11

«Арсенал» в целом смотрится не хуже большинства конкурентов, однако жребий опять преподнес «канонирам» неприятный сюрприз. В который раз лондонцы попадают на одного из фаворитов Лиги чемпионов – «Баварию». Совладать с немецкой машиной невероятно трудно, даже если в составе есть Озил, Жиру и Санчес, которые демонстрируют убойную форму. Команда может периодически показывать вдохновенный футбол, но от нее нужен максимум концентрации, чтобы на равных сражаться с королями Бундеслиги. Зимой клуб подписал лишь 20-летнего защитника Коэна Брамалла на перспективу. Больше «Арсенал» усиливаться не планирует, и это не добавляет им вистов в борьбе за большие призы.

Главный тренер: Арсен Венгер (Франция)

За 20 лет, проведенных на тренерском посту лондонцев, Арсен Венгер стал настоящим патриархом клуба. Все современные успехи команды неразрывно связаны с именем этого французского специалиста. Когда-то ради «Арсенала» Венгер отклонил предложение возглавить сборную Франции, чем доказал безмерную преданность английскому клубу. Лондонцы в долгу не остаются, год за годом выражая Венгеру полную поддержку. Правда, в последнее время многие болельщики требуют перемен. Арсена часто критикуют за отсутствие у команды характера, неумение подстраиваться под соперника и частые жалобы на судей. Тем не менее за француза говорят регалии. При нем «Арсенал» уже 20 лет не опускается ниже четвертого места, выиграл три чемпионства, 12 Кубков и впервые в истории пробился в финал ЛЧ.

Текст: Антон Муша

Фото: еженедельник «Футбол», Global Look Press