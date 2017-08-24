Сибирская корона. Благодаря чему «Енисей» остается наверху ФНЛ

«Смена Тихонова на Аленичева – это хуже, чем острый предмет в руках ребенка», — говорили болельщики «Енисея» этим летом. Рекордная для клуба «бронза» ФНЛ в прошлом сезоне – заслуга имени Андрея Тихонова. Но после поражения в стыках от «Арсенала» он возглавил «Крылья Советов», а с приходом Аленичева красно-синие с тревогой ожидали провала.

Поспорим?

Однако все вышло очень неплохо. Сейчас «Енисей» идет на втором месте, находясь в балле от лидирующих «Крыльев». То есть бывшие партнеры по «Спартаку» теперь бьются между собой за победу в первом дивизионе. Перед началом сезона Тихонов и тренер красноярцев Титов затеяли соревнование. «Возможность заключить пари я предоставил Егору, они с Андреем чуть ли не ежедневно на связи. Поспорили, чья команда окажется выше по итогам чемпионата», — рассказал Дмитрий Аленичев. Конкуренция между товарищами – интрига, за развязкой которой любопытно наблюдать.

Нет места грусти

Новый тренерский штаб не стал дополнять «багаж» Тихонова, выстраивая игру по своим законам. За пару месяцев «Енисей» изменился, его покинули полтора десятка игроков. Например, Тихонов-младший отправился в Самару, Алиев и Самодин — туда же, Чичерин — в «Кубань». А состав «львов» пополнили голкипер запаса ЦСКА при Акинфееве Чепчугов, вышедший с «Тосно» в РФПЛ форвард Кутьин и еще несколько новичков.

Многосерийная лига. В чем схожесть российских ток-шоу и сериалов с клубами ФНЛ

И перестройка дала свои плоды. Болельщики красноярцев раскрасили городской трамвай в командные цвета (это стало подарком от поклонников клубу на 80-летие), и хорошо, что не выбрали для этих целей автобус. Потому тренерский тандем Аленичева и Титова стал прививать команде атакующий стиль: «Енисей» сейчас забивает больше всех в лиге (20 голов), а лучший снайпер первенства с 8 мячами – нападающий Козлов. Игрок воодушевился и отличается в третьем матче сибиряков кряду. «Если «Енисей» выйдет в РФПЛ — побреюсь налысо!» — в прошлом году Андрей готов был сменить имидж ради повышения в классе, да и теперь делает все ради стрижки. Но и в обороне все более-менее в порядке. Исключение — разгром от «Тамбова» (0:5), а так — 4 матча на ноль за 9 туров.

Большие поступки скромных людей

Красноярский клуб завоевывает уважение не только результатами. На днях игроки «Енисея» (выступали и Аленичев с Титовым) провели два 10-минутных тайма против сборной реабилитационного центра по борьбе с наркозависимостью.

Тучи над Петербургом. «Зенит-2» до и после Владислава Радимова

Футболисты сыграли с идущими на поправку больными в знак их поддержки, а ничья 2:2 стала отличным итогом матчу. «Иногда люди совершают ошибки. Подобные мероприятия важны для возвращения человека к нормальной жизни, поэтому я с радостью вышел на поле», — Дмитрий Анатольевич скромно оценил командный поступок.

Подписывайтесь, ставьте лайки

«Львы» продолжают обрастать гривой и в интернет-развитии. Когда-то за «Енисеем» следили лишь из-за зажигательных записей в твиттере, а теперь клуб впечатляет своей оригинальностью и ВКонтакте. К примеру, вопросы от болельщиков в комментариях под записями группы, лучшие из которых задаются игрокам в интервью для официальных программок, – «изюминка» командного сообщества.

Причина медиауспеха сибиряков – пресс-атташе. Станиславу Меркису всего 20 лет, но он уже отвечает за продвижение клуба в интернете. Меркис и его соратники все время совершенствуют YouTube-канал «Енисей ТВ» и улучшают качество игровых трансляций.

Парень придумывает модный контент для соцсетей — главные цифры по итогам матчей, мемы, проморолики. А футболисты видят в студенте своего: по итогам прошлого сезона они побрили голову Станислава из-за того, что прошли в стыковые матчи. Да, в 2016-м он тоже поспорил на прическу. Стрижка людей из «Енисея» благодаря пари — похоже, главная традиция футбольного Красноярска.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: официальный сайт ФК «Енисей»