Шторм на пять баллов. Как команда Йоахима Лева обыграла австралийцев

Действующий чемпион мира — сборная Германии взяла старт на Кубке конфедераций с победы над Австралией. Игра получилась очень результативной (3:2).

Пожилая темнокожая женщина уже 10 минут что-то пыталась доказать мужчине в желто-зеленой футболке, с серьезным лицом ищущим свой чемодан на ленте Аэропорта Адлер. Через пять минут их сменила большая компания молодых людей, бурно обсуждавших планы Йоахима Лева на первую игру в России. Приморскому Сочи не впервой встречать иностранных фанатов: Олимпиада и «Формула 1» приучили местных жителей к наплыву туристов.

Бронирование номеров на период Кубка конфедераций в отелях было невозможно уже за несколько недель до старта международного соревнования. Несмотря на общее мнение, что зрителей на КК-2017 ожидается мало, гостиницы оказались забиты фанатами под завязку. За сутки до первого матча улица Ленина — главная улица Адлера — заполнилась иногородними автомобилями, которые умело организовали хорошую дорожную пробку.

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Фанаты Германии, купившие билеты на КК, все-таки держат обиду на Йоахима Лева. Немецкий тренер привез в Россию не титанов сборной, а молодежь. Средний возраст этой команды — 24 года, а в составе бундестим лишь три чемпиона мира. О чем стоит говорить, если команду выводит на поле Юлиан Дракслер. Такие изменения в составе мало, кому пришлись по вкусу, но в первом же матче стало ясно, что в новой команде уже образовался костяк игроков, представляющих будущее сборной. В него входят все тот же Дракслер, а еще Юлиан Брандт и Джошуа Киммих — те самые три футболиста бундестим, способные решить исход любого матча.

Немцы были фаворитами игры с Австралией, приехавшей в Россию в ранге лучше команды Азии. В последний раз эти сборные встречались пару лет назад, тогда «кенгуру» вырвали ничью у чемпионов мира (2:2). Австралия всегда старается доказать, что она не команда для битья и тренировок грандов. И после встречи на «Фиште» нельзя сказать, что немцы чувствовали себя свободно и расслабленно все девяносто минут.

Матч выявил сильные и слабые стороны обоих команд. У сборной Германии — великолепный правый фланг. Все атаки по схеме Киммих — Брандт оканчивались серьезными проблемами для австралийцев. Однако без голкипера Мануэля Нойера, пропускающего Кубок конфедераций из-за травмы, на последнем рубеже немцев не все в порядке. Защищавший ворота Бернд Лено – голкипер леверкузенского «Байера», решил помочь Австралии, допустив ошибки в двух эпизодах, приведшие к пропущенным бундестим мячам. То ли слишком нервничал на родине отца – Виктор Лено родился недалеко от Сочи – в Анапе, то ли недооценил мастерство сербско-хорватской связки Юрич — Рогич, которые на пару и соорудили оба мяча австралийцев.

За что мы любим турниры сборных? За единение народа, за чувство патриотизма и торжество высших ценностей. Только на первом матче Кубка конфедераций в Сочи не чувствовалось ничего такого. Из 40 тысяч зрителей, которые вмещает «Фишт», на игру немцев пришли посмотреть лишь 28. Возможно, если бы здесь играла сборная России, все было бы иначе. И такой шанс вполне реален, ведь Сочи примет один из полуфинальных матчей Кубка конфедераций.

Кубок конфедераций-2017. Германия нанесла поражение Австралии

А пока здесь предстоит провести еще две встречи группового раунда: Мексика – Новая Зеландия (21 июня) и Германия – Камерун (25 июня). Хотя по одному показателю среди городов Кубка конфедераций «Фишт» уже захватил первенство. Ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве, ни в Казани пять голов в одном матче пока еще не забивали.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press

Ребята Йоги Блог Лидии Дидык и Вадима Павлова о сборной Германии. Здесь вы найдете последние новости, обзоры матчей, слухи, фоторепортажи и прочую информацию о чемпионах мира на Кубке Конфедераций-2017.