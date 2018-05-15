Show must go on. «Енисей» и «Тамбов» продолжают сражение за Премьер-лигу

Дмитрий Аленичев не смог перепрыгнуть прошлогоднее достижение «Енисея» при Тихонове: главный тренер сменился, а результат старый — вновь третье место. Теперь красноярцам и игрокам «Тамбова» придется отложить отпуска, ведь за выход в РФПЛ им еще нужно сыграть в стыках. Остается разобраться, на что способны 3-я и 4-я команды ФНЛ ради повышения в классе.

«Енисей»

Красноярцы возглавляли турнирную таблицу с осени, а откатились на две позиции вниз всего за несколько недель до окончания первенства. Сезонный поход «Енисея» — типичная спортивная драма: у фаворита не хватает «дыхалки» (4 поражения, 1 ничья за 11 весенних туров), но надежда на спасение поединка еще есть – нужно достойно продержаться в двух оставшихся раундах.

Только непонятно, осталась ли уверенность на решающие удары. Какое тут психологическое спокойствие, когда прямой выход в РФПЛ «слит» в последний момент? Да и основным конкурентам из «Крыльев Советов» красно-синие проиграли (0:1 в середине апреля) – а это был соперник, равный им по силам. Кстати, в переходных матчах сибиряки встретятся с «Анжи», который проиграл 6 встреч кряду. Сложно ответить, кому из этой пары больше не повезло с концовкой сезона.

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Во время весеннего кризиса у «Енисея» была заметна главная проблема: защитники слишком заигрывались, когда участвовали в штурме других ворот. В итоге соперники пользовались паникой красноярской обороны (хаотично пытавшейся занять свои позиции при отходе назад) и спокойно уходили в контратаки. Еще один дизлайк «Енисею» из-за нападения: группа атаки часто не реализовывала голевые моменты, пытаясь затолкнуть мяч после долгих перепасовок.

Так есть ли надежды на РФПЛ? Если бы их не было, «Енисей» не взял бы «бронзу» второй год подряд. Игрокам «Анжи» нужно опасаться игры по флангам: тот же Саркисов умеет собрать вокруг себя множество противников и выполнить навес с края во вратарскую, где мяч будут поджидать Кутьин или Обрадович. Также каждый из этого трио может на скорости обойти нескольких футболистов в их же штрафной, вынуждая пойти на фол. Поэтому основная задача красно-синих такова: оставить нескольких «дежурных» чуть позади, завладеть инициативой, работать в основном через фланги. И тогда фанатам «Енисея» больше не придется вывешивать баннер «Стабильность – признак мастерства», как они это сделали на последней игре с «Динамо» СПб.

«Тамбов»

В прошлом сезоне новичку ФНЛ не хватило опыта, поэтому «Тамбов» отстал от стыковой зоны на два балла. В этом году «горожане» все время шли где-то рядом с первой четверкой (а перед паузой вошли в нее), начиная обгон ближайших соперников после их же очковых потерь. Да и спад у игроков Талалаева случился всего однажды: в период с 30 сентября по 29 октября команда и в чемпионате покатилась (3 поражения и 1 ничья при одной победе), и из Кубка России вылетела.

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Кстати, выход в 1/8 финала национального Кубка стал лучшим достижением «Тамбова» в турнире. Клуб прогрессирует и бьет свои же рекорды, и все это во время работы Андрея Талалаева. Возглавив «горожан» в сентябре 2016-го и подобрав их с 17-го места, специалист накачал команде мышцы. За профессиональный рост говорит и статистика: с середины ноября прошло 16 туров, а «Тамбов» всего дважды пропустил больше одного гола за матч. Да и те — от «Оренбурга» (в первом круге) и «Крыльев».

Кстати, в последнем матче чемпионата – против того же «Оренбурга» Талалаев пошел на творческий эксперимент: он выпустил всех редко играющих игроков, которые работали в команде на протяжении сезона. Получилось неплохо: не каждый сможет держать преимущество с лидером таблицы до 80-й минуты, тем более полурезервным составом. По словам Андрея Викторовича, такой риск был сделан ради обкатки другой тактической схемы к переходным матчам. Поэтому тренерскому штабу «Амкара» еще предстоит отгадать ребус с будущей схемой «Тамбова».

Черноземцам же нужно минимизировать количество угловых у своих ворот: и от питерского «Динамо», и от «Оренбурга» в последней встрече они пропускали после неразберихи при розыгрыше стандарта.

Расписание стыковых матчей за право участия в РФПЛ 2018/19: 17 мая: «Енисей» — «Анжи»; «Амкар» — «Тамбов» 20 мая: «Тамбов» – «Амкар»; «Анжи» – «Енисей»

Текст: Дмитрий Темников

Источник: пресс-службы «Енисея» и «Тамбова»