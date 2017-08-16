Шах и Матич. К чему привел переход серба из «Челси» в «МЮ»

Очная война между «Челси» и «Манчестер Юнайтед», разгоревшаяся летом на трансферном рынке, полностью осталась за «дьяволами». Переход Ромелу Лукаку наделал много шума, но еще более неожиданным стал отъезд в Манчестер Неманьи Матича. Лишившись серба, «Челси» сильно рискует осложнить себе жизнь, тогда как «МЮ» закрыл одну из самых проблемных позиций.

Чемпионским составом «Челси» восхищались с прошлой осени, но Матич был одним из наименее обсуждаемых игроков. Куда больше внимания досталось его напарнику-разрушителю Н’Голо Канте, латералям Алонсо и Мозесу, умнице Аспиликуэте, беспредельщику Косте, гению Азару – словом, при перечислении достоинств «пенсионеров» Неманью вспоминали чуть ли не последним. А зря. Теперь о сербском опорнике заговорили куда больше, и «синие» постепенно начинают осознавать, кого они потеряли.

«Со стороны «Челси» было странным решение отпустить его. Мне казалось, что их связка с Канте вполне хороша, а теперь лондонцам необходимо усиление», — экс-защитник «МЮ» Гари Невилл убежден, что «аристократы» сделали глупость. «Не уверен, что Бакайоко сможет заменить Матича. Думаю, он разочарует, и Конте будет искать еще одного футболиста в центр», — развивает мысль Невилла легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард. Антонио Конте и сам не скрывает определенного разочарования: «Матич прекрасно знает, как я к нему отношусь. Это важный игрок, но иногда мы вынуждены продавать футболистов. Это сумасшедший трансферный рынок. Для «Челси» уход Матича — большая потеря».

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Вероятно, нежелание нарушать финансовый фейр-плей заставило руководство «синих» продать серба. Но почему в «МЮ»? Почему не в тот же «Ювентус», который, по слухам, активно им интересовался? Учитывая, что его агент – итальянец Джузеппе Ризо, Матича вполне можно было отправить на Апеннины. Судя по всему, ключевой стала позиция самого футболиста: работа с Моуринью оставила у него теплые воспоминания. «Когда тебя зовет в свою команду такой большой специалист, как Жозе, решения принимаются легко», — заявил серб, подписав контракт с «МЮ».

Обрадованный появлению старого знакомого португальский тренер без раскачки вписал Неманью в состав «дьяволов». Дебют состоялся на самом высшем уровне – в Суперкубке УЕФА со всепобеждающим «Реалом». Мадридцы оказались сильнее, однако Матич в первом же матче за новую команду стал ее лучшим игроком. Новичок ожидаемо расположился чуть ниже Погба и Эрреры в тройке центральных хавов. Он чаще всех касался мяча (65 раз), сделал больше всех пасов (49), показал наименьший процент брака (12,5%), не считая замененного в перерыве Лингарда, и занял второе место по отборам после Поля Погба (4 против 5 у француза). К тому же именно плотный удар Матича стал предтечей гола Лукаку.

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«Манчестер» не смог противостоять сильнейшей на данный момент команде мира, но Неманья одной этой игрой убедил, что готов стать той деталью, которая заставит манкунианский механизм работать на новых мощностях. С таким опорником должны на полную проявить себя Погба и Эррера. При нем увереннее будет себя чувствовать защитная линия. Наконец, не придется выпускать Феллайни каждый раз, когда матч переходит в стадию навесов и забросов: с ростом 194 см Матич вполне может играть столба, хотя в воздухе он не так силен, как мог бы при таких габаритах. Не исключено, что Неманья раскроет Моуринью какие-то тонкости Конте, касающиеся построения 3+4+3, ведь сам Жозе признавался, что ему больше по душе схема с четырьмя защитниками. Появление Матича сделает команду более гибкой в тактическом плане.

«В нем есть все, чего мы хотим от футболистов: верность, амбициозность, последовательность, умение работать на команду. Благодарен ему за большое желание стать нашим игроком. Без этого его трансфер был бы невозможен» — такими словами встретил Матича в Манчестере Жозе Моуринью. Он прекрасно понимает, что приход серба означает и решение одной из главных кадровых проблем «МЮ», и удар по «Челси». Все это делает и без того солидно укрепившийся «Юнайтед» полноценным участником чемпионской гонки.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press, Daily Express

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