Сезон тюльпанов. 5 причин прямо сейчас начать следить за Эредивизи

Леонид Слуцкий cо следующего сезона возглавит голландский «Витесс», чем сильно поднимет интерес российского болельщика к этому чемпионату. Из года в год Эредивизи незаслуженно остается в тени своих более популярных европейских собратьев. Еженедельник «Футбол» доказывает, что тут есть и будет на что посмотреть, помимо команды российского тренера.

Восходящая звезда Джастина Клюйверта

На стыке веков Патрик Клюйверт зажигал в «Барсе», побеждал с «Аяксом» в чемпионате, становился обладателем Суперкубка Европы. На дворе сейчас 2018-й – миру понадобился новый Клюйверт. Нападающему «Аякса» Джастину Клюйверту сейчас 18, но даже в таком возрасте он неплохо поддерживает имидж своей фамилии. Парень уже обстрелял все «девятки» в Эредивизи, забивая изумительные по красоте мячи. За 23 игры текущего сезона он поразил ворота соперников шесть раз и четырежды отдал на партнеров.

Еще больше удивляет тот факт, что Джастин в юные годы уже сделал то, чего его звездный отец не смог сделать за всю карьеру. В ноябрьском матче против «Роды» Клюйверт-младший оформил хет-трик, чем помог своей команде выиграть (5:1). При этом забивать так много – не совсем его работа. В отличие от отца, Джастин не играет на позиции форварда. Он скорее вингер, а по стилю игры больше походит на Неймара. «У него впереди долгий путь, но Неймар тоже проходил его в свое время. Я бы не стал их сравнивать, но у Джастина такой же типаж. Он может обыграть соперника на носовом платке и тут же убежать от него» — так экс-полузащитник сборной Голландии Рональд де Бур характеризует стиль Клюйверта-младшего.

За Джастина уже борются топ-клубы. Неоднократные предложения по трансферу вингера делали «Манчестер Юнайтед» и «МанСити». Но самым вероятным вариантом продолжения карьеры для юного таланта кажется «Барселона». Каталонцы готовы взять парня под свое крыло, а связи отца лишь увеличивают данную вероятность перехода.

Трудяга Мартин Эдегор

Карьера парня удивительна: судьба настолько сильно помотала Эдегора, что не сразу можно поверить, что норвежцу всего 20 лет. Ему предрекали большое будущее, но деньги и повышенное внимание в столь раннем возрасте надломили Мартина. Когда Эдегору было 17, он уже играл в составе сборной Норвегии, а топ-клубы Европы выстраивались за ним в очередь. Но он выбрал «Реал» и прогорел. Проведя всего пару матчей за основу «сливочных», юнец плотно присел на банку, а через какое-то время уехал в аренду.

Теперь Эдегор пылит в «Херенвене», и на это действительно стоит посмотреть. В Голландию его отправили для того, чтобы он набрался опыта и смог перезагрузить свою карьеру. И в этом сезоне Мартин начал прогрессировать (впрочем, как и весь «Херенвен»). Для сравнения: в прошлом же году клуб барахтался где-то в зоне вылета весь сезон, а Эдегор почти не появлялся в составе. Теперь норвежец – одна из ключевых фигур команды, а «Херенвен» претендует на попадание в еврокубки.

Прежде всего Мартин сменил манеру игры, и это пошло на пользу. Теперь он выполняет функции скорее «десятки» или плеймейкера, нежели вингера, как это было раньше. Парень стал больше брать игру на себя и раздавать передачи, часто смещаясь под нападающего. Очевидно, что в этом составе «Херенвена» он является самым высококлассным и техничным игроком. Эдегор создает для партнеров кучу моментов, но те упорно не хотят их реализовать. От этого статистика у норвежца на первый взгляд не самая хорошая: за 22 игры текущего сезона он забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Однако, если копнуть немного глубже, можно убедиться: Эдегор хорош в командной игре, часто возвращается в оборону и грамотно начинает атаки из глубины. В Голландии у него получается все. Так, может, стоит немного повременить с возвращением в «Реал»?

Призрак Летучего голландца

Возвращение Робина ван Перси – историческая штука для «Фейеноорда», граничащая с фетишем. В Роттердаме знаменитый голландский форвард делал свои первые футбольные шаги, здесь до безумия влюбил в себя фанатов и, наконец, здесь выиграл свой первый трофей – Кубок УЕФА. Относиться к этому можно по-разному. С одной стороны, Робин пришел в родной клуб, чтобы красиво завершить карьеру. С другой – никто не может быть уверен в его искренности, ведь все знают, что Ван Перси всегда вел себя странно, когда дело касалось трансферов. Например, ушел из «Арсенала» после клятв о вечной любви. Скорее всего, богатые дяди из Китая просто не предложили ему крупный контракт, поэтому РвП вернулся в родную команду.

Сувенир из Роттердама. Робин ван Перси как символ провала голландского футбола

Конечно, на Летучего голландца интересно посмотреть. Он уже не тот, что был раньше, и не покажет вам прежней бомбардирской магии, но зато сможет вызывать приятное чувство ностальгии у все тех же поклонников АПЛ. Уникальности добавляет еще и то, что Робин – один из немногих действующих футболистов, которые олицетворяют «тех самых» голландцев. По ним уже все давно заскучали, а смена поколений в стране тюльпанов затянулась. А тут вот, пожалуйста, живой экспонат, осколок былого величия. Еще один повод поймать ностальгический флешбэк.

Играет Ван Перси не так часто, как ему и фанатам хотелось бы. И это, кстати, легко объясняется: в атаке «Фейеноорда» дирижирует Николай Йоргенсен. Но и жесткая конкуренция с датчанином особенно не печалит Робина: в 7 матчах за Роттердам Ван Перси настрелял 2 гола.

Погибающий «Твенте»

Кажется, о победах «Твенте» в чемпионате и еврокубках можно немного забыть. Сейчас «пони» превратились в огромный кусок проблем и головной боли – как для работников клуба, так и для его фанатов. Все началось в 2016-м, когда обезумевший от успехов президент клуба Йохан Мунстерман начал сорить деньгами, пытаясь построить из просто крепкого коллектива настоящий топ-клуб. Кажется, результат несколько разочаровал Мунстермана: вместо образцовой команды он получил кучу квитанций о неуплатах займов.

Команде пришлось упразднять свою академию, продавать лидеров и влезать в новые долги, чтобы покрыть имеющиеся. В итоге – отстранение от еврокубков на три года, штрафы и условный отзыв профессиональной лицензии. В мае 2016 года решением Королевского футбольного союза страны «Твенте» и вовсе был сослан в первый дивизион из-за нарушения финансового регламента, но клубу удалось обжаловать это решение и остаться в Эредивизи.

Сегодня ситуация не лучше. Никогда еще в своей новейшей истории «тюккерс» не были так близки к вылету из высшего дивизиона страны. Но сейчас они занимают предпоследнее место в таблице и рискуют деклассироваться по итогам сезона. Понаблюдать за тем, как некогда один из самых амбициозных клубов страны на глазах превращается в безнадежного аутсайдера, теряя всякое уважение среди своих же поклонников, – потрясающее и одновременно печальное зрелище.

Вячеслав Караваев против Леонида Слуцкого

Слуцкий в «Витессе» — это замечательно со всех сторон. Во-первых, наш тренер в Европе. Во-вторых, русский коуч в довольно знаменитом клубе. В-третьих, Слуцкий так и будет косвенно связан с Романом Абрамовичем (рай для футуристов, мечтающих увидеть его когда-нибудь в «Челси»). Единственная проблема – взаимоотношения с Вячеславом Караваевым. С Кавараваевым Леонид Викторович знаком еще со времен работы с ЦСКА. И, как говорит пресса, молодой защитник, так и не закрепившийся в составе армейцев, немного обижен на Лео.

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В будущем стоит посмотреть на то, как Леонид Слуцкий будет использовать Караваева в составе. Да и будет ли. В Голландии мало хороших защитников – лига совсем не про это. А в такой команде, как «Витесс», — тем более. Поэтому россиянам придется активно работать вместе, несмотря на не очень гладкое прошлое. Хотя сам Слуцкий отрицает какую-либо напряженность в отношениях с игроком и говорит, что постоянно поддерживает с ним отношения. Но сама по себе эта ситуация очень интересна. Интересно и то, как клуб и тренер будут еще решать. Все это будет уже в следующем сезоне. Чем не повод для того, чтобы последить за голландским футболом чуть дольше?

Текст: Евгений Морозов

Фото: Global Look Press, Instagram ФК «Витесс»

Видео: YouTube.com