Сетьенология. Кике Сетьен ведет «Бетис» в еврокубки

По прошлому сезону «Бетис» запомнился лишь из-за вовлеченности в скандал с участием несостоявшейся аренды Романа Зозули в «Райо Вальекано», которой помешали политические взгляды форварда. Заурядная игра, перетасовка главных тренеров и болтание во второй половине таблицы – краткий пересказ жизни «Бетиса» последних лет. Все изменил один человек.

В течение предыдущих пары сезонов Кике Сетьен творил чудеса со скромным «Лас-Пальмасом», превратив его в одну из самых ярких команд Ла Лиги. Временами игра «канареек» по зрелищности превосходила выступления «Реала» и «Барселоны». Но сделать из этого нечто большее мешали ограниченные ресурсы клуба. Сетьен долгое время терпеливо бодался с руководством «канареек», но так и не встретил понимания с их стороны. О своем уходе из команды он объявил еще по ходу прошлого сезона и уже тогда стал одним из самых привлекательных вариантов для клубов Ла Лиги. Быстрее всех подсуетился «Бетис», чей футбол напоминал мучения типичного провинциального середняка РФПЛ.

В сентябре севильцы выдали четырехматчевую беспроигрышную серию, включавшую в себя гостевую победу над «Реалом» и эффектную перестрелку с «Сосьедадом» (4:4), но затем команда сникла. В следующих десяти турах «Бетис» отметился лишь двумя победами, и болельщики успели морально подготовить себя к очередному невнятному сезону. Но после рождественского перерыва их ожидал приятный сюрприз: команда выправила положение в таблице, а затем и вовсе оказалась в гонке за еврокубковую зону. Весной «Бетис» повторил клубный рекорд 58-летней давности, одержав шесть побед кряду, и скакнул на пятое место. К тому же севильцам удалось улучшить оборонительные действия, сохранив ворота «сухими» в шести играх подряд.

Команды Кике Сетьена всегда отличались умением контролировать мяч и играть в пас. В текущем сезоне «Бетис» занимает третье место по владению мячом с показателем 57,38%, что на целых 10% превышает прошлогодний результат. Лучше лишь у «Барселоны» и «Реала» (свыше 60%). По количеству передач «зелено-белые» также входят в топ-3 (15 180 пасов). Выше них опять же лишь «Барса» (18 447 передач) и «сливочные» (17 076 передач). 59-летний специалист славится и умением перестраивать игру под любого оппонента. Сентябрьская победа на «Сантьяго Бернабеу» была одержана при схеме 4+3+3, а уже в следующем туре против «Леванте» Сетьен применил расстановку 4+1+3+2. Но еще показательнее весенний беспроигрышный отрезок севильцев, по ходу которого Кике умело перетасовывал три игровых модели: 5+3+2, 3+4+2+1 и 3+5+1+1.

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По ходу кампании «Бетису» пришлось бороться с целой эпидемией травм. В начале декабря лучший бомбардир команды Антонио Санабрия выбыл на 4 месяца из-за повреждения колена. Его потерю восполнили Серхио Леон, настрелявший 11 голов, и Лорен, дебютант из «Бетиса Б», отличившийся 6 раз в 11 играх. В феврале андалусийцы лишились марокканского защитника Зухаира Феддаля: из-за травмы ахиллова сухожилия он досрочно завершил сезон и пропустит ЧМ-2018. К счастью, зимой у «Боруссии» был приобретен Марк Бартра. А в апреле в течение 2,5 недели «Бетис» потерял сразу двух голкиперов – Антонио Адана и Дани Хименеса. По ходу матча с «Атлетико» в составе севильцев дебютировал Педро Лопес, ранее выступавший лишь на уровне третьего и четвертого испанских дивизионов. Даже отсутствие опыта в такого рода матчах не помешало ему продлить «сухую» серию «Бетиса» в Ла Лиге до 563 минут.

Отдельных восторженных эпитетов заслуживает капитан севильцев Хоакин. Летом ему исполнится 37 лет, а он продолжает играть в команде определяющую роль. В текущей кампании на его счету 4 гола и 7 ассистов, он четырежды признавался лучшим игроком матча, а точность его передач превышает 85%. Нынешний сезон стал для него уже 17-м по счету в высших дивизионах (15 — в Ла Лиге и 2 — в Серии А), и в каждом из них он отметился хотя бы одним забитым мячом. Кроме того, Хоакин вошел в топ-10 по количеству матчей, проведенных в Ла Лиге.

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После вырванной победы в концовке матча с «Лас-Пальмасом» севильских болельщиков на стадионе «Бенито Вильямарин» охватила неописуемая эйфория. Но Сетьен призвал их поберечь эмоции: «Я прошу спокойствия и смирения. Если у нас и будет что праздновать, то это произойдет лишь в конце сезона». Что ж, конец уже не за горами, а с каждым новым туром поводов для празднования у фанатов становится все больше. После домашней победы над «Малагой» севильцы обеспечили себя участие в Лиге Европы на следующий сезон. Впору готовить петарды и хлопушки.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press