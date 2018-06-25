Сенегал и Япония, убирайтесь! Александр Вишневский — об исторической встрече в Екатеринбурге

Александр Вишневский передает из Екатеринбурга, где произошла историческая встреча болельщиков из Японии и Сенегала, ставших чемпионами по чистоплотности: после матчей они убирают свои трибуны от мусора.

Блог Александра Вишневского о ЧМ-2018

На матч Сенегал – Япония я ехал в Екатеринбург на обычном поезде, а не специальном фанатском для обладателей билетов на игру. Ожидания от поездки были примерно такими: сенегальцы будут бить в там-тамы, японцы будут сидеть в гаджетах 22 века. Реальность оказалась немного иной: весь вагон поезда был заполнен суровыми русскими мужчинами, ехавшими на заработки на заводы в Новый Уренгой.

О том, что такое уральский климат, в Екатеринбурге намекает первая же большая улица, идущая от вокзала к центру города. На улице Свердлова – сплошь магазины по продаже мехов, шуб и дубленок. Местные жители посмеиваются, что к холодному русскому лету оказались совершенно не готовы фанаты сборной Египта: в день их матча против Уругвая в Екатеринбурге был холод и дождь, и визиты на улицу Свердлова за утеплением стали для африканцев неизбежностью: тут вам не Каир.

И только к третьему из четырех екатеринбургских матчей мундиаля на Урал пришло настоящее лето. За сутки до матча Сенегал — Япония на улицах Екатеринбурга вообще не было видно болельщиков этих сборных. Зато были бесчисленные толпы перуанцев. Их сборная двумя днями ранее в Екатеринбурге лишилась всех шансов на выход в плей-офф, и теперь перуанцы бродили очень расстроенными. Было отчего. Впервые за 36 лет их команда вышла на чемпионат мира и следующего раза придется ждать, возможно, не меньше, поэтому в Россию прилетели свыше тридцати тысяч перуанских болельщиков, многие из них ради дорогой поездки в Россию продавали машины и даже квартиры, как уверяют перуанцы.

Их сборная в обоих матчах показала хорошую игру, создала бессчетное количество голевых моментов, но забить так и не смогла даже с пенальти. В итоге — два поражения по 0:1, и катастрофически быстрый вылет с чемпионата. Через два дня сборной Перу предстоял матч в Сочи, но южноамериканские болельщики предпочитали проводить время между матчами в Екатеринбурге из-за того, что тут дешевле проживание.

Впрочем, в день матча диспозиция полностью поменялась. Остатки перуанской армии отступили из города в направлении аэропорта, и одновременно Екатеринбург захватили полчища японцев. Город был взят без боя, и японцы спокойно наслаждались победой. Они вели себя очень тихо и скромно. Шума от тысяч японцев было, казалось, меньше, чем от одного среднестатистического англичанина.

Календарь и результаты матчей группового турнира

Японцы чинно гуляли по центру Екатеринбурга – неизменно в синих футболках своей сборной, но в последние часы перед игрой гости из страны восходящего солнца стали переходить в режим карнавала, переодевшись в колоритные костюмы самураев и гейш. В таком облачении передвигаться к стадиону было непросто: на японцев со всех сторон бросались местные жители в неистовом желании совместных фотосессий. Японцы позировали охотно, принимая боевые позы самураев и бойцов сумо, окружая вставших между ними россиян то зонтиками гейш, то игрушечными самурайскими кинжалами (охотно приставляя их к горлу довольных екатеринбургцев), а также – всегда – яркими улыбками. О том, что триста двадцатое за час фотографирование могло им надоесть, из всех многочисленных компаний вежливых японцев намекала только одна – смешными криками «Бистро-бистро» на русском языке. Впрочем, и эти выкрики были с улыбками и позитивом.

Классическая российская бабушка сфотографировала внучку с толпой самураев и гейш, а потом вдруг произнесла:

— Я хочу чтобы Сенегал победил.

— Почему, бабушка?

— Люблю Африку. Там тепло…

Сенегальские болельщики здорово уступали японским количеством, но никак не колоритностью боевых нарядов. Около «Екатеринбург-Арены» словно проводил сбор африканских жрецов. С поддержкой лучших музыкальных ансамблей континента, разумеется. Сенегальцы стучали в барабаны и там-тамы на протяжении нескольких часов подряд. Если бы матч был скучным, то можно было просто смотреть на фанатский сектор сборной Сенегала — зрелище впечатляло. Отлаженностью движений во время матча африканские фанаты напоминали болельщиков из Северной Кореи на Олимпийских Играх. Под заводные ритмы африканских барабанов теряли голову даже суровые уральцы и сибиряки – и тоже начинали танцевать и двигаться в такт мелодии.

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Когда сенегальские фанаты отбивали те же ритмы во время их первого матча – в Москве против сборной Польши – то они растворялись в громком гуле и песнях поляков. А вот японцы сидели на трибунах тихо, поэтому на сей раз африканцев было слышно отовсюду – атмосфера была как на домашнем матче сборной Сенегала.

Но таких разных болельщиков из Японии и Сенегала кое-что и объединяло. Мало того, то в первом туре они увидели сенсационные победы своих команд над сборными, чьи шансы на выигрыш оценивались намного выше – Колумбии и Польши, так вдобавок японские и сенегальские болельщики прославились в мировых СМИ тем, что убрали за собой мусор после окончания матча. Японские журналисты с трудом понимали, почему тема уборки мусора вызвала такой ажиотаж: для японцев это такая же норма поведения, как здороваться с вежливыми поклонами.

После окончания работы пресс-центров японские журналисты тоже всегда проходили вдоль рядов столов и уносили весь оставшийся мусор до контейнеров. Вот и на трибунах после окончания екатеринбургского матча японские болельщики снова убрали за собой весь остававшийся мусор, как и сенегальцы. Так что если Евро-2016 стал печально знаменит фанатскими беспорядками, то в России, наоборот, обсуждается наведение порядка вместо беспорядков. Вот такой третий тайм.

Образцовые болельщики: японские фаны #JPN по традиции убрали за собой мусор на стадионе👍#JPNSEN pic.twitter.com/AqPS06Udk7 — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 24, 2018

Надо признать, это японские традиции выглядели совершенно идиллической картиной по сравнению с испанскими стадионами, где существует весьма мерзкая традиция бросать семечки на пол, словно где-нибудь в Ростове-на-Дону.

Вопрос, многих волновавший перед игрой – будут ли заполнены центральные трибуны «Екатеринбург-Арены»? Обилие пустых мест на матче Египет – Уругвай вызвало настоящую панику у екатеринбургских чиновников, но поделать они ничего не могли: непроданные билеты были исключительно виной ФИФА. Доступных билетов на сайте ФИФА не было, спрос на билеты был огромным, а на центральной трибуне при этом – масса свободных мест, которые были особенно заметны из-за яркого оранжевого цвета сидений. Будь они белыми и синими, то это бы не так бросалось в глаза.

На матче Сенегал – Япония свободных сидений было куда меньше, но найти их тоже не представляло труда. Куда ближе к аншлагам «Екатеринбург-Арена» станет после чемпионата мира, когда будут убраны временные трибуны за воротами, где зрители платили за билеты чтобы сидеть… за пределами стадиона. Вид с этих мест, говорят, крайне посредственный – сверху не видно ни противоположенной трибуны, ни боковых трибун, а только футбольное поле.

Впрочем, в этот вечер четыре гола были видны отовсюду. Сборные Сенегала и Японии выдали бодрый матч с заслуженной боевой ничьей (2:2), и увеличили количество своих очков до четырех. Какая-то из этих команд теперь неизбежно выйдет в плей-офф, и будет проводить вынос мусора уже после матча 1/8 финала чемпионата мира. Это ли не мечта?

Текст: Александр Вишневский

Фото: Александр Вишневский, инстаграм FIFA

Александр Вишневский Автор еженедельника «Футбол»