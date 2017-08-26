Семейное дело. Зачем сын Диего Симеоне перешел в «Фиорентину»

В «Фиорентине» все неоднозначно. Появился новый тренер. Руководители затеяли масштабную распродажу состава. Проявились слухи о смене владельцев. Но помимо противоречивой и настораживающей информации есть и хорошая новость — трансфер Джованни Симеоне. В прошлом сезоне нападающий зажег в «Дженоа», а теперь готовится украсить атакующую линию «фиалок».

Прошедший футбольный год для «Дженоа» получился довольно обычным. Ну, опять были длительные безвыигрышные серии. Ну, снова не смогли заменить травмированных и ушедших лидеров. Ну, в очередной раз кое-как сохранили место в Серии А. За Ивана Юрича и его команду отдувался один лишь Джованни Симеоне. 22-летний аргентинец, сын тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, только в августе 2016 года перешел в генуэзскую команду, но за короткий срок превратился в ее лидера.

Аргентинец стал самым молодым игроком, забившим 6 мячей за один сезон в Серии А. Причем один из них он отправил в ворота самого Джанлуиджи Буффона. Именно Симеоне — лучший бомбардир «Дженоа» минувшего сезона. «У Джованни был фантастический год в Генуе. Набрать 11 очков по системе «гол + пас» за первый сезон в Италии – непростое дело. У него есть много качеств, которые мне нравятся. Со своим упорством он станет хорошим игроком», – даже обычно сдержанный Симеоне-старший не скрывал того, что очень рад за сына.

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Плохая новость для всех болельщиков «Дженоа» заключалась в том, что было понятно изначально: в Генуе Джованни будет слишком тесно. По сути, он умеет все: и хорошо пробить по воротам с двух ног, и пойти в обводку, – техника у молодого аргентинца просто отличная. Кроме того, нападающий может легко убежать от соперников на скорости и завершить атаку партнеров одним точным касанием (об этом вам могут рассказать защитники «Ювентуса»). Неудивительно, что за молодым футболистом образовалась большая очередь из потенциальных покупателей: испанские «Вильярреал» и «Атлетико», итальянские «Фиорентина», «Лацио» и «Торино», а также английский «Эвертон».

В этом батле победили флорентийцы. «Фиорентина» предложила генуэзцам 15 млн евро и полностью удовлетворила аппетиты руководителей «Дженоа». Такая срочность в работе функционеров «фиалок» понятна: клубу нужна срочная замена Николе Калиничу. Хорват наконец-то реализовал план по уходы из команды, который запустил еще зимой. Он специально пропускал тренировки, отказывался от встреч со Стефано Пиоли и руководителями «Фио», чтобы дать понять новому главному тренеру свое чемоданное настроение и ускорить трансфер в «Милан». Так что «фиалки» с Симеоне подсуетились очень даже вовремя.

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Персональная задача для Джованни – стать важной деталью в механизме «Фиорентины» с самого старта чемпионата. Главная звезда флоренцийцев Федерико Бернардески – уже в «Ювентусе», другой ключевой игрок, Борха Валеро, – в «Интере», а юный Федерико Кьеза близок к тому, чтобы оказаться в «Наполи». Лидеров во Флоренции практически не осталось. Аргентинцу придется сразу брать на себя роль хедлайнера «Фиорентины». И превращаться в одну из главных звезд Серии А. И, что скрывать, многие ждут, что когда-нибудь Джованни будет играть под руководством своего харизматичного отца.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press

Илья Егоров Корреспондент еженедельника «Футбол»