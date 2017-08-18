Сейчас будет припев. Афиша сезона: чемпионат Германии-2017/18

Немецкая музыка — одна из самых самобытных в Европе. В разные времена немецкие исполнители, начиная со Scorpions и заканчивая рэпером Cro в маске панды, разрывали Европу странными и ни на что не похожими работами. В немецком футболе сложилась похожая ситуация. Чемпионат, где всего одна команда, умудряется выращивать сильнейших игроков мира. Еженедельник «Футбол» провел параллели между немецким музыкальным миром и Бундеслигой на старте сезона.

Первая сцена

Короли перформанса

Однажды посмотрев концертное шоу немецкой рок-группы Rammstein, человек уже никогда не сможет без слез взглянуть на отечественную эстраду. Одновременно пугающий, величественный и поражающий идеей перформанс — главная фишка немецких исполнителей. В футбольном мире есть прототип этих музыкантов. «Боруссия» Дортмунд уже давно стала олицетворением отличных болельщиков и ультрас. С каждым годом клуб из Дортмунда все больше поражает идеями и реализацией околофутбольной работы. Футболисты и главный тренер под стать фанатам. Безбашенный Петер Бош этим летом провернул несколько громких трансферов и готов выстрелить в Лиге чемпионов и чемпионате.

Что будет с составом «шмелей» уже на старте сезона? Сериал под названием «Неопределенность Обамеянга» подошел к концу, а значит, лучший бомбардир лиги продолжил свое шествие по Германии. Особого внимания заслуживает Максимилиан Филипп — новичок из «Фрайбурга», в прошлом сезоне тянувший клуб наверх. Двадцатитрехлетнего полузащитника фанаты постоянно сравнивают с Марко Ройсом: схожесть в манере игры и внешности сделали свое дело. «Боруссия», как и всегда, останется главным немецким любимчиком Европы. Во многом благодаря своим шоу и фанатам.

К слову о фанатах. Самые преданные из них считают смыслом своей жизни следовать по пятам за любимыми музыкантами. В футболе такая же история. Если клуб второго дивизиона «Санкт-Паули» — штаб-квартира всех немецких ультрас, то в Бундеслиге есть свой филиал. ФК «Кельн» раз от раза поражает сплоченностью, силой и влиятельностью кельнских фанатов. Die Boyz — одно из объединений, приближенных к клубу. Они не раз имели проблемы с законом на фоне наркотиков и оружия, за что были лишены официальной поддержки «Кельна». Однако основной костяк болельщиков остался под крылом клуба и продолжает поражать соперников своей мощью. Совсем скоро Европа тоже познакомится с этими парнями: «козлы» впервые за 25 лет сыграют в еврокубках. Главная причина успеха — Антони Модест и его великолепная игра.

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Однако прошлый сезон — уже перевернутая страница: «Кельну» предстоит сражаться без французского форварда. Нападающий уехал в Китай, как это часто бывает в последние месяцы. На его место уже пришел Джон Кордоба — колумбиец из «Майнца». За форварда «Кельн» отдал целых 17 млн евро. На фоне трансфера Неймара такая сумма напоминает сдачу, которую покупатель обычно тратит на китайскую жвачку в магазине. Кроме того, клуб пополнил менее пропиаренный, чем Дани Себальос, Хорхе Мере — молодой и талантливый испанский защитник. Отличное вложение «Кельна» на будущее.

Вторая сцена

Вечная классика

Германия стала известна своей музыкой еще задолго до Modern Talking и Dschinghis Khan. На родине Баха, Бетховена и Брамса всегда было место классическому оркестру и опере. Сегодня в чемпионате Германии есть команды, чья игра напоминает классику: клубы прошли проверку годами, а сейчас они все такие же, как и раньше. От этих представителей Бундеслиги не стоит ожидать никаких глобальных взлетов или падений: все будет по-старому.

«Гамбург» в прошлом сезоне не оказался в зоне вылета, хотя очень хотел: команда то выигрывала у крутого «Хоффенхайма», то влетала от «Дармштадта». В наступающем сезоне «динозавры» с минимальной вероятностью окажутся в числе худших: уж слишком хороша их трансферная политика. Команду покинул Рене Адлер, а на его место пришел Юлиан Поллерсбек. Знатоки Бундеслиги в один голос пророчат вратарю великое будущее. Это именно тот парень, который принес победу молодежной сборной Германии над Англией в полуфинале Евро до 21 года. Вратари не готовились к серии пенальти, но Юлиан потащил сразу два удара. Неужели через несколько лет Мануэль Нойер будет вынужден отойти на второй план?

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Как и «Гамбург», «Шальке» тоже метался из жары в холод. В результате «кобальтовые» закончили сезон как типичный серый середняк чемпионата. Спасибо Гвидо Бургшталлеру, спасавшему клуб в каждом матче. В Гельзенкирхене в начале сезона была паника: на пост главного тренера пригласили Доменико Тедеско. Итальянец начал свою карьеру всего два года назад в «Эрцгебирге». «Шальке», видимо, совсем не боится авантюр либо берет пример со своего соседа по лиге — «Хоффенхайма».

«Даже если «Баварию» возглавит моя бабушка, они все равно выиграют чемпионат» — все чаще слышны подобные фразы в мире футбола. Так оно и есть. Как бы ни наращивали мощь «РБ» и «Боруссия», в этом году им все равно не сместить единоличного правителя. Однако в «Баварии» ожидается большая ротация состава. После ухода Филиппа Лама и Хаби Алонсо этого и следовало ожидать. Кроме того, председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге решил поиграть в арабского шейха и выделил на летние трансферы 100 млн евро. С таким составом клуб без проблем возьмет очередную «серебряную тарелку», но ожидать каких-то больших достижений в Лиге чемпионов вряд ли стоит.

Третья сцена

Топ-чарт

Хелена Фишер и Андреас Бурани — два поп-исполнителя, чьи песни звучат в головах большинства жителей Германии. К тому же эта парочка музыкантов ассоциируется напрямую с самой популярной игрой в мире. Видео, где Хелена празднует вместе со сборной Германии их чемпионство, до сих пор гуляет по просторам интернета. А Бурани, в свою очередь, записал саундтрек к фильму о национальной команде. Их работы постоянно крутят по ТВ и радио, и избавиться от этого невозможно. В Бундеслиге же есть два клуба, названия которых уже набили оскомину всем фанатам. Речь идет об «РБ Лейпциге» и «Хоффенхайме».

Ребята из Лейпцига хоть и любят эпатаж и провокации – например, обвинения конкурентов в непатриотизме из-за азиатских туров, – но свои дела Дитрих Матешиц и Ральф Рангник ведут лучше всех. «РБ» взорвал прошлый сезон и привел в Германию кучу новых зрителей, а этим летом успел пошуметь благодаря так и не состоявшемуся трансферу Наби Кейта. Несмотря на это трансферная активность «быков» просто поражает: продав Дэви Зельке, «РБ» приобрел Жана-Кевина Огюстена — второго в списке молодых талантов Франции после Мбаппе и Бруму — скоростного и техничного португальского нападающего. «Лейпциг» снова делает ставки на молодых игроков и собирается оказать достойное сопротивление соперникам по чемпионату и Лиге чемпионов.

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Если «РБ» продает по минимуму, то «Хоффенхайм» потерял основных своих лидеров. Баварская скупка удалась: Руди и Зюле – в Мюнхене, а «деревенские» в качестве поощрительного приза получили Сержа Гнабри на сезон. Не так все плохо. В прошлом сезоне Юлиан Нагельсманн и его команда переплюнули все топ-клубы по продолжительности серии без проигрышей в чемпионате, а потом и вовсе нанесли первое поражение «Баварии» в сезоне. Фанаты буквально готовы были носить тренера и футболистов на руках. Однако сейчас будет все иначе. Клубу предстоит прыгнуть выше головы, чтобы хотя бы приблизиться к прошлогоднему успеху.

Четвертая сцена

На взлете карьеры

На пике популярности инди-рока было бы странно не назвать парочку таких коллективов. Приятное и ласкающее уши звучание заставляет все чаще возвращаться к таким немецким группам, как Emma6 и Sportfreunde Stiller. Вторые, кстати, записывали песню о ЧМ-2006. Немецкий чемпионат интересен не топовыми клубами, а как раз середняками, которые периодически показывают невероятную и приятную глазу игру. В этом сезоне стоит обратить внимание на четыре таких клуба. Однозначный фаворит списка — «Фрайбург».

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Год назад команда Кристиана Штрайха вернулась в высший дивизион и уже вошла в десятку лучших команд сезона. Штрайх — однозначно один из сильнейших тренеров Бундеслиги, умеющий открывать таланты. Стоимость всего состава клуба чуть превышает 60 млн евро, а вот ценность каждого игрока удивляет: Марк-Оливер Кемпф — главный преемник Боатенга и Хуммельса, выкупленный у «Боруссии» Д Паскаль Штенцель, Янник Хаберер, Бартош Капустка и много других. В совокупности все эти игроки дают крепкую команду. «Фрайбург» только начал восхождение, в этом сезоне клуб будет прогрессировать. На подъеме находится и «Вердер». Александер Нури начал свой проект под названием «Поднятие «Бремена» на былой уровень» в феврале. Специальные тренировки, великолепное исполнение стандартов и бетонная оборона — все это демонстрировали «музыканты» в конце прошлого сезона. Нури поздно начал перепланировку команды, поэтому так и не сумел побороться за еврокубки. Однако еще целый сезон впереди, а главная звезда клуба — Макс Крузе так и не ушел в «Спартак».

Знающий тренер — уже половина успеха команды. Кому, как не «Герте», знать об этом. Паль Дардаи — это Юрген Клопп на минималках: спорит на ужин с игроками, заставляет футболистов после поражения ехать стоя и троллит журналистов. Команда венгерского тренера за пару сезонов стала отличным полем для посева молодых талантов: Дэви Зельке, Никлас Штарк, Митчелл Вайзер, Паль Дардаи-младший (куда без блата) и куча других молодых игроков, чьи имена через несколько лет будут греметь на всю Европу. За «Гертой» наблюдать одно удовольствие, к тому же в этот раз берлинский клуб сыграет в еврокубках.

Гладбахская «Боруссия» в прошлом году откровенно не блистала, а известие о том, что Махмуд Дауд, ярчайший молодой игрок сборной Германии, уходит в «Дортмунд», и вовсе подкосило «жеребцов». Этим летом «Боруссия» из непроизносимого города прогремела локальным взрывом на трансферном рынке. Три точные покупки заставят следить за игрой этой команды. Маттиас Гинтер, отлично отыгравший Кубок конфедераций в России, ушел в «Гладбах» из-за проигранной конкуренции за место в старте. Тут же состав пополнил Винченцо Грифо — один из самых ярких игроков прошлого сезона и очень результативный ассистент. Ну и в завершение – Денис Закария, звезда швейцарского чемпионата. Если всех их умножить на капитана Ларса Штиндля, получится бомба замедленного действия, обещающая рвануть в конце сезона.

Пятая сцена

Второй шанс

– Klopf-klopf, lass mich rein, — поет немецкий коллектив Ooomph, что переводиться как «Тук-тук, впусти меня». В этом году в Бундеслигу возвращаются «Штутгарт» и «Ганновер». Первые вовсе пытаются забыть Вторую Бундеслигу как страшный сон и начать свой путь с чистого листа. И будьте уверены, у них это получится. К концу прошлого сезона во втором дивизионе была невероятная конкуренция за выход наверх, но «Штутгарт» уже обеспечил себе возвращение. Тренер Ханнес Вульф стал крестным отцом для «швабов». Специалист отлично укомплектовал команду, сделал ставку на форварда Симона Теродде – и не прогадал. К тому же к команде присоединились бразилец Аилтон, отказавшийся от «Спартака», и экс-звезда швейцарского чемпионата Шадрак Аколо. «Швабы» еще пошумят в высшем дивизионе. Чего нельзя сказать об их попутчике — «Ганновере». Вернулись «девяносто шестые» благодаря своевременному проигрышу главного фаворита прошлого сезона второго дивизиона — «Айнтрахта» из Брауншвейга. Однако есть у «Ганновера» персонаж, достойный внимания. Тридцатилетний австриец Мартин Харник воскрес в клубе, словно Джон Сноу, дав фору молодым коллегам.

Шестая сцена

Грустный тромбон

Помните, как на заре этого века существовала группа Tokio Hotel? Их фанатами были 13-летние подростки с черными тенями на глазах. Как оказалось, исполнители до сих пор гастролируют, но уже не собирают огромных залов и не играют былых хитов. Как и наши представители Бундеслиги. Эти клубы обречены на неприятный конец этого сезона, хотя не так давно показывали отличные результаты.

Пару лет назад «Вольфсбург» громил главные клубы Германии и ехидно улыбался, когда спрашивали, как им это удается. Сейчас команду разобрали по частям, как конструктор Лего. Главные персонажи — Луис Густаво и Рикардо Родригес ушли, а на их места пришли ноунеймы. В конце прошлого сезона «волки» играли стыковые матчи и с трудом остались в высшем дивизионе. Марио Гомес не вечный, а значит, команде придется очень сложно в этом году. У развалин былого успеха остался и «Байер». «Аспириновые» с трудом решили проблему с главным тренером и назначили Хейко Херрлиха из скромного «Ян Регенсбурга». Случаются чудеса, Нагельсманн – тому доказательство, но чтобы снова выстроить клуб, способный противостоять «Атлетико» лучше соседей по лиге из Мюнхена, нужно время. На фоне провального прошлого сезона из Леверкузена уехали поистине титаны игроки: Чичарито, Хакан Чалханоглу, Эмер Топрак и Кириакос Пападопулос. «Байер» должен порыться в своей домашней аптечке и найти пилюлю от неудач.

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Кому удача тоже понадобится, так это «Айнтрахту». В начале прошлого сезона команда была чуть ли не фаворитом лиги, но к концу устроила что-то в стиле «Томи»: не выигрывала 10 матчей чемпионата подряд. При подобном раскладе и в этом году главный тренер «орлов» Нико Ковач рискует покинуть команду уже на старте сезона. Спасти его может лишь новичок клуба — голландец Йетро Виллемс, за которым гонялись «Рома» и «Лион». Совсем скоро стартует футбольный фестиваль, где можно будет услышать все громкие имена чемпионата Германии. Тут любой найдет себе команду по вкусу – от футбольных грандов до молодых и задорных клубов.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press