Себастьян Скиллачи: «Месси можно остановить ударом по ногам, но даже это будет трудно»

У французского защитника Себастьяна Скиллачи получилась отличная карьера. В составе «Монако» он играл в финале Лиги чемпионов, дважды побеждал с «Лионом» в чемпионате Франции, брал Кубок Испании с «Севильей», а потом выступал в английской Премьер-лиге за «Арсенал». Еженедельник «Футбол» встретился со Скиллачи в Москве и узнал, как остановить Лео Месси и чем французу запомнился Андрей Аршавин.

Россия, Аленичев, финал Лиги чемпионов

Себастьян Скиллачи, вспоминая время в «Монако», признается: «Я смотрел на игру Жюли, Пршо и Морьентеса –, а тут попал с ними в одну команду. Меня очень волновал дебют за «Монако». В какой-то момент я просто сидел и понимал: это мои одноклубники, а я сижу и молчу. Надо что-то говорить, налаживать связи. В итоге я не говорил с ними еще около недели, пока они сами не начали диалог».

— Какие у вас впечатления о России?

— У вас замечательная страна, хорошие люди. Мне очень нравится ваш менталитет, гостеприимство. Кто бы что ни говорил, Россия — футбольная страна. Здесь много болельщиков. В том числе и «Арсенала». Вы же про него будете задавать вопросы?

— Да. Но пока не об этом. У нас тут холодно, не смущает климат?

— Я заметил: снег, ветер. Фуф, я вообще-то предпочитаю солнце, море, пляж. Но мне интересно хоть немного побыть здесь, в такой холодине.

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— Вообще Москва крутой город. Настолько, что как-то даже принимал финал Лиги чемпионов. Кстати, вы же доходили до главного матча самого популярного турнира Европы.

— Это просто невероятно! Вы знаете, это как исполнение мечты. В самом начале моей карьеры я мечтал играть в Лиге 1 и конечно же попасть в финал Лиги чемпионов. Мечта стала реальностью – так говорят же, да? Кстати, помню гол вашего русского, Аленичева («Монако» тогда уступил в финале «Порту» со счетом 0:3, а Дмитрий Аленичев забил третий мяч в ворота Флавио Ромы. – Ред.).

— Как «Монако» удалось добраться до финала?

— А вспомните наш состав – там полно звезд: Морьентес, Жули, много других классных персонажей. Но, как мне кажется, главным фактором здесь было то, что мы были очень сплоченны. Играла не команда, а семья. Поэтому и победили «Реал», «Челси». Мы были молодыми и крутыми. И после каждой такой крупной победы в раздевалке говорили: «Черт! Да мы же «Реал» выбили! Вау!»

— Как настраивались на решающую игру Лиги чемпионов?

— Все, что я делал, – это сидел в номере отеля и звонил семье. Я так нервничал! Перед самим матчем мы с одноклубниками по «Монако» зашли в раздевалку и пели вместе что-то французское мотивационное. Как понимаете, нам это не особенно помогло.

100matchs au scbastia#fierte #scb2toulouse1 #forzabastia A post shared by Sebastien Squillaci (@sebastien.squillaci) on Sep 10, 2016 at 1:46pm PDT

Аршавин, Анри, Венгер

В 2014-м британская газета Mirror составила сборную из худших игроков «Арсенала», в которую попал и Себастьян Скиллачи. Команда выглядела так: Ричард Райт — Гус Сезар, Себастьян Скиллачи, Паскаль Сиган, Нельсон Вивас — Джермейн Пеннант, Денилсон, Йон Йенсен, Андрей Аршавин — Фрэнсис Джефферс, Жереми Алиадьер. Любопытно, что одной из причин своего провала в АПЛ Скиллачи считает Арсена Венгера. Как говорит защитник, тренер просто не давал шанса раскрыться ему и вместо этого зачем-то экспериментировал в оборонительной линии.

— Вот теперь об «Арсенале». Фримпонг говорил мне, что Арсен Венгер – самый серьезный человек в его жизни. Подтверждаете стереотип?

— О, Фримпонг много что говорил. Когда я был в «Арсенале», он был еще молод и горяч. Но он прав: Венгер серьезен, всегда сфокусирован. Это его стиль работы. Он всегда настроен на игру, на победу. На тренировках он вообще практически не шутил. Если и бывало, то просто анекдот какой-нибудь расскажет, ничего больше. Вообще, Венгер – культовый персонаж в истории не только «Арсенала», но и всего английского футбола. Он помогал строить команду: при нем сделали классную базу, новый стадион. Что бы ни происходило, как бы команда ни играла, как бы болельщики ни хотели его ухода, Венгера всегда будут любить и уважать.

Эммануэль Фримпонг: «Аршавин всегда улыбался. Может, потому что он пил виски? Русские же все пьют»

— Арсену Венгеру сейчас сложно как никогда.

— Уровень конкуренции растет. В мое время были четыре конкурентоспособные команды. Сейчас их сколько? «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси» — их пять! Боже мой! Потрясающая конкуренция. Венгер постепенно приспосабливается к конкуренции. Он покупает топовых игроков. Думаю, должен исправить ситуацию в этом сезоне.

— Венгер все еще способен выиграть АПЛ?

— Он сделал многое для команды. Видно, что ему сложно, но он все еще классный менеджер. Я считаю, что Венгер может уйти в любой момент из «Арсенала», но при этом его все будут любить и уважать – независимо, выиграет ли он Премьер-лигу напоследок или нет.

— Вы, как бывший игрок «Арсенала», ненавидите «Тоттенхэм»?

— Нет. Я просто не хочу даже следить за «Тоттенхэмом». Когда я дома, то постоянно смотрю в интернете, что происходит с «Арсеналом», «Монако», «Севильей» и «Лионом». Как только всплывает что-то про «Тоттенхэм», сразу закрываю вкладку. Я мирный парень, всех люблю и болею за «канониров».

— Помните Андрея Аршавина?

— Конечно! Он классный: великолепный игрок, в раздевалке постоянно всем улыбался. Он мог пошутить над какими-то французскими стереотипами, я вспоминал что-нибудь смешное про русских. Веселое было время. Знаю, что для России он вроде как легенда.

— А еще вы играли с такими игроками, как Робин ван Перси и Сеск Фабрегас.

— Обалденные игроки! Робин ван Перси, наверное, один из сильнейших моих одноклубников за все время. Он сумасшедший. Когда Робин получает мяч, то все – гол. Что касается Фабрегаса, то у этого парня лучшие пасы в мире.

— В «Арсенале» вы пересекались с Тьерри Анри.

— Я знал, что вы спросите про него! Я играл в том матче против «Лидса», я помню, как Анри забил. Тогда все кричали: болельщики, игроки, я орал во все горло. Сумасшедший момент. Анри очень спокойный и простой. Вы знаете, он постоянно возится с молодыми игроками, поддерживает их. Зачем он это делал? Тьерри – звезда, но он понимал, как молодым важна поддержка таких, как он. Он был для них настоящим кумиром. Как игрок он был просто великолепен. Тьерри очень быстрый парень, в техническом плане очень одаренный. Да вы и сами посмотрите: он почти каждый момент превращал в гол.

— Еще одна легенда «Арсенала» — Никлас Бендтнер. Почему его звали Лордом?

— Да я не знаю. Вы понимаете, он был лордом, просто лордом. Он выглядел, как лорд: дорогая одежда, приезжал на тренировки на дорогих машинах. Ник всегда был на стиле – чисто лорд.

Moscou#legendscup #totti 👍🇫🇷🇮🇹 A post shared by Sebastien Squillaci (@sebastien.squillaci) on Feb 4, 2018 at 4:48am PST

Дрогба, жесть, Златан

Себастьян Скиллачи, наверное, самый неразговорчивый игрок «Арсенал» за все время, в течение которого он выступал за лондонский клуб. С ним, кстати, произошла одна интересная история: как-то раз английские журналисты выловили его в микст-зоне и попросили прокомментировать результат игры. Это увидел Никлас Бендтнер и решил подшутить над партнером. Он перелез через заградительную ленту, встал в толпу сотрудников СМИ и спросил: «Себ, скажи: ты умный парень, но складывается ощущение, что родители тебя так и не научили говорить. Это действительно так?»

— Сильнейший игрок, против которого приходилось играть?

— Дидье Дрогба. Иногда просто терялся, когда действовал против него. Дрогба постоянно бегает, никогда не знаешь, куда повернет. Столько нервов на него потратил. Он еще любил забивать «Арсеналу». В Англии в мое время было много сильных нападающих: Карлос Тевес, Уэйн Руни…

— Таких футболистов можно остановить только фолом. Да мы и сами знаем, что английская лига самая жесткая в мире…

— (Перебивает.) О да. Ты мог приехать даже к худшей команде, но даже там получить по ногам так, что мало не покажется. Условно: к нам приехал «Ньюкасл», ты вроде сильнее их, а против тебя так будут играть, что… уфф! Я, когда из Испании приехал в «Арсенал», после первого матча подумал: «Обалдеть, как тут жестко!» Самое интересное заключается в том, что нельзя выделить самого грубого игрока: в АПЛ все сходят с ума. После Англии я даже полюбил силовую борьбу.

— Мне кажется, я знаю игрока, которого вы бы с радостью срубили, – это Златан Ибрагимович.

— Была история. Я назвал его дерьмом, сказал, что не уважаю, все такое. У меня были на это причины. В матче «Бастия» — «ПСЖ» он действовал подло, за это я и разозлился на него. Но это игровые моменты, эмоции. Мы же в итоге поговорили, и у нас с Иброй нормальные отношения.

Fclorient0scbastia3#goodwin#goodteam#forzabastia A post shared by Sebastien Squillaci (@sebastien.squillaci) on Aug 20, 2016 at 2:01pm PDT

Удар Жуниньо, Лионель Месси

Фотографа «Эвертона» уволили за то, что Аарон Леннон после первой фотосессии в футболке «Эвертона» получился таким, как будто его притащили на похороны: не улыбался, хмурился. Похожая история происходила и с Себастьяном Скиллачи в «Арсенале». Партнеры, фотографы команды и даже тренерский штаб троллили защитника за то, что он никогда не улыбался на фотографиях.

— Вы играли в «Лионе», дважды выигрывали чемпионат Франции. В команде тогда было много звезд.

— Да, назову того же Жуниньо.

— У него очень сильный удар.

— Это правда. Он три раза в неделю оставался после тренировок, ставил искусственную стенку и лупил по воротам с разных дистанций. Все удивлялись этому удару. Сумасшедший! Из 10 ударов он забивал 9… Ладно, от пяти до девяти.

— Кто еще из звезд был?

— Карим Бензема – тогда он был молод, но уже было понятно, что он вырастет в классного форварда. Так и получилось. Мальчишка, обладавший хорошей скоростью и голевым чутьем, дорос до «Реала». Были еще Сидней Гову, Флоран Малуда, Грегори Купе, Эрик Абидаль – тогда классная команда была. Неудивительно, что мы выигрывали чемпионат несколько раз.

— Вы с Абидалем в чемпионате Испании еще пересекались. Он играл за «Барсу», вы – за «Севилью». Тогда еще за каталонцев бегали Месси и Роналдиньо. Кто сильнее?

— Лионель Месси. Нет, Роналдиньо – это, конечно, топ с сумасшедшей техникой. Но Месси – это гений: с отличным ударом, пасом, скоростью. Ты только начинаешь думать, как обыграть Месси, а он уже обогнал тебя и убежал.

— Как же его остановить тогда?

— Да не знаю. Ударить по ногам? Возможно, но даже это бывает трудно сделать.

— Какой самый классный этап в вашей карьере?

— Тот, что в Англии. Да, у «Арсенала» были плохие времена, но это бесценный опыт. Да, в Испании и Франции я много чего выигрывал. Но Англия – это что-то особенное!

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press, Instagram Себастьяна Скиллачи