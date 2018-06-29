Сбывшаяся мечта. Александр Вишневский побывал в Саранске в надежде увидеть худший матч в истории чемпионатов мира

Матч Панама – Тунис в Саранске стал моей мечтой сразу же, как только прошла жеребьевка группового этапа. Само это сочетание – Панама против Туниса в Саранске – звучало завораживающе из-за своей чудовищной абсурдности. Воображение рисовало незабываемые картины: растерянные панамцы в глухой российской провинции, шокированные тунисцы в компании с саранским фанатом Витьком, и, наконец, озадаченные саранчане, купившие билеты на матч еще до жеребьевки в надежде увидеть Лионеля Месси или Криштиану Роналду, но вынужденные смотреть на лишь Панаму и Тунис.

Блог Александра Вишневского о ЧМ-2018

Матч между двумя, пожалуй, наименее интересными сборными суждено было сыграть в самом странном городе чемпионата, выбор которого для проведения чемпионата вызвал, мягко говоря, недоумение. Малопривлекательная игра двух откровенно слабых по меркам мундиаля сборных в столице маленького российского региона, известного разве что своими тюрьмами и колониями строго режима — можно ли представить что-нибудь еще худшее под вывеской чемпионата мира по футболу? Именно поэтому я решил обязательно ехать в Саранск на эту игру.

Ощущение фарса усиливалось тем, что Панаме и Тунису выпало встречаться друг с другом в третьем туре, к которому, как легко было предположить уже в день жеребьевки, обе команды потерпят по два поражения от Англии и Бельгии и лишатся всех шансов на выход в плей-офф. Именно так и вышло.

Сборные Англии и Бельгии легко наколотили 16 голов в ворота панамцев и тунисцев, сделав их очный матч абсолютно бессмысленным с точки зрения борьбы за звание чемпиона мира.

Зато Панама и Тунис сражались за звание худшей команды чемпионата – ей автоматически становилась сборная, проигравшая в этом матче. Причем игра шла на три результата: в случае ничьей в матче Панама – Тунис самое позорное 32-е место досталось бы сборной Египта, у которой оказалось по итогам группового этапа ноль очков, но при этом не столь кошмарная разница забитых и пропущенных мячей, как у Панамы или Туниса в случае его поражения от Панамы. Приехать на матч, где на кону стоит последнее место на чемпионате мира – такое удовольствие может привлечь только самых отчаянных любителей футбола.

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Неудивительно, что достать билет на матч Панама – Тунис было гораздо проще, чем на любую другую игру чемпионата мира. На саранский матч века билеты были доступны на сайте ФИФА даже тогда, когда на другие 63 матча чемпионата билеты отсутствовали. Среди тех, кто в итоге не устоял от соблазна отправиться в Саранск ради сборных Панамы и Туниса, оказался и журналист «Новой газеты» Илья Азар, в шутку называющий себя братом Эдена и Торгана Азаров.

— В мае я решил, что все-таки нельзя игнорировать чемпионат мира в собственной стране, иначе внуки не поймут, — объясняет русский Азар.- Поэтому я купил билет на единственный доступный в тот момент матч, пусть это и предположительно самая скучная игра турнира, да еще и в самом неочевидном городе чемпионата.

У Ильи совсем недавно родился первый ребенок, вот он и задумался о внуках. А рассказать им будет что: мало того, что для Ильи Азара игра Панама – Тунис стала единственной посещенной за весь мундиаль, так вдобавок он оказался в Саранске в собственный день рождения. Повезло так повезло!

Илья Азар гуляет по Саранску в компании блогера Ильи Варламова и очень злится тому, что идущие навстречу люди постоянно подходят делать селфи с Варламовым (а не с ним).

— Видимо, люди думают, что это Карлос Вальдерамма, — констатирует Азар и показывает на длинные кудрявые волосы Варламова.

— Ты хоть знаешь, кто вообще такой Вальдерамма?, — спрашивает Азар у Варламова, который при каждом удобном случае подчеркивает, что не интересуется футболом (хоть и приехал на матч Панама – Тунис в Саранск).

— Конечно, знаю! — отвечает Варламов. – Это самый знаменитый колумбийский футболист. Он знаменит тем, что копирует мою прическу.

Для неистовых любителей футбола, отважившихся поехать на матч Панама — Тунис из Москвы, выделили три специальных поезда, отправлявшихся с Казанского вокзала в промежуток с двух часов ночи до полтретьего. На вокзале мелькают флаги тунисских болельщиков, но подавляющее большинство пассажиров поездов – россияне. Я бросаю рюкзак на ленту досмотра при входе на вокзал и слышу, как работающая н пункте досмотра женщина внезапно дает напутствия идущим впереди меня ребятам явно русской внешности:

— Что, тоже в Саранск едете?

— Да.

— Вот вы сумасшедшие! Едут в другой город на игру Панама – Тунис… Ну и что вам дома не сидится? Посмотрели бы свой футбол по телевизору — с пивком, с закуской, а?

— Так мы атмосферу чемпионата почувствуем! Это же праздник для болельщиков со всего мира! И на стадион новый интересно посмотреть! — с энтузиазмом оправдываются ребята.

Моими соседями по купе оказываются двое россиян – Яков и Николай, и мексиканец Алехандро. Всем – в районе двадцати пяти лет, и для всех них это четвертый по счету матч чемпионата мира, хоть они посещали и разные игры.

Николай рассказывает, что на все матчи покупал уцененные билеты с ограниченной видимостью по 640 рублей и остался очень доволен. В большинстве случаев ему доставались билеты в первый ряд без каких-либо ограничений обзора футбольного поля.

А однажды его место оказалось уцененным из-за наличия рядом поручня, который закрывал небольшую часть поля, которая становился видимой, если вытянуть шею вверх или пригнуться.

Яков на все игры покупал билеты четвертой категории – по 1280 рублей. «Тоже получается очень дешево, ведь на каждый матч можно было бесплатно брать билеты на поезд на города проведения игры и обратно. Приезжаю в разные города из Москвы утром в дни матчей, уезжаю обратно тоже ночными поездами, на отелю не трачусь, смотрю классный футбол и заодно новые города. Когда бы я еще увидел Саранск, если бы не чемпионат мира? Даже не представляю».

Настолько дешевые билеты были доступны только для граждан России, а вот для иностранцев цена на билеты начиналась с 6400 рублей за билеты третьей категории. Впрочем, мексиканец Алехандро купил на матч Панама — Тунис и вовсе за 11 500 рублей. А еще 7000 рублей он заплатил за две ночи в хостеле в Саранске. Причем это цена за койкоместо в общей комнате. Ну, спасибо хоть, не два миллиона рублей за ночь в бабушкиной хрущевке с коврами. Такие цены на жилье в Саранске фигурировали за несколько месяцев до чемпионата, когда иностранные туристы столкнулись с тем, что места в отелях уже закончились, а предприимчивые местные жители решили любезно помочь иностранцам своими чудесами саранского гостеприимства. К счастью, есть и масса других россиян, которые в ответ на высокие цены в отелях стали предлагать иностранцам бесплатное жилье в своих квартирах. Правда, такие истории приходилось слышать про какие угодно города, но только не про Саранске. Еще бы – тут играют Панама и Тунис, и это – удовольствие только для истинных футбольных гурманов!

— Мне не жалко было заплатить эти деньги, — рассказывает Алехандро, подозрительно похожий на Чичарито. – Просто на этот матч мне удалось выцепить билет еще на первой стадии продажи билетов, и благодаря наличию этого билета я смог получить паспорт болельщика и возможность въезда в Россию без визы. А уже потом я докупал билеты на другие матчи – мне посчастливилось попасть на матч Мексика – Германия в Москве, это был лучший матч в моей жизни! Потом я поехал в Казань на игру Испания – Иран и вернулся в Москву на матч Франция – Дания. Поехать в Саранск – это здорово! Я получу уникальный опыт. Ведь в Саранске за время чемпионата окажется не так много мексиканцев – в основном мои соотечественники проводили время там, где играла сборная Мексики — в Москве, Ростове и Екатеринбурге, а теперь вот поедем на 1/8 финала в Самару.

Впрочем, на самом деле за время чемпионата кажется, что мексиканцы – вообще повсюду. Мексика заняла второе место по количеству людей, чьи граждане оформили паспорта болельщиков, уступив только… США. При этом мексиканские флаги и сомбреро мелькают на абсолютно каждом матче, а американских флагов за время чемпионата не видел ни я, ни Алехандро, ни Яков с Николаем. Алехандро объясняет, почему:

Просто половина граждан США, которые приехали в России – это на самом деле мексиканцы с паспортами США».

У Алехандро с собой нет сомбреро – с ним сложно помещаться в общественном транспорте, по его словам. Зато он путешествует с пончо с нарисованным на нем мексиканским флагом. Очень удобно: это сразу как бы и свитер, и одеяло, и национальный флаг. Из Мексики Алехандро привез также стопку подарков для всех своих новых российских друзей: открытки с видами родного Пуэрто Вальярта – курортного городка на берегу Тихого океана. «Это типа Саранска, только потеплее», — объясняет Алехандро, пока мы только едем до Саранска. Мексиканец рассказывает, что уже бывал в России полтора года назад, и тогда он впервые в жизни увидел снег. «Это так невероятно, что я очень хочу еще раз приехать в Россию зимой. А то дома у меня все слишком однообразно – я постоянно лежу на пляже, загораю и плаваю. Больше в моем городе делать нечего. А еще мне в России очень нравится ездить в поездах. Просто в Мексике вообще нет поездов».

Между тем за окном поезда появляется визитная карточка Саранска – собор Федора Ушакова. Алехандро видел его на фотографиях при подготовке к поездке и восторженно произносит: «Privet, Saransk! City of dreams!»

Поезда из Москвы в Саранске встречают десятки местных зрителей с табличками с предложением аренды жилья. Иногда там фигурируют цифры. Увы, цены в два миллиона найти не удалось. Местные волонтеры улыбаются, протягивают гостям карты города и туристические буклеты, атмосфера вокруг самая праздничная.

За кого болеть в матче Панама – Тунис нейтральным болельщикам? Алехандро говорит, что будет поддерживать Панаму как команду с его континента. Илья Азар, будучи евреем, словно обижается моему вопросу: «Ну не за арабов же мне болеть? Вперед, Панама»!

У Якова с Николаем особых симпатий нет – для них Панама и Тунис одинаково близки (точнее – одинакового далеки). Поэтому они говорят, что будут болеть за красивый футбол. Но оригинальнее всех поступает болельщик ЦСКА Даниил, встреченный около стадиона с панамским флагом. Он рассказывает, что вообще-то приехал с российским триколором, но поменялся флагами по ходу общения с панамцами и панамками. При этом болеть Даниил собирался вовсе не за Панаму, а за… Бельгию в параллельном матче. «Мне сборная Бельгии нравится, но купить билет удалось только на Панама – Тунис, так что буду болеть за Бельгию, не смотря ее матча».

Расписание и результаты всех матчей ЧМ-2018

Даниил купил билет третьей категории – поддержка сборной Бельгии из Саранска с панамским флагом на плечах обошлась ему в 6400 рублей. Даниил говорит тоже самое, что и многие люди на трибунах – что он очень хотело увидеть хоть один, все равно какой, матч чемпионата мира вживую, а игра в Саранске просто оказалась самой доступной для покупки билета. В итоге оказывается, что практически все зрители на «Мордовия Арене» неимоверно счастливы быть на этом матче и совсем не грустят из-за его не слишком высокого статуса. Можно констатировать, что ФИФА легко удается собрать почти полный 45-тысячный стадион в небольшом 315-тысячном городе.

Кстати, «Мордовия Арена» визуально кажется более вместительной, чем в реальности. Этот огромный стадион возмутительно хорош для такого маленького города, как Саранск. Хочется просто взять и унести эту прекрасную арену в какой-нибудь город-миллионник, где есть команда РФПЛ. «Мордовия Арена» и выглядит эффектно, став одной из достопримечательностей Саранска, и удобно расположена – близко к железнодорожному вокзалу и так, что дорога от аэропорта до стадиона идет по прямой, минуя центр города.

Проблема только одна – вокруг стадион стоит стойкий запах… конского навоза. Саранчане и саранчанки объясняют, что заезжие гости зря подозревают во всем лошадей. кони абсолютно невиновны! Проблемы в очистных сооружениях, ароматы которых витают в этой части города.

Но если зажать нос или надеть противогаз, то Саранск выглядит вполне неплохо! Для тех, кто приехал сюда поглумиться, Саранск становится настоящим разочарованием: город выглядит симпатичнее большинства российских областных центров. Чемпионат мира позволил столице Мордовии и стать красивее, и здорово улучшить свой имидж. Так, за ужином в Саранске в большой компании москвичей все сходятся во мнении, что город намного лучше, чем они могли предположить. Да и на какие-либо организационные проблемы в Саранске никто не жаловался. Несколько лет назад, когда Саранск неожиданно выиграл тендер на проведение матчей чемпионата мира вместо Краснодара и Ярославля, это казалось многим чудовищной несправедливостью. Теперь же можно констатировать: пусть Краснодар и Ярославль и были обижены зря, но Саранск достойно справился с проведением чемпионата и приехать сюда оказалось удовольствием. Ну, по крайней мере — на один день, без ночевок за два миллиона рублей.

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Матч двух претендентов на 32-е место в чемпионате начинается многообещающе – с автогола. Смогут ли панамцы в ответ тоже поразить собственные ворота? Увы, нет. В этот вечер забивали только тунисцы – и в свои ворота, и в чужие. Лишенные турнирной мотивации команды играли весело, задорно и более-менее зрелищно – в пределах своих способностей. В любом случае, смотрелось это поинтереснее матчей Англия – Бельгия и, тем более, Франция – Дания. На трибунах тоже никто не скучал – пришлось даже увидеть на центральной трибуне две разные потасовки между… панамскими и тунисскими болельщиками! Одна вспыхнула из-за того, что панамцы в порыве радости от гола разлили пиво на тунисцев, что не привело арабов в восторг. Группы болельщиком поорали друг на друга и слегка потолкались, но быстро успокоились. А вот во втором тайме пяти охранникам пришлось скручивать и выпроваживать со стадиона горячего парня из Туниса, который повздорил с каким-то зрителем без атрибутики.

Сборная Туниса в итоге одержал волевую победу 2:1, так что борьбу за 32-е место выиграла Панама, но ее болельщики после игры совсем не выглядели расстроенными. После игры я шел в компании панамских фанатов по Большевистской улице Саранска, и они радовались так, будто только заняли на чемпионате не первое место с конца, а первое с начала.

— Для Панамы это было первое в истории участие в чемпионате мира, так что мы неимоверно счастливы уже тому, что просто участвуем в чемпионате, это потрясающе, — почти кричал Хуан, приехавший из города Панама (столицы Панамы). – Мы увидели в России настоящий праздник футбола и жизни, нам тут очень понравилось. Да и наша команда выступила отлично, ребята боролись изо всех сил и добились многого.

— Добились многого? Но ведь вы проиграли все матчи…

— Но играли-то хорошо! С Бельгией вообще сыграли вничью в первом тайме!

— Но ведь вы проиграли тот матч 0:3…

— Ничего страшного! Зато мы смогли забить гол в ворота сборной Англии! Потрясающе – мы забили гол родоначальникам футбола!

— Но ведь это был гол при счете 0:6…

— Ничего страшного! Зато сегодня мы вообще смогли открыть счет! Панама вела в счете в матче настоящего чемпионата мира, вау!

— Но ведь вы проиграли этот матч…

— Ничего страшного! Зато мы увидели Саранск!

Пока мы шли, другие панамцы без устали повторяли одно и тоже на русском языке всем встречавшимся на их пути прохожим: «Спасиба, Русья! Спасиба, Русья! Харашо, харашо! Спасиба»!

В общем, увидеть худший матч в истории чемпионатов мира в Саранске не удалось. И, кажется, худший матч вообще был где угодно, но только не в России.

Текст: Александр Вишневский

Фото: FIFA, Александр Вишневский

Александр Вишневский Автор еженедельника «Футбол»