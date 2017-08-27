Сборная reserved. Илья Казаков – о новых именах в национальной команде России

Вроде бы еще совсем недавно наш футбол обвиняли в стагнации и отсутствии новых имен — мы сами обвиняли, а не кто-то еще. Но вот после Евро-2016 начались такие революционные перемены, что задумываешься над тем, когда и чем они закончатся, и не можешь найти ответ, точно шаришь вслепую в незнакомой темной комнате по стенам в поисках выключателя.

У Фабио Капелло был список из шестидесяти молодых талантов, на которых мэтр планировал сделать ставку в ближайшем будущем. Игроки юношеских сборных, несколько иностранцев с русскими корнями. Все это казалось увлекательным и перспективным. На встрече с журналистами – не под диктофон, а для прояснения острых тем: была такая, незадолго до отставки Капелло, — коллеги, услышав о списке, сразу зашевелились. Жаль только, что список так и остался тайной, которую тренер увез с собой из России. Интересно было бы взглянуть на него сейчас, два года спустя, и понять, насколько в нашей стране актуальны подобные темы, да и сам подход к ним. Кто из перспективных юниоров ходит сегодня в королях или хотя бы в принцах? Можно было бы попытать на этот счет помощника Капелло Оресте Чинквини, который сейчас трудится в «Зените» с аналогичными, вероятно, функциями человека, контролирующего огромный спектр вопросов и избегающего публичности. Но раз Оресте не дал ни одного интервью, работая в сборной, вряд ли это произойдет теперь.

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Подобные сводки делались и до Капелло. Юрий Красножан, трудясь во второй сборной России, не только прогонял через нее потенциальный резерв, но и тоже, как человек системный, старался отнестись к своей миссии более продуктивно. И у него были на карандаше несколько десятков человек, кем в отдаленной перспективе можно было бы усилить главную команду. Если не ошибаюсь, Красножан нашел около полусотни человек, играющих за границей и являющихся выходцами с постсоветской территории. Пример Кузяева, этнического таджика, ставшего в «Зените» одним из главных открытий этого сезона, иллюстрирует то, что несколько лет назад казалось нам смешным: даже в маленьких и не самых футбольных республиках бывшего Союза рождаются таланты, которые могут пригодиться сборной России. При условии, что они рано попадут в надежные руки и сумеют не потерять мотивацию и самих себя при переходе из юношеского футбола во взрослый.

Капелло, как и Красножан, уверен, на стопроцентное попадание даже не рассчитывал. Когда итальянец вызывал на матч с Белоруссией группу новичков — Головина, Чернова, Миранчука, Давыдова, он с его опытом наверняка понимал, что выпавший шанс все реализуют по-разному. Так и случилось, и если сегодня Головин претендует на статус лидера сборной, а Миранчук успешно приживается в ней, представить Давыдова на острие атаки национальной команды — задача из области фантастики.

Хотя сборная сейчас настолько подвижный и неустойчивый организм, открытый настежь для любых перемен. Не искусственно открытый, заметьте. Станислава Черчесова поначалу часто спрашивали об экспериментах, которые проходят в главной команде страны, — с составом прежде всего. Тренер сначала удивился таким вопросам, потом они явно начали его раздражать, потом он просто стал игнорировать эту тему. Постоянные травмы, из-за которых на сбор порой могли не приехать до десяти человек, сузили, с одной стороны, поле для маневра, но с другой – дали шанс другим. В кого поначалу, может быть, сложно было поверить.

И, что самое важное, в 2017 году стало окончательно ясно, что прежнего и привычного футбола — если говорить о чемпионате России — уже нет. Вернулся после пяти лет отсутствия Сергей Фурсенко и устроил переворот в «Зените». Дзюба оказался не нужен новому тренеру Роберто Манчини, итальянца не устроила, насколько известно, скорость габаритного форварда. Потерялся Шатов, никак не возвращающийся к своему прежнему уровню игры, но взамен на первый план вышли другие игроки, интересные для сборной.

Юрий Семин внезапно начал интенсивно вводить в состав молодых: здесь этому поспособствовало не только давление клуба, желающее видеть в основе как можно больше собственных воспитанников, но и травмы. В «Краснодаре» окрепло то самое поколение 1999 года рождения, которому в первую сборную пока еще рано, даже совсем рано, но у себя в клубе эти игроки все заметнее начинают выходить на первый план. «Рубин» перестраивает игру и состав. «Ростов» с Кучуком идет в лидерах. ЦСКА вернул на прежний уровень Щенникова и сделал из него бомбардира.

Но посыпался «Спартак». Тот, кто еще недавно был для сборной Черчесова базовым клубом.

Мы только что вроде бы привыкли к новому облику национальной команды, разобрались, кто в ней основа, а кто ближайший резерв, — и вот приходится вглядываться в нее заново. Не будь сентябрьский сбор резервным по своей сути, можно было бы сломать голову, размышляя одновременно с тренером о выборе состава на очередной контрольный матч. Но раз РФС и близкие к организации агенты не сумели найти соперника для игры в очередное окно ФИФА, этот вопрос отпал сам собой. Еще в июле, когда стало ясно, что матча в сентябре не будет, Черчесов решил вызвать на сбор резерв. Тех, кто не играет этой осенью в еврокубках, тех, кто еще не устал от сборов, матчей и готов радоваться уже одному факту нахождения в сборной. Для кого это не рутина, пусть и приятная.

Отчасти, безусловно, жаль, что через десять дней сборной играть не с такой же национальной командой, а с «Динамо». Потому что сбор в таком виде важен для Черчесова, для вызванных игроков. Важен ли он для ближайшего будущего сборной — загадка. Какой-то опыт футболисты получат, но вряд ли они по-настоящему в таком матче почувствуют себя частью национальной сборной. Это скорее шанс — познакомиться с тренером и понравиться ему. Шанс заинтересовать более сильный клуб и уже оттуда сделать прыжок в сборную. Шанс понять, какими могут быть критика и скепсис в твой адрес, и попробовать оказаться устойчивым к ним, выработать заранее иммунитет. Хотя вряд ли это возможно.

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Играй сборная настоящий матч и будь это настоящий сбор, мы бы могли уже сейчас посмотреть на нового Кокорина. Казалось ведь еще совсем недавно, что травма Смолова оставила команду без сильного форварда. Но сейчас Кокорин играет так, что словно подталкивает Черчесова к выбору схемы с двумя центральными нападающими. Да, теперь так не играет почти никто, но тренера нашей сборной никогда не останавливала необходимость быть в чем-то оригинальнее коллег. Возвращение Кокорина стало бы главной интригой сбора, но теперь это придется отложить до октября.

Жаль и другое. Первоначально в числе вызванных мог оказаться Тимофеев, но спартаковец получил травму и выбыл до конца года. Тимофеев с Зобниным, будь они здоровы, уже сейчас могли стать прообразом будущей полузащиты «Спартака». Но эта история отложена на некоторое время.

Зато, как кажется, предопределен выбор будущего капитана сборной в сентябрьском матче и будущего ее вратаря. Мячи, пропущенные Селиховым, после того как он сменил в спартаковских воротах Реброва, должны были предопределить выбор тренерского штаба в пользу Лунева, чья игра в Лиге Европы принесла голкиперу заслуженные комплименты. Лунев в «Зените» играет сейчас так, как и должен играть вратарь сборной России, — статус звезды во внутрироссийском пространстве и умение часто выручать в международных встречах. У Селихова пока нет ни того ни другого, и какой бы удачной ни была его реабилитация у Черчесова и Стауче, представить его первым номером на этом сборе сложно.

А в вопросе капитана, учитывая и то, на каком стадионе и с кем играет команда, поневоле ждешь в этой роли Панченко. Уже вызывавшегося Черчесовым и здорово выглядящего в первых турах сезона.

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Вроде бы все понятно — и с задачами этого сбора, и с обстоятельствами, в которых он будет проходить. За год в сборной Черчесов приучил понимать его логику и те задачи, которые он решает, как вдлинную, так и на конкретном отрезке. Наверное, это правильно. И может быть, даже безальтернативно. Жить в России и пытаться что-то планировать — дело полезное, но не самое благодарное в плане эффективности.

Кто мог год назад подумать, что сборная в сентябре 2017-го приедет на сбор в таком составе?

И кто может с учетом всего этого предположить сейчас, что будет в мае 2018-го, когда придет время называть состав на чемпионат мира? Но даже с учетом всех этих обстоятельств на списки Капелло и Красножана посмотреть бы хотелось. Хотя бы для самих себя — чтобы понять, как у нас все стремительно меняется. Особенно в тот момент, когда мы начинаем думать о глубокой стагнации, об отсутствии смены у ветеранов. Оказывается, жизнь и в футболе часто готова посмеяться над любыми прогнозами. Даже самыми основательными.

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал 23 футболиста для участия в сборе и контрольной игре с «Динамо» Москва (3 сентября, «Арена Химки»).

Вратари: Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Андрей Синицын («Краснодар»).

Защитники: Владимир Гранат, Эльмир Набиуллин (оба — «Рубин» Казань), Вячеслав Караваев («Спарта» Чехия), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба — «Тосно»).

Полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Магомед Митришев («Ахмат» Грозный), Павел Могилевец («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Константин Рауш («Кельн» Германия), Дмитрий Стоцкий («Уфа»).

Нападающие: Антон Заболотный (Тосно»), Владимир Ильин («Урал» Екатеринбург), Кирилл Панченко («Динамо» Москва).

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев, ФК «Зенит», Global Look Press

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»