Сборная Мексики сыграла вничью с США в рамках отбора к ЧМ-2018

Сборная Мексики сыграла вничью со сборной США в матче отборочного этапа чемпионата мира . Встреча проходила на стадионе «Ацтека».

В составе сборной Мексики гол забил Карлос Вела (23-я минута), у американцев отличился Майкл Брэдли (6).

Мексиканцы укрепили лидерство в отборочной группе, набрав 14 очков в шести матчах. Второй идет команда Коста- Рики (8 очков после пяти игр), третьей — США (8), четвертой — Панамы (6), пятой — Гондураса (4), шестой — Тринидада и Тобаго (3).

Финальный раунд отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре 2017 года. Три лучшие сборные выйдут в финальную часть ЧМ-2018 напрямую, еще одна команда — по итогам межконтинентальных стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации.

Составы команд

Мексика — США — 1:1 (1:1)

0:1 — Брэдли (6),

1:1 — Вела (23).

Положение сборных:

Фото: Global Look Press, MyScore

Футбол в сомбреро Авторский блог Юрия Алеманова о сборной Мексики, участнике Кубка конфедераций-2017. Последние новости, интервью, составы и фото с турнира.