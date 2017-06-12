Сборная Мексики сыграла вничью с США в рамках отбора к ЧМ-2018

Сборная Мексики сыграла вничью со сборной США в матче отборочного этапа чемпионата мира . Встреча проходила на стадионе «Ацтека».
В составе сборной Мексики гол забил Карлос Вела (23-я минута), у американцев отличился Майкл Брэдли (6).
Мексиканцы укрепили лидерство в отборочной группе, набрав 14 очков в шести матчах. Второй идет команда Коста- Рики (8 очков после пяти игр), третьей — США (8), четвертой — Панамы (6), пятой — Гондураса (4), шестой — Тринидада и Тобаго (3).
Финальный раунд отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре 2017 года. Три лучшие сборные выйдут в финальную часть ЧМ-2018 напрямую, еще одна команда — по итогам межконтинентальных стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации.
Составы команд
Мексика — США — 1:1 (1:1)
0:1 — Брэдли (6),
1:1 — Вела (23).
A strike for the ages.#USAvMEX | #OneNationOneTeam pic.twitter.com/oEdYk3Kcng
— U.S. Soccer (@ussoccer) June 12, 2017
¡G⚽️⚽️⚽️L @Corona_Futbol! ¿QUIÉN DETIENE A @11carlosV? GRAN conducción y disparo letal.#ElFutbolEsNuestro pic.twitter.com/Sjyj8CrVre
— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 12, 2017
Положение сборных:
Фото: Global Look Press, MyScore