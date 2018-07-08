Сборная. LIVE. В шаге от полуфинала. Россия уступила хорватам в серии пенальти

Трибуны «Фишта» опустели. Разочарованные всхлипы и благодарности сборной России перенеслись на набережную, а с поля и со скамейки запасных исчезли последние радостные хорваты. А он все сидел в центральном круге и сидел, и не верил, что все это происходит с ним.

Федор Смолов – главная надежда российского футбола, для которого этот ЧМ-2018 должен был стать звездным часом, а превратился в одно огромное разочарование, увенчавшееся не реализованным пенальти в ворота хорватов. Кажется, он единственный из сборной России, кто провалил этот чемпионат. Хотя сражался не меньше остальных. И два с лишним часа назад так же как и вся сборная России мечтал об историческом выходе в полуфинал.

Календарь и результаты матчей чемпионата мира-2018

К сожалению, в серии пенальти удача оказалась не на нашей стороне. Мы покидаем @FIFAWorldCup , но мы сделали все, что могли. #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/3NVsK0Dnbt — Сборная России (@TeamRussia) July 7, 2018

Левый фланг с проблемами

Каждый раз, когда в пресс-центрах стадионов журналисты стараются угадать состав сборной на грядущий матч, это превращается в безвыигрышную лотерею. На каждого соперника у тренерского штаба Черчесова свой план. Все эти самонадеянные «мы играем в свою игру» не для нас. Мы действуем от соперника – раскладываем его на атомы и стараемся уничтожить по частям. В этом и есть секрет успеха сборной России. Один из нескольких.

Но на этот раз состав команды была предсказуем, как никогда: 4+2+1+1, с Кудряшовым вместо Жиркова на левом фланге обороны, и с парой опорников Зобнин – Кузяев и Головиным в качестве второго нападающего. У хорватов было почти что 4+2+4. Они одного из своих опорников оборонительного плана Брозовича поменяли на еще одного игрока атаки Крамарича. Но какое-то время думали, что им делать со всем этим атакующим потенциалом.

Сборная России не думала. Сборная России решила сразу удивить . Она прихватила Модрича в центре поля, бросила Ракитича болтаться между линиями, и провела пару дерзких рейдов по тылам Хорватии. А потом откатилась на свою половину за крепостные стены, приготовившись держать оборону.

То, что скорее всего не выдержит, стало понятно почти сразу. Левый фланг Кудряшова шатался и держался на честном слове. Из под Федора то и дело шли зажигательные прострелы и подачи, пусть их и удавалось тушить выносами из штрафной. Но дела были не очень, а фолы, и угловые усугубляли и так неважное положение. Но в осажденных крепостях всегда живет вера в чудо. На этот редкий раз оно явилось в виде гола Черышева.

Сборная. LIVE. Блог Андрея Вдовина о сборной России на ЧМ-2018

Денис Черышев: "Сегодня в серии пенальти удача была не на нашей стороне" pic.twitter.com/EgeD6zoxIV — Сборная России (@TeamRussia) July 7, 2018

Снова Черышев

Там по идее ничего не светило. Там был сброс Дзюбы на Черышева, а против них двоих было четыре защитника и даже до штрафной приличное количество метров. 99 таких атак из 100 душатся в зародыше не приходя в сознание. Но это был как раз тот единственный шанс, когда все для обороняющейся команды закончилось плохо. Черышев просто ударил. Сместился и саданул с левой не задумываясь. И попал так точно, что Субашичу оставалось только проводить мяч глазами.

В следующие минут пять у сборной России появился шанс добить ошарашенного противника. У наших расправились крылья и они раз за разом стали убегать в скоростные атаки. Раз хорваты сфолили на желтую, два, и казалось еще чуть-чуть и дожмем. Но сами попались на контратаку. Быстрый прорыв по флангу Фернандеса, подача в штрафную, и вынимайте – 1:1. Все потому, что оба наших опорника решили не страховать, а участвовать в созидательной деятельности. А без их помощи оборона сборной России редко когда справляется.

Еще раз: это быыыыл гоооол!!!!! 2:2!!!!!!

Марио Фернандес!!!!!!! pic.twitter.com/dIId42w19W — Сборная России (@TeamRussia) July 7, 2018

ЧМ-2018. 1/4 финала. Россия – Хорватия — 1:1, доп. вр. 1:1, по пен. — 3:4. Как это было

Штанга и замены

Во втором тайме пришлось начинать все сначала. То есть откатываться в оборону и терпеть. Один раз едва не дрогнули – после паники в штрафной и удара Перишича спасла штанга. И тогда стало ясно, что линиям нужен ремонт. А ключевым игроком в перестроениях стал Ерохин. Сначала понадобилось поменять нагрузившегося Самедова и Ерохин вышел на правый фланг. Потом пришел черед уходить Черышеву, Смолов вышел вторым нападающим, Головин отправился направо, а Ерохина отправили на левый край. У Смолова не пошло в центре, он попробовал себя справа, а потом после ухода Дзюбы оказался центрфорвардом. Но и как в матче с Испанией эта замена оказалась бесполезной.

Чем меньше времени оставалось от второго тайма, тем глубже хорваты вдавливали россиян к воротам. Каждый угловой вызывал дрожь, иногда приходилось выносить по аутам – все равно Смолов неважно цеплялся за мячи. Но до дополнительного времени дотерпели. Так что основной гром грянул уже в первом овертайме. Еще один необязательный угловой закончился корявым голом хорватов – 1:2. Обиднее всего, что за секунды до этого Смолов загубил отличный момент.

Спасение и вылет

Ситуацию был брошен спасать Дзагоев, а с игры сняли порядком наработавшегося Головина. Замена сыграла во втором овертайме. Именно Дзагоев выполнял ту подачу со штрафного, после которой Фернандес все-таки сравнял счет на последних минутах – 2:2. Последние пять минут оставалось только дотерпеть и тем и другим до пенальти.

А там случилось страшное. Смолов решил спижонить и по центру послать мяч в сетку несильным ударом — Субашич воде завалился в сторону, но руку успел выкинуть. Второй, кто не забил из наших – Фернандес. Кто ему дал бить пенальти? Он этого никогда раньше не делал. И на этот раз мяч после его удара прошел мимо. Акинфеев в свою очередь один 11-метровый вытащил, а второй, от Модрича, почти отбил – мяч ударился в штангу, и все-таки пересек линию.

Так и закончилась славная сказка сборной России на домашнем чемпионат мира. Три недели, пять матчей, две победы, одно поражение и две ничьи. Разница мячей 11-7. И выход в 1/4 финала. Неплохо для слабейшей команды ЧМ-2018 по рейтингу.

ЧМ-2018. 1/4 финала

РОССИЯ — ХОРВАТИЯ — 1:1, доп. вр. — 1:1, по пен. — 3:4

Сочи. 7 июля.

Стадион «Фишт». 44 287 зрителей.

Судья: Сандро Рикки (Бразилия).

Россия: Акинфеев, Кутепов, Кудряшов, Фернандес, Игнашевич, Кузяев, Зобнин, Головин (Дзагоев, 102), Самедов (Ерохин, 54), Черышев (Смолов, 67), Дзюба (Газинский, 79).

Хорватия: Субашич, Ловрен, Стринич (Пиварич, 74), Врсалько (Чорлука, 97), Вида, Перишич (Брозович, 63), Ракитич, Модрич, Ребич, Крамарич (Ковачич, 88), Манджукич.

Голы: 1:1 — Черышев (31), 1:1 — Крамарич (39), 1:2 — Вида (102), 2:2 — Фернандес (115).

Серия пенальти: 0:0 — Смолов (вратарь), 0:1 — Брозович, 1:1 — Дзагоев, 1:1 — Ковачич (вратарь), 1:1 — Фернандес (мимо), 1:2 — Модрич, 2:2 — Игнашевич, 2:3 — Вида, 3:3 — Кузяев, 3:4 — Ракитич.

Предупреждения: Ловрен (35), Стринич (38), Вида (102), Газинский (109), Пиварич (114).

13 (7) удары (в створ) 17 (3)

25 фолы 17

6 угловые 8

1 офсайды 0

36 % владения мячом 64

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев, инстаграм сборной России

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»