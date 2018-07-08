Сборная. LIVE. 7 июля.  «Мечта» в чужих руках. Как в Сочи провожали сборную России

День, который мог стать главным в истории российского футбола, а превратился в личную трагедию главной надежды сборной.

Сборная. LIVE. В шаге от полуфинала. Россия уступила хорватам в серии пенальти

Под трибунами сочинского «Фишт», чтобы дойти до того места, где футболисты идут к своему автобусу, надо преодолеть довольно длинный коридор. И одна из стен с опечатанными дверьми, видимо, отделяла от этого тоннеля раздевалку сборной Хорватии. Там пели. Там два десятка мужских голосов выводило что-то свое хорватское – может гимн, может что-то народное, а может и своего какого-нибудь Шнура, у них не разберешь.

Это было мелодично. Это было мощно. Это было просто красиво, словно маленький кусочек трибун взяли и затащили в каменную преисподню и заперли за железной дверью, опечатанной казенной бумажкой с надписью «проверено», а они там все равно наслаждались жизнью. И в любую другую ночь там можно было бы остановиться и подслушать чужое счастье. Но было некогда.

Мы спешили к своим. В кои-то веки сказать им что-то хорошее после поражения.

Мы ждали долго, а они не шли. Закончилась пресс-конференция Черчесова, где он не радовался дембелю. Модрич наговорил кучу приятных слов про нас. И даже Давор Шукер уже успел прошествовать свозь змеей выстроившихся журналистов. Легенда хорватского футбола нес в руках мяч. Тот самый красный «Telstar Мечта», которым играют в плей-офф. Может быть это был тот самый, которым Смолов пытался спижонить в серии пенальти. Шукер звучно прикладывался «Мечтой» о пол, а потом ловил ее. Словно отбивал вопросы, которые сыпались с него со всех сторон.

Бум! Ваш вопрос?

— Что вы думали, когда забили второй гол?

— Думал, что русские уже не отыграются. Когда счет был 2:1, пошел и выпил водки, а когда пошла серия пенальти, думал, что моей маме придется вытаскивать меня из зоны VIP…

Бум! Следующий вопрос!

— Что вы думали, когда Смолов не забил пенальти?

— Не убивайте Смолова. Легко «убить» игрока. Он человек, он хотел забить за Россию. Не важно как. У Смолова есть яйца, чтобы так пробить…

Бум! Следующий вопрос…

ЧМ-2018. 1/4 финала. Россия – Хорватия — 1:1, доп. вр. 1:1, по пен. — 3:4. Как это было

Когда стук мяча переместился в самый конец ангара, появился Станислав Черчесов. Кивнул на тихое мое «спасибо». Пошел дальше. И тут наш ангар стал аплодировать. Почти все. И те кто поддерживал до 14 июня. И те, кто мочил в это время. И те кто просто молчал. Но хлопали все. А он кажется, не знал куда деваться.

Но давно смолкли аплодисменты, Черчесов обнялся с Шукером и исчез, а сборная все не шла.

А мы стояли и ждали. Что значит лишние три четверти часа по сравнению с 10 годами – ведь с того самого Евро-2008 ждали, когда наконец сборная вернется к нам из своего космоса. Дождались.

Они шли все вместе. Герой матча с Испанией Акинфеев, почти вытащивший и эту серию пенальти… Дзюба, оравший команде перед вторым овертаймом, что он любит их всех, и просивший додушить хорватов… И Дзагоев, который сыграл на ЧМ-2018 первые 20 минут и последние 20 минут тоже, но успевший выдать голевую передачу… Зоба, Далер, Самед, Голова, Игнашевич…

А мы ждали того парня, которого нас просили не убивать.

Что мы хотели у него спросить? Черт его знает. Может про то, как так получилось, что главная надежда российского футбола, тот на которого мы рассчитывали больше всего, провалил главный турнир своей жизни. Или засыпать вопросами: И что теперь? Будет ли Англия? Будете ли Европа? Осталась ли у него эта мечта, или он отдал ее в руки Субашечу и Шукеру вместе с тем мячом.

Он вышел. Кажется, хотел пройти мимо. А потом посмотрел прямо мне в глаза и остановился.

— Мы сообща спросили что-то банальное. Что-то про пенальти. Чтобы понять, он вообще как?

— Я про другое скажу, — ответил Смолов. – Я хочу поблагодарить всех жителей нашей страны и всех ребят в команде за то, что произошло. Поблагодарить за то, что я являюсь частью этой команды. Я искренне счастлив и горжусь нашей страной. К сожалению, неудача с пенальти произошла со мной, и я совершенно не снимаю с себя ответственности за это. Но в моей голове всегда есть слова Майкла Джордана: «Я несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент и очень много раз не реализовывал». Я благодарен за то, что эта ситуация произошла. Искренне надеюсь, что смогу извлечь из нее выводы и стать сильнее. Спасибо всем ребятам, персоналу и тренерскому штабу.

Я действительно счастлив. Те 50 дней, что мы провели вместе, я никогда не забуду.

Мы спросили что-то еще. Он сглотнул и помотал головой:

— Пожалуйста, не сейчас.

Расписание и результаты всех матчей ЧМ-2018

Команда — в аэропорту. Едем на базу, в 16 часов — встреча с болельщиками! pic.twitter.com/iHnmTSTgc9 — Сборная России (@TeamRussia) July 8, 2018

Ок, Федор, не сейчас. Тебе жить с этим ощущением, что у тебя был шанс изменить свою карьеру, войти в историю, а ты провалил свой главный турнир в жизни, учиться жить дальше. Кажется, ты как раз из тех футболистов, кто понял эту сразу после серии, когда сидел один в центральном круге посреди пустого стадиона «Фишт».

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев, твиттер сборной России

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»