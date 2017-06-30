Сборная. LIVE. 30 июня. День шестнадцатый. Сколько стоит путешествие в Казань?

В день свадьбы Лионеля Месси Анатолий Волосов считает, во сколько нам обошлось путешествие в Казань на матч сборной России с Мексикой, и делает вывод, что Восток дешевле Запада.

Итак, финансовый отчет. Трое взрослых (ну, во всяком случае, так они о себе думают) репортеров ездили в Казань с пит-стопом в Чебоксарах (в одну сторону).

Отель в Чебоксарах, три одноместных номера (1 ночь) — 6900 р. Как видно, останавливаться в Чебоксарах дешевле, чем в Казани. Судя по ценам в магазинах и кафе, которые отличаются от московских раза в два, выгода вообще окажется очень приличной. Так что в период чемпионата мира, если вы собираетесь одновременно в Самару, Саранск, Нижний Новгород и Казань, это может быть хорошей точкой для базовой дислокации. Недостаток один: в свободное время делать там особо нечего.

Отель в Казани, три одноместных номера (2 ночи) — 18 900 р. Отель в Казани был так себе: на окраине города, в не очень хорошем районе, откуда на машине удобно добираться до стадиона, но не так уж хорошо — до центра. Вывод один: бронируйте гостиницу в Казани пораньше, и желательно в центре, который сейчас очень красивый.

Бензин – 4786 р. (от Москвы до Казани — 850 км). Почти как до Питера, но после Нижнего Новгорода (это почти на половине дороги) есть плохой участок всего в две полосы. Хотя пока «Сапсаны» в Казань не пустили, автомобиль — хороший вариант.

Омывающая жидкость — 70 р. (Ну вот зачем сюда включили? Только отчет испортили!)

Итого: 30 656 р. Сэкономить можно на более дешевых отелях и номерах. Авиабилеты на одного человека Москва-Казань-Москва стоят порядка 6000 рублей. Билеты на поезд — от 4000 рублей. Так что полученная сумма на троих вполне нормальная. Тем более что Питер нам обошелся дороже.

Фото: Сергей Дроняев, еженедельник «Футбол»

Сборная. Live Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017. Городах турнира: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Команда еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер проверяет готовность сборной России и всей страны к чемпионату мира-2018.