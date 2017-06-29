Сборная. LIVE. 29 июня. День пятнадцатый. Южный поток

Андрей Вдовин и Антон Муша пишут письмо в Сочи Лидии Дидык, и получают ответ, поражающий немецкой точностью.

Три дня мы переживали вылет сборной России из Кубка конфедерации. Ну ладно, не так уже переживали, но в Сочи не поехали. А чтобы понять, что там и как, мы написали письмо нашему корреспонденту Лиде Дидык (она там «пасет» сборную Германии) и задали наши извечные вопросы: Что? Где? Почем?

Видимо, сборная Германии накладывает на людей отпечаток: обязательная Лида тут же выдала четкие ответы.

Какие билеты брать на стадионе в Сочи? Задайте себе вопрос «какая главная цель посещения матча?». Если главное желание — пропитаться атмосферой футбольного праздника и познакомиться с культурой фанатов с других стран, то вам прямая дорога в сектор за воротами. Стоимость на эти места адекватна, а впечатления останутся с вами на долгие годы. Если же вы приехали лишь за футболом, а комфорт и спокойствие важнее фанатского духа, центральные трибуны — ваш выбор. Главное — не забыть оформить паспорт болельщика. Такое нововведение полностью оправдало себя, 15 минут оформления подарят вам бесплатный проезд в поезде и общественном транспорте.

Сколько стоит жилье? Естественно, стоимость отелей на Кубке конфедераций повысилась, но взамен болельщику предоставляется огромный выбор гостиниц, хостелов и съемных квартир. Стоимость жилья может варьироваться от минимальных 500 рублей за ночь до роскошных номеров в Radisson за 60 тысяч за ночь.

Единственная дилемма, которая может стать перед фанатом: поселиться в Сочи или в Адлере. Нужно учитывать, что в Сочи происходит весь движ, а в Адлере находится стадион «Фишт». Куда выгоднее будет поселиться в самом Сочи и всего несколько раз потратить время и деньги на дорогу на стадион. В Адлере вы явно не пропустите ничего интересного, а Сочи вас может приятно удивить.

Какая окончательная цена? Торговаться в Сочи не только можно, но и нужно. В период игр к тому же стоимость на все товары повышается, как температура на местном пляже. Покупая что-то на улицах, где цена устанавливается продавцами, ваши попытки сбросить цену гарантированно увенчаются успехом. Однако в центре Сочи цены ничуть не отличаются от столичных. Так, поужинав в кафе на набережной, будьте готовы выложить крупную сумму. Всегда можно найти альтернативу. Чуть отойдя от центра, можно найти кучу достойных заведений за нормальную цену.

Как доехать до стадиона? Есть три способа добраться до арены из Сочи: электричка, автобус и такси. Первый способ не так чтобы демократичен, время поездки составит 40-45 минут, а стоимость варьируется от 600 до 1000 рублей в зависимости от условий. Автобус — отличный вариант, как для Адлера, так и для Сочи. Транспорт ходит каждые 15 минут, болельщикам следует обратить внимание на номера 124с и 125, они идут до олимпийского парка. Если же вы решили проехаться с комфортом и воспользоваться услугами такси, то заказывайте водителей либо в приложении, например, «Яндекс», или по номеру телефона. Не стоит соглашаться на предложения довести около стадиона. Вы ведь не хотите платить за поездку 50 тысяч, как чилийский журналист?

Важно помнить, что в дни матчей въезд в Олимпийский парк закрыт, а значит болельщикам придется пройти около 1,5 километра пешком, от остановки до стадиона. По всей территории парка стоят улыбчивые волонтеры, готовые прийти на помощь в любую минуту.

Что еще делать в городе? В первую очередь, это морской город, а набережная и порт Сочи видом не уступает Ницце. Прогулка на маленькой яхте с включенным шампанским обойдется в 500-600 рублей на человека.

Улица Орджоникидзе в самом сердце Сочи весь день шумит от веселья, тут постоянно выступают музыканты, фристайлеры и танцоры. Именно тут чаще всего встречаются иностранные фанаты, гордо носящие футболки своих национальных сборных.

Олимпийский парк прекрасен и вне матчей. Около стадиона «Фишт» можно арендовать электромопеды и сигвеи и осмотреть весь парк целиком без помощи экскурсовода. К «Фишту» примыкает парк аттракционов «Сочи Парк», где можно вспомнить детство, прокатиться на колесе обозрения и на парочке страшных каруселей.

В дни матчей Сочи превращается в огромный футбольный город, где нет ничего, кроме ожидания предстоящей игры. Создается ощущение, что курорт создан для спортивных соревнований: солнце, море и огромное количество фанатов. Что еще нужно на футбольном турнире?

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press

Сборная. Live Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017. Городах турнира: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Команда еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер проверяет готовность сборной России и всей страны к чемпионату мира-2018.