Сборная. LIVE. 24 июня. День десятый. Акинфеев

Андрей Вдовин ищет встречи с Игорем Акинфеевым, находит его и задает те вопросы, которые должны быть заданы, чтобы понять: каково это быть человеком, которого назначают виноватым за все.

После каждого матча футбольные журналисты разделяются на две группы: первая идет на пресс-конференцию тренеров, вторая – в микст-зону. Микст-зона – это такой зал, разделенный на две части перегородкой по пояс. По одну сторону от нее стоят репортеры, по другую – проходят игроки.

После вылетов с крупных турниров я всегда иду в микст-зону. У меня, возможно, самая большая коллекция в стране таких микст-зон. В 2002 в Японии мне там говорил об отставке Романцева Колосков. В 2004-м объяснял почему все так получилось на чемпионате Европы Овчинников. В 2012-м Сергей Фурсенко рассказывал, как он будет работать дальше. В 2016-м – Березуцкий говорил про детский футбол. Но сейчас я шел туда просто увидеть Игоря Акинфеева.

Давайте без клубной ненависти: он действительно вот уже 15 лет лучший вратарь страны. И давайте без клубных пристрастий: второй гол от Мексики – это его ошибка. Он знает про себя и то и другое, и мне почему-то было важно понять, как он будет теперь справляться с этим.

Он мог не остановиться. Он мог пройти мимо, старательно глядя перед собой – почти все игроки сборной России год, два и три назад так и делали. Но Акинфеев встал передо мной, посмотрел в глаза, и не опускал взгляд ни разу, пока не ответил на все вопросы.

Я его спрашивал про второй гол – он говорил про ошибку, и про то, что другого ответа не будет. Я уходил от темы и заходил на второй круг (он говорил, что сейчас не так тухло с игрой сборной, как бывало раньше), и на третий… А сорвался он только один раз:

— Что мне теперь, повеситься что ли?

Он на самом деле четко себе представлял, что его ждет в ближайшие дни. Что о нем будут писать, в чем обвинять и как называть. Он готов был выслушать и сейчас все это. Но только с одним условием – вы должны сказать ему все лицом к лицу, глядя в глаза.

А в самом конце Игорь Акинфеев произнес фразу, которую процитировали далеко не все:

— Критика критикой, а позитивные моменты тоже нельзя упускать из виду. Потому что мы прежде всего люди, и должны друг друга уважать в первую очередь.

На самом деле эту сборную было за что уважать на Кубке конфедераций. За второй тайм с Португалией, например. Или за первый с Мексикой.

Это было действительно неплохо. Два эпизода, похожих на пенальти, и заслуженный гол после длиннющей комбинации. В ней уместились выстрел в штангу Смолова, неловкий сэйв мексиканского вратаря, превосходный навес Головина, небольшой ляп Ерохина и аккуратный удар Самедова в дальний.

Мексика отыгралась. Сборная России не умеет еще играть «на ноль» с такими соперниками. Проспали передачу за спину защитникам и удар головой Араужо с нечитаемой траекторией. Но кажется команда Черчесова была готова к тому, что пропустит и ей придется начинать все сначала, и пошла снова создавать моменты.

А в начале второго тайма получился тот самый злополучный гол: с выносом от мексиканцев и неудачным выходом Акинфеева. И этот пропущенный мяч сломал сборную России. Да так, что за все остальное время она смогла провести лишь одну единственную атаку, претендующую на статус голевой (Смольников промахнулся по воротам из штрафной площади соперника).

Так для сборной России закончился Кубок конфедераций. Но это была не самая плохая репетиция чемпионата мира. Хотя через год премьера обязана быть намного лучше.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев, еженедельник «Футбол»