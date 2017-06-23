Сборная. LIVE. 23 июня. День девятый. Давайте бросим эту погоню за бриллиантами

Андрей Вдовин, Антон Муша и Сергей Дроняев отмечают праздник вместе с Чебоксарами, а потом проходят полосу препятствий по пути в Казань, и все для того, чтобы видеть Станислава Саламовича Черчесова.

Утро застало концессионеров на виду Чебоксар…

— Пристань,— доложил Ипполит Матвеевич. Остап вытащил путеводитель и справился.

— Судя по всему — Чебоксары. Так, так…

Обращаем внимание на очень красиво расположенный г. Чебоксары…

— Киса, он, в самом деле, красиво расположен?..

В настоящее время в Чебоксарах 7702 жителя.

— Киса! Давайте бросим погоню за брильянтами и увеличим население Чебоксар до семи тысяч семисот четырех человек. А? Это будет очень эффектно…

Основанный в 1555 году город сохранил несколько весьма интересных церквей. Помимо административных учреждений Чувашской республики, здесь имеются: рабочий факультет, партийная школа, педагогический техникум, две школы второй ступени, музей, научное общество и библиотека. На чебоксарской пристани и на базаре можно видеть чувашей и черемис, выделяющихся своим внешним видом…

Вы хотите себя почувствовать внутри романа «12 стульев»? Тогда вам на Казанскую набережную Чебоксар. Население города за без малого сто лет увеличилось более, чем на пару человек, но все остальное, включая чувашей на пристани, имеет место быть и сейчас.

Про чувашей – это не шутка. Нас угораздило попасть на пристань сразу после ареста мэра Чебоксар и в канун Дня Чувашии. По всему было видно: город одно из этих событий собирался отмечать с размахом. Так что там было на что посмотреть. Девушки в джинсах в танце выплывали под русские (и другие) народные песни. А потом их перебивали голосами бодрые старушки с гармошкой. Но нам надо было ехать в Казань.

Возможно это была роковая ошибка, но когда наш Аутлендер весело подмигнул навигатором и предложил поехать из Чебоксар в Казань по дороге на Сыктывкар, мы не почувствовали подвоха. Только Сергей Дроняев подозрительно прищурился (он умеет) и спросил:

— А он знает, что на Казань по указателям другая дорога?

— Знаю, — оборвал его Аутлендер женским голосом навигатора. – Но как я предлагаю будет на 6 минут быстрее.

Это были самые долгие 6 минут в нашей жизни.

Поначалу все было неплохо. Мы увидели Чебоксарскую ГЭС, немного потряслись на участках, где идет ремонт дороги, и бодро вкатились в Республику Марий Эл. И все было очень ничего вплоть до того момента, когда те, кому нужно было в Сыктывкар — повернули в Сыктывкар, а мы остались один на один с дорогой на Казань. Ну или с тем, что там принято называть дорогой.

Кажется, это был музейный экземпляр – мы думали, что таких шоссе (а это именно называлось гордым французским словом chaussée) не бывает. Перед нами по направлению «вникуда» тянулась коричневая лента, целиком составленная из ям и рытвин. Многие из них хвастались размером в полколеса. Трещины в остатках асфальта траншеями пересекали дорогу поперек, а одна, самая наглая, тянулась километры вдоль, подло виляя из стороны в сторону. Лужи в ямах бросались на наш автомобиль с разбегу. А земляная обочина, заманивая к себе ровными участками, потом предательски подсовывала рвы смачной грязи.

Это была ловушка. И мы в нее вляпались всеми четырьмя колесами.

Мы петляли, словно заяц, удирающий от банды бешенных лис. Уворачиваясь от ям, мы были похожи на полуторку из фильмов про войну, уходящую от Мессершмитта по только что разбомбленной Люфтваффе трассе. И если бы в этот момент на нас смотрел бог дорог, он бы увидел, как мы выписываем по этому шоссе огромное слово SOS.

И только наш Аутлендер был доволен. Он нашел в каком то местном радио трансляцию ламбады, и всем своим видом показывал: вы хотели тест-драйв? Вы его получили! А теперь посмотрите, как я могу!

Но даже он удивленно заморгал дальним светом, когда мимо нас по тем же самым колдобинам громыхая всеми своими винтиками не снижая скорости пронеслась старая маршрутка. Двумя правыми колесами она летела по обочине, другими двумя кажется вообще не касалась земли. На табличке лобового стекла «Газель» грациозно несла гордое название «Чебоксары — Казань».

Но если бы там было написано «Летучий голландец», мы бы не удивились.

А в Казани нас дал Станислав Саламович Черчесов. Он был радушен и обаятелен: когда главный тренер сборной России хочет, он может очаровывать. И накануне матча его возмутил только один вопрос:

— Странно было видеть ваше фото с Криштиану Роналду после игры с Португалией, — спросил его какой-то бразилец.

— Странно? – брови Станислава Саламовича взлетели куда-то к потолку конференц-зала «Казань Арены». А если бы вы видели этот зал, вы бы тут же зауважали этот спортивный прыжок. – А что там странного? Я же не с инопланетянином сфотографировался.

А дальше было все просто. Черчесов старался быть корректным. Он соглашался, что статистика в матче с Португалией у игроков была так себе, и говорил, что футболисты сами понимают где они сыграли удачно, а где не очень. Он четко давал понять, что команда будет играть на победу, но как именно, естественно молчал. Он вспоминал, что первый матч сборная России в своей истории провела как раз против Мексики, а заодно напоминал, что голов в той игре не пропускал. И еще раз старался уверить всех, что все завтра может быть в порядке.

— Уже не раз сборной России в последнем туре надо добиваться результата на заказ – играть вничью или побеждать. И ни разу не получалось. Почему сейчас должно быть по-другому? – спросили Черчесова и сидевшего рядом с ним Васина.

— Есть три отличия. Первая – тогда в команде не было ни Черчесова ни Васина, второе – мы играем дома, а третье мы постараемся показать завтра.

Черчесов и Васин ушли с пресс-конференции. А через 15 минут в конференц-зал пришла деловитая служебная собака с омоновцем.

— Мы тут у вас посмотрим? – спросил омоновец. А собака кивнула.

— А как зовут? – спросили девушки-волонтерши.

— Антон, — кто-то ответил за омоновца. Но кажется, девушки все-таки хотели познакомиться не с ним.

Текст: Андрей Вдовин, Антон Муша

Фото: Сергей Дроняева, еженедельника Футбол

Сборная. Live Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017. Городах турнира: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Команда еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер проверяет готовность сборной России и всей страны к чемпионату мира-2018.