Сборная. LIVE. 22 июня. День восьмой. Легенда об «Азамате»

Анатолий Волосов выдает отчет, сколько стоило путешествие Москва – Питер – Москва, а Андрей Вдовин сначала находится в восторге от дороги из Москва в Казань, а потом удивляется, куда она исчезла и слушает все объясняющую легенду.

В этот день у нас запланирован переезд из Москвы в Казань, но мы не знаем, что за дорога нас ждет и страхуемся – разбиваем путь на две части. 22 июня едем до Чебоксар, там берем гостиницу, а оставшиеся 170 км до Казани оставляем на утро следующего дня.

Вариант на самом деле оказался рабочим: до столицы Татарстана можно действительно долететь на автомобиле за один день, но зачем, если можно увидеть еще один город.

Все было неплохо вплоть до Нижнего Новгорода. Мы успешно проскочили Петушки, Лакинск и другие гиблые пробочные места к востоку от Москвы (в пятницу или субботу вечером не суетесь сюда раньше 3 часов ночи – это верная гибель от нервного истощения), и бодро покатили в обход Нижнего. И тут дорога исчезла. Нет направление было, на нем были налеплены разные дыры от асфальта, но назвать трассой к ЧМ-2018 и запустить сюда, например, немцев или даже камерунцев было решительно невозможно – ФИФА посчитало бы это расизмом. Но ближе к Чувашии дорога стала появляться все чаще и чаще, и мы довольно быстро вкатились в край с ласкающими ухо названиями.

Чебоксары в футболе знамениты тем, что их вообще нет на футбольной карте России. То есть абсолютно. Когда-то давным-давно в столице Чувашии существовал футбольный клуб «Азамат». В Чебоксарах все называется «Азамат», от санатория до каждого второго ООО — в честь одного кузнеца из легенды.

Тот Азамат, чтобы помочь одному великану спасти стадо, выковал мост по которому овцы убежали от наводнения в горы. А потом мост чудесным исчез – просто растворился. Так что если вам надо, чтобы где-то на что выделены деньги, растворилось, вы называете это «Азамат». Неизвестно, как с остальным, но с футбольным клубом из Чебоксар это сработало: его предшественники существовали с середины 1960-х, играли во второй лиге, а потом когда команду переименовали в ФК «Азамат», с 1993 года о нем никто не слышал.

Пока мы осознавали эту поучительную легенду, наш финансовый мозг Анатолий Волосов выслал нам полный отчет по четырехдневному путешествию из Москвы в Питер и обратно.

Итак на трех человек получилось:

Проживание: трое суток 1 — одноместный и 1 двухместный номера в приличном отеле «три звезды» без завтрака — 27 500р (тут на самом деле можно было бы обойтись и дешевле, если бы мы бронировали номера не за три дня до поездки, а за пару недель)

Парковка 200 р. в день — 600 р.

Бензин — около 6 000р. (мы брали 95-й, хотя можно было бы и 92-й)

Оплата платных участков дорог (Москва — Солнечногорск, объезд Вышнего Волочка туда/обратно) — 1 400р. (в принципе можно обойтись, но так гораздо быстрее)

Мойка машины 440 р.

Итого: 36 000р. на троих взрослых за четырехдневное путешествие. Приходим к выводу, что – нормально, тем более что реально сократить расходы. Но меньше чем втроем, похоже, путешествовать на машине не очень рентабельно.

Хмуро посмотрев на расчеты Антон Муша куда-то исчез.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев, еженедельник «Футбол»

Сборная. Live Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017. Городах турнира: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Команда еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер проверяет готовность сборной России и всей страны к чемпионату мира-2018.