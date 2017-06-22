Сборная. LIVE. 21 июня. День седьмой. Собаки, Криштиану Роналду и настоящая сборная России

Андрей Вдовин и Сергей Дроняев берут с собой на футбол главного редактора Дениса Вдовина, чтобы показать ему Криштиану Роналду, Забиваку и настоящую сборную России.

Девушки висели на железном ограждении VIP-зоны стадиона «Спартак», протягивали белоснежные футболки мадридского «Реала» к автобусу сборной Португалии и дружно скандировали: «Ро-нал-ду!».

Криштиану Роналду не выходил. Час назад закончился матч, лучшим игроком которого он был признан. Московский июнь вдарил приличным холодом, и Криштиану явно хотелось чтобы его оставили в покое. Не помогли ни визг, ни плач, ни плакаты с сердечками.

— Давайте еще раз! – командовал кто-то в темноте на заборе, и все дружно продолжали:

— Ро-нал-ду!

Но все было тщетно: звезда закатилась в автобус.

А ведь многие из тех 42 тысяч пришли на стадион «Спартак» только для того, чтобы увидеть лучшего футболиста мира. А увидели неплохую сборную России.

С погодой, им к счастью, повезло. Ну если считать везением +17 в июне и штормовое предупреждение. А еще тропический дождь перед самым началом встречи. Но болельщиков он не успел напугать, так как людей на стадион стали пускать за три часа до начала матча. В первых рядах на «Спартак» тянулись полицейские с собаками. Звери в зубах сжимали мячи. И явно выглядели не так дружелюбно как волк Забивака.

Этого самого Забиваку свободно продавали в сувенирных лавках на территории стадиона. 2000 рублей за волка, сделанного в Китае, на первый взгляд, дороговато. Как и на второй. На третий мы не выдержали. И попросили упаковать талисман ЧМ-2018.

— Зверя, пожалуйста!

— Только Забиваку берете? Может майку, кепку и брелок еще положить? — участливая блондинка, попыталась впарить нам весь ассортимент.

Но мы были настроены только «завалить» волка. Майка — 1500 рублей, кепка – по той же цене и брелок за 700 – это все-таки почти набор олигарха.

— Можно я маечку примерю прямо тут? – болельщица лет 25 ростом чуть больше метра отвлекла нас от финансовых расчетов.

Вся очередь, состоявшая из пяти с половиной человек, как по команде обернулась… Девушка уже раздевалась. Зрелище было не для слабонервных.

Следующий шок можно было пережить метров через пятьсот от сувенирной лавки: один из спонсоров ФИФА выставил ростовые картонные фигуры игроков сборной России Дмитрия Полоза и Алексея Миранчука. И предлагал всем желающим сфотографироваться рядом, с бутылкой в руках. Люди почему-то шарахались. Но по-доброму. Никто не матерился. На Кубке конфедераций среднестатистический болельщик вообще очень вежливый. И ходить в толпе не опасно. Если конечно случайно в скоплении людей не попасть на зуб той самой полицейской собаке. Или не встретить Валерия Карпина.

А дальше пришло время Станислава Черчесова удивлять. Он это умеет. На матч с Португалией его команда вышла в расстановке, больше похожей на 3+4+3, чем на все, что играла сборная до этого: Кудряшов — Васин-Джикия перед ними Комбаров — Шишкин — Глушаков — Самедов, чуть выше Жирков — Головин, и над ними Смолов. Жирков в атаке – это необычно, как впрочем пара опорных полузащитников в таком сочетании. Но с самого начала было понятно, что это схема для того, чтобы первый тайм отсидеться в окопах. И план этот рухнул уже в самом начале матча.

Чтобы разрезать такую насыщенную оборону оказалось достаточно одной хирургической диагонали: Криштиану Роналду словно еще в раздевалке предупредили, в какой именно точке к нему на голову свалится мяч на 8-й минуте на дальней штанге, и он там был в строго назначенный час – 0:1. Но потом еще весь первый тайм сборная России сушила игру и выматывала соперника. Чтобы во втором неожиданно ударить всей мощью. Но и в этом расчете слишком велика была ставка на Акинфеева – сможет ли он вытащить.

Капитан сборной России был в порядке. Три его сейва продлили надежду сборной России на ничью до самого финального свистка. А появление Ерохина в центре поля добавила смелости в атаке. И второй тайм был пожалуй лучшим в исполнении сборной за последние полтора года. Нет, Смолов и К не рвали сборную Португалии. Но бились со страстью и создавали реальные моменты: так против мотивированного соперника российская команда не играла очень давно. И трибуны это оценили.

Вообще этот Кубок конфедераций для России необычен своими зрителями. Здесь нет фанатов, здесь нет боления, построенного на ненависти к сопернику. Здесь нет скандирования оскорблений. Здесь люди пришли смотреть на зрелище. Во втором тайме матча Россия – Португалия они его получили сполна. Вот Смолов чуть-чуть не дотягивается до мяча, чтобы переправить его головой в ворота, вот Ерохин чуть-чуть не выверяет пас в штрафную, вот Бухаров требует пенальти, а вот Джикия наносит удар послу углового и мяч свистит над перекладиной.

Счет на табло так и остался – 0:1. Зато сборную провожали не свистом, а скандированием «Россия! Россия!». Возможно, для команды Черчесова это самое важное.

Текст: Андрей Вдовин, Денис Вдовин

Фото: Сергей Дроняев, еженедельник «Футбол»

Сборная. Live Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017. Городах турнира: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Команда еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер проверяет готовность сборной России и всей страны к чемпионату мира-2018.