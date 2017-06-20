Сборная. LIVE. 20 июня. День шестой. Волк Забивака вне закона

Андрей Вдовин изучает что нельзя проносить на стадион, а Сергей Дроняев находит Виталия Мутко на скамейке запасных сборной России.

День после возвращения из Санкт-Петербурга ушел у нас на отдых и на ТО пресс-мобиля, а во вторник мы уже на стадионе «Спартак» воевали на КПП. И вот насколько классные на Кубке конфедерации волонтеры, настолько же странные охранники. Так что если вы соберитесь через год на матч чемпионата мира, вам точно надо будет понимать, что не пустить вас туда можно спокойно, придравшись к любой мелочи.

Так что вот коротенький список неожиданных вещей, с которыми вас не пустят на стадион (взято из официальных документов ФИФА):

— Музыкальные инструменты и духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы).

Ну вот, а в ЮАР так старались что-то придумать для футбола.

— Бумажные рулоны или бумага в пачках

На счет туалетной бумаги, кстати, не сообщается.

— Продукты питания и напитки (в т.ч. алкогольные);

Самый спорный пункт. Болельщики рассказывали, что отнимали даже жвачку. Тем не менее бутылка воды на стадионе стоит 150 рублей.

— Штатив для фото и видео аппаратуры (включая селфи-палки).

На селфи-палках погорели уже многие.

— Любые животные за исключением собак-проводников

Получается, что волк Забивака вроде как вне закона

— Предметы с товарными знаками или другими видами рекламных знаков или информации, демонстрация которых может быть использована в коммерческих целях.

Самый спорный пункт. Если у вас футболка со значком Nike во всю спину – это уже получается незаконно. Это правило появилось после того, как одна компания наняла десяток девушек, купила им билеты, одела в платья со своей рекламой, и запустила на трибуны. Получился отличный кейс по пиратскому маркетингу.

— Технические средства, способные помешать проведению Мероприятий или причинить неудобство их участникам (лазерные устройства, фонари).

С лазерными указками все понятно, с фонарями – не очень. В любом смартфоне есть фонарь.

— Маски, шлемы, а также любые иные средства маскировки или предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности

Похоже, Федор Кудряшов – вне закона.

— Зонты длиной свыше 25 см в закрытом состоянии.

Проблема – мужские зонтики не всегда проходят по этому пункту, а уже зонты-трости и подавно.

— Движущиеся и планирующие летательные аппараты и их модели (планеры, дроны, воздушные змеи и т.д.).

А было бы забавно.

— Любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их копии и аналоги.

Короче, не забудьте вытащить из рюкзака своего сына водяной пистолет.

Кроме того запрещено:

— Стоять на зрительских креслах или закрывать обзор иным лицам, находящимся в зоне проведения мероприятия.

Ну наконец-то! Хорошо бы полиция и стюарды сами выполняли это требование на всех матчах



— Совершать действия, которые могут отвлекать от матчей Мероприятий.

Хм, даже теряемся, что это за действия.

— Выражать любые сообщения политического или идеологического характера.

А как быть с гимнами?

— Нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения интимных частей тела во время нахождения на территории стадиона.

Ну вот как не прописать тут исключения для девушек с хорошей фигурой?

— Скрывать свои лица.

Тяжело им придется во время ЧМ в Катаре.

— Находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

Спокойно! В не оскорбляющем – можно.

Осмысливая эти и другие правила посещения Мероприятия в глубокой задумчивости мы пошли слушать Станислава Черчесова и Федора Смолова перед матчем с Португалией. И оказалось, что не зря.

Первое – Федор Смолов отказался меняться футболками с Криштиану Роналду. Не то, чтобы тот предлагал, просто на всякий случай он сообщил об этом заранее.

Второе – Федор Смолов сказал, что свой Криштиану Роналду сборной России не нужен. И правильно: что с ним делать?

Третье – Станислав Черчесов считает, что главный матч будет с Мексикой. Прагматично, конечно, но это действительно так.

Четвертое – все стали намного спокойнее после победы над Новой Зеландией. Ну и хорошо.

Есть на самом деле и пятое и шестое, и даже наверное десятое. Но все это будет важно только после матча с Португалией.

А пока штаб российского футбола разрабатывает стратегию борьбы на Кубке конфедерации.

Голкипер и капитан сборной России Игорь Акинфеев готовится провести то ли 99-й, то ли 100-й матч (есть разночтения) за национальную команду. Опасный кстати рубеж – Василий Березуцкий вскоре после сотой игры завязал со сборной.

Вот так сборная России собирается держать португальцев завтра. Нежно, но крепко.

Вот что значит атакующая связка игроков.

Как выяснилось, и защитные связки тоже бывают.

Чуть позже на вопросы журналистов отвечал португалец Пепе – тот, кого многие считаются самой большой сволочью современного футбола. Пепе оказался вежливым, и скромным:

— Мы скромная команда. – заявил он сходу – Мы скромно завтра обыграем сборную России.

И только Криштиану Роналду во всей этой истории был тих и почти незаметен. Он то и не знает, что завтра за его футболкой будет настоящая охота.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев, еженедельник «Футбол»

Сборная. Live Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017. Городах турнира: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Команда еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер проверяет готовность сборной России и всей страны к чемпионату мира-2018.