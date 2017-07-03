Сборная. Live. 2 июля. День восемнадцатый. Чи-Чи-Чи! Ле-Ле-Ле!

Антон Муша приходит на единственную на Кубке конфедераций фан-зону и находит там живого Забиваку и бразильцев.

Последний день Кубка конфедераций окрасил Петербург в ярко-красные цвета многочисленной торсиды сборной Чили. Даже солнце с самого утра выглянуло из-за туч, чтобы посмотреть, как радуются жизни жгучие чилийские фанаты. Под лучами света город полностью преобразился: хмурость и уныние сменили смех и веселье. «Чи-чи-чи! Ле-ле-ле!» — этой незатейливой кричалкой чилийцы заразили абсолютно всех, вплоть до маленьких детей, прогуливавшихся с родителями по Невскому проспекту без всяких мыслей о футболе.

Мы устремились к Конюшенной площади, чтобы оценить устройство фан-зоны и посмотреть матч за третье место между Мексикой и Португалией.

На чемпионате мира через год такие фан-зоны будут в каждом городе, но на Кубке конфедераций ФИФА почему-то решила их не делать. Так что Санкт-Петербург сам огородил площадь, разукрасил ее символикой, вывесил огромный экран, и можно было понять, как все будет через год в других городах.

Будет как минимум интересно. На нашем пути повстречалась целая армия всевозможных маскотов, рассредоточенных по всему городу. Когда Чебурашки, зебры, акулы и Забиваки смешивались с группами чилийцев и мексиканцев с их роскошными головными уборами, в глазах пестрило так, что впору было засомневаться, пиццу с какими грибами ты съел сегодня на завтрак.

Сама фан-зона начиналась от Спаса на Крови: иностранцы должны были по полной программе прочувствовать атмосферу культурной столицы, и этот архитектурный шедевр наверняка заставлял их умолкнуть хотя бы на входе. Обставлять просмотр футбола слишком серьезно тоже не следовало, и устроители это учли: минутка юмора нашла свое отражение в виде туалетов, сделанных из натуральных троллейбусов.

Большой популярностью пользовался специальный павильон с выставкой футбольных трофеев, завоеванных «Зенитом», и некоторыми другими реликвиями, в том числе и бутсами Аршавина. Разумеется, я знал, с каким почтением относятся к нему в Питере, но не думал, что спустя столько времени с его главных подвигов каждый таксист, услышав слово «футбол», будет вспоминать Шаву и всерьез интересоваться, почему его не взяли в сборную на Кубок конфедераций.

Ближе к сцене можно было разглядеть живого Забиваку – организаторы достали где-то настоящего волка (на самом деле собаку, но кого волнуют эти условности, когда он такими умными глазами смотрит на тебя), обрядили его в национальные цвета и выставили в качестве участника фотосессии. По сторонам щедро расставили палатки с пивом и разнообразной снедью.

Площадь усеяли столами и стульями, а перед гигантским экраном постелили пластмассовое поле, на котором и расселась основная масса болельщиков. Чилийские и немецкие фанаты охотно пришли сюда немного разогнаться перед финалом. Мексиканцев, что логично, тоже хватало, зато португальцы отнеслись к матчу за третье место прохладно: их поклонников было заметно меньше. Разумеется, фанаты Чили поддерживали сборную Мексики, так что немногочисленные группы португальских болел нуждались в поддержке.

И они ее получили. На помощь откуда ни возьмись пришли… бразильцы! Бог знает, как сюда занесло этих отчаянных парней, но за Португалию они болели исправно. Хотя союз Чили и Мексики все равно не оставлял им шансов. Стоило Очоа отбить пенальти, как вся площадь рассыпалась в аплодисментах. Зато когда Мексика чуть не забила в свои ворота, женская половина смотрящих нервно вскрикнула. Они еще не знали, что будет дальше. Российские болельщики тоже нашли в этом матче свою тему: футболист «Зенита» Луиш Нету забил в свои ворота, и местным фанатам этого факта было достаточно, чтобы вдоволь поиронизировать над невезучим защитником.

А дальше пришло время радоваться бразило-португальской диаспоре. Удар Пепе на последних минутах может войти не только в футбольную энциклопедию, но и в учебники по кун-фу, если таковые существуют. Затем сборная Португалии заработала второй по ходу матча пенальти, забила победный мяч, и чилийцы засобирались на «Санкт-Петербург Арену». Я пошел за ними, думая, что они точно знают, куда идут, но на светофоре они просто взяли и разделились. Часть из них пошла в противоположную от стадиона сторону. Выяснилось, что им вообще все равно: они просто любят гулять и петь песни во славу Чили. Нашим болельщикам есть с кого брать пример.

Текст: Антон Муша

Фото: Сергей Дроняев, еженедельник «Футбол»

Сборная. Live Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017. Городах турнира: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Команда еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер проверяет готовность сборной России и всей страны к чемпионату мира-2018.