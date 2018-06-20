Сборная. LIVE. 19 июня. Отстаньте ради Салаха

Андрей Вдовин опять встречает Артема Дзюбу после матча, и начинает понимать, почему именно эта сборная России первой вышла в плей-офф ЧМ-2018.

Сборная. LIVE. Все самое интересное о национальной команде России на ЧМ-2018. Блог Андрея Вдовина

Давно известно, что в историю можно или попасть или вляпаться. Сборной России всегда удавалось второе, и только раз в десять лет – первое. В плей-офф чемпионата мира она не попадала ни разу. В 1986 году мы играли в 1/8, но эти «мы» назывались по-другому и были совсем из другой страны.

У каждого времени свои герои. Два матча подряд (Саудовская Аравия (5:0) — дубль и Египет (3:1) — победный гол) «мэном оф зе матч» становился Черышев. Но у меня эта сборная созыва ЧМ-2018 точно будет ассоциироваться с Дзюбой. Может быть потому, что она такая же странно-упертая. А может из-за того, что на него я напарываюсь каждый раз в микст-зоне после матчей.

После Саудовской Аравии Дзюба мне рассказывал, что кричал Черчесову:

— Я ему показывал после гола: Саламыч, видишь, я тут должен быть, на поле!

И объяснял, почему такой крупный счет:

— У них центральные защитники уже в первом тайме еле дышали, мы их так нагрузили, что будь здоров.

А после Египта продолжал про Черчесова:

— Тогда он мне отдал воинскую честь. А сейчас я вернул – снова забил, и отблагодарил за то, что он поверил в меня.

И, кажется, очень искренне говорил про историю:

— Мы всю жизнь к этому стремились и об этом мечтали.

Это на бумаге такие слова выглядят глупо и пафосно. А когда тебе говорят их в лицо, в такое хочется верить.

А я стоял, смотрел на Дзюбу и думал: почему именно они попали в историю? Почему именно эта сборная? Ведь не самое талантливое поколение – были у нас звезды покруче. Аленичев, например, выигрывал Кубок чемпионов и Кубок УЕФА, забивая в обоих финалах, или тот же Канчельскис был самым настоящим лидером самого настоящего «МЮ». Почти все нынешние сборники играют в российской Премьер-лиге, а были времена, когда больше половины национальной команды разъезжались после матчей по испаниям и германиям, и были там не на последних ролях. Но вот ни в 1994-м, ни в 2002-м, ни в 2014-м не выходили в 1/8 финала, не дотягивали.

Группа говорите самая легкая. Так в 2002-м у нас были: только-только начавшая понимать что такое футбол Япония, очень слабый Тунис и старики-бельгийцы – выходи-не-хочу. В 1994-м –раскладной Камерун и проходные шведы, в 2014-м совсем не грозные корейцы, далеко не звездный Алжир. Но тогда в историю вляпывались, а сейчас вошли. Почему?

Дзюба уже развернулся пошел к автобусу, как ему кто-то бросил в спину:

— А что ж такой первый тайм не удался?

— Что значит не удался? – опешил Дзюба. И тут же развернулся и попер в атаку:

— Меня это поражает: идет борьба на каждом участке, или мы их или они нас! Мы сантиметра не отдали им, Салаха накрывали сразу же! По всем полю прессинговали! А вы – неудачный!

ЧМ-2018. Россия — Египет — 3:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Видимо потому эта сборная останется в истории, что слишком сильно ее задели. Что в один прекрасный момент очень достает, когда тебя считают дном, и ты готов переть хоть на Салаха, хоть на кого еще. Кажется, для сборной России он наконец-то наступил.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»