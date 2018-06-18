Сборная. LIVE. 17 июня. Москва – Питер. Египетские тактики Шефф и Дауд

Площадь трех вокзалов в Москве – настоящий Вавилон чемпионата мира. Обалдевшие от счастья после победы над Германией мексиканцы, сосредоточенные на изучении русских вывесок французы, деловитые мелкие перуанцы. Ну и конечно, египтяне.

Сборная. LIVE. 16 июня. Собачья работа. Где живет сборная России во время ЧМ-2018

Говорят, РЖД заготовила почти 750 поездов для болельщиков и 400 тысяч бесплатных билетов для них. И, похоже, владельцы ФК «Локомотив» провернули нехилую рекламную акцию: двухэтажные составы, купе с кондиционерами, бельем и розетками, приличный кофе – те, кто знает, что такое добираться до матчей на «собаках», должны быть в шоке, что в стране, оказывается, есть и такая РЖД.

А мне еще достались в купе два двинутых на футбольной тактике египтянина. На смеси английского и всех остальных мы разбираем грядущий матч Россия – Египет.

— Смотри, вот сюда выходит Салах, а вот тут с ним в паре будет Трезеге, – чертит на попавшейся салфетке схему своей сборной египетский болельщик по имени Шефф. – Трезеге – это very, very good! Вот вы в атаке, а у нас все плотно, а здесь у нас Кахраба — 11-й номер. Знаешь, какие он пасы дает?! Вот сюда он бросает в отрыв, они убегают, и вам… [конец].

Слово, заменяющее конец, Шефф произносит на русском и почти без акцента. Наших туристов в Египте нет уже несколько лет, но лингвистический вклад в культуру африканской страны, похоже, неизгладим.

— Если бы Салах играл с Уругваем, мы бы выиграли, — кивает рядом Дауд.

— А с чего ты взял, что Россия заберет себе мяч?

— Э-э, а как? – ошарашен Шефф.

— Ну ты видел, что даже с Саудовской Аравией владение было 60 на 40 не в пользу России?

— О! 5:0! Это было [обалденно]!

И снова слово [обалденно] без акцента! Все-таки есть в вагонах РЖД традиции разговора, которые не перебить всеми кондиционерами, вместе взятыми.

И мы едем на матч в Питер Россия – Египет проверять, кому там конец, а кому будет обалденно.

ЧМ-2018. Тренировка сборной России. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»