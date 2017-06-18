Сборная. LIVE. 17 июня. День третий. Победа России над Новой Зеландией

Андрей Вдовин и Сергей Дроняев изучают сборную России и трибуны «Санкт-Петербург-Арены», радуются голам в в ворота Новой Зеландии и слушают Дениса Глушакова.

Для сборной России в матче открытия была одна тактическая и стратегическая задача – не облажаться. То есть обыграть Новую Зеландию спокойно и уверенно и без нервов. Причем сделать это на глазах президентов России, ФИФА и даже РФС.

Сборная. Live. 17 июня. День третий. Великое открытие

Желательно при этом еще было обойтись без травм, а если бы победу удалось превратить в крупную – это вообще было бы чудесно. Не справились только с последним пунктом. Но предыдущих хватило для первого матча.

А это между прочим было непросто. После матча Дениса Глушакова честно спросили:

— Не кажется ли вам, что Новая Зеландия – это уровень ФНЛ?

— Да мы в последнее время и ФНЛ проигрывали. Мы можем выиграть и проиграть кому угодно, — ответил честный Глушаков.

Здорово, что сборная России прекрасно осознает свои возможности.

Сборная. LIVE. 17 июня. День третий. Охота на волков

Ставка на быстрый гол не сработала. Хотя могла. Раза три новозеландцы выбивали мяч из своих пустых ворот. Один раз показалось, что был повод назначить пенальти. Еще разок наши мазали из хороших позиций, да и голкипер гостей имел немало возможностей проявить себя.

Атакующая схема сборной России 3+5+2 с Самедовым и Жирковым на флангах, и с парой Полоз — Самедов в атаке старалась во всю. Но понадобилось что-то нестандартное, чтобы случился гол. Нестандартным стало подключение Дениса Глушаковав атаку.

Опорный полузащитник, который при таком построении больше похож на четвертого защитника, оказался в роли центрфорварда и отлично разобрался с эпизодом. Дождавшись скидки от Полоза, он выскочил один на один, и перекинул мяч через вратаря. Но весь опыт прежних атак показывал, что этого недостаточно – защитники могут выбить мяч с линии. Так что пришлось бежать до ленточки.

— Я думал, что мяч может попасть в штангу и готовился добивать его, — говорил Глушаков потом под трибунами.

Добивать не пришлось — новозеландцы справились сами и своими телами завезли «Красаву» в сетку – 1:0.

Один гол – это очень мало в таком матче. Шанс Новой Зеландии в таких матчах простой – ждать, что соперник успокоиться, и потом ловить его на ошибках. Мы слишком хорошо знаем сборную России, чтобы думать, что это – плохой план.

В начале второго тайма хозяева сделали все, чтобы не портить нервы ни себе, ни зрителям, ни вип-трибунам. Ростовская связка Полоз — Ерохин в одной атаке должны были забивать дважды – оба раза Новую Зеландию выручил вратарь. Старался Смолов, бил со штрафного Самедов, но понадобилась замена, чтобы состоялся второй гол.

Вместо Полоза на поле вышел Бухаров. А значит Смолов оттянулся в глубину поля, и стал оттуда разбегаться к чужим воротам. Именно так он разогнал вторую голевую атаку – протащил мяч к штрафной, отправил его фланг Самедову, дождался прострела в центр и спокойно подставил ногу – 2:0.

Россия открыла Кубок конфедераций победой над Новой Зеландией. Онлайн дня

Это уже было что-то. Но вскоре Россия чуть было не рассталась с комфортным преимуществом. За короткой время Новая Зеландия дважды была близка к голу. В одном эпизоде выручил Жирков, во втором – отличный сейв Акинфеева.

Но все закончилось неплохо. Стартовый матч Кубка Конфедерации выигран, зрители в восторге, а впереди — сборная Португалии в Москве.

Календарь Кубка конфедераций-2017. 4 стадиона. 8 сборных. 16 матчей

Текст: Андрей Вдовин, еженедельник «Футбол»

Фото: Сергей Дроняев, еженедельник «Футбол»

Сборная. Live Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017. Городах турнира: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Команда еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер проверяет готовность сборной России и всей страны к чемпионату мира-2018.