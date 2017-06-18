Сборная. LIVE. 17 июня. День третий. Охота на волков

Анатолий Волосов прикидывается обычным болельщиком, а также ищет Забиваку и выход.

Смотреть футбол и ложи прессы – это работа. Прийти на стадион по билету – это уже приключение. Так что я решил стать одним из тех 50 тысяч зрителей, что с трибуны смотрели на матч открытия в Питере. Рядовым болельщиком быть непросто, но я старался.

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Впрочем, у меня была еще и сверхзадача. Накануне от Ильи Казакова мне пришло тревожное смс: «Купи мне мне Забиваку. Или укради». Так что первым делом мы искали зверя по всему городу. Попадались еноты , медведи, даже один инопланетянин, но с волком в футбольной форме были ощутимые проблемы.

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Его удалось встретить только на Невском. Талисман пользовался успехом у девушек и людей с флагами, и стащить его незаметно не представлялось возможным. О самом плохом – что его придется покупать – мы решили думать в самую последнюю очередь.

Как выяснилось, самое сложное для зрителя – это проникнуть на стадион, сохранив все свое имущество. Вы будете в шоке, увидев список того, что проносить на матчи КК-2017 нельзя. Там есть:

— Палки для селфи

— Вода

— Любая еда (даже жвачки)

— Воздушные змеи

— Квадрокоптеры

— Разное.

В этом «разном» могло оказаться что угодно. Девушки по соседству громко обсуждали, что у них на пункте досмотра изъяли пачку презервативов. И от этого становилось тревожно не только им, но и всем окружающим.

Я всех этих зверств избежал — мне удалось проникнуть на стадион через вход, где запускают пассажиров автомобилей. Но дальше я был рядом со всеми болельщиками. Мы все вместе обалдевали над ценами за еду и напитки. Ладно пиво 200-250 рублей за большой стакан. Но полулитровая бутылка воды за 150 рублей, при том что свою отнимают, — это чересчур. Бутерброды от 200 рублей. Магнитики – 700 рублей… Мяч 3000 рублей за реплику, за настоящий – 8000. Но среди всех них меня интересовал только Забивака.

Он нашелся только на одном из пяти ярусов стадиона. Стоил 2000 рублей. Но к тому времени я так был обессилен церемонией открытия, что безропотно отдал за волка все, что попросили.

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Текст: Анатолий Волосов, еженедельник «Футбол»

Фото: Сергей Дроняев, еженедельник «Футбол»

Сборная. Live Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017. Городах турнира: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Команда еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер проверяет готовность сборной России и всей страны к чемпионату мира-2018.