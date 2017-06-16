Сборная. Live. 15 июня. День 1. Государева дорога

Андрей Вдовин, Анатолий Волосов и Сергей Дроняев путешествуют из Москвы в Санкт-Петербург мимо заброшенных деревень, восстановленных храмов и ухоженных памятников войны и упираются в самую скандальную арену России.

От Москвы до Питера 750 км. В Европе это расстояние на машине вы запросто преодолеете часов за 6-7. В России с соблюдением всех (почти) правил ПДД нам понадобилось почти 12. Все потому, что в середине 2017 года две столицы страны, которая запускает в космос людей и строит стадионы за 40 миллиардов, соединяет древняя дорога. На ней полно фур, вдоль нее – живописные не крашенные покосившиеся избушки, обаятельные в свой простоте и честности, а на обочинах – современные стеклянные кафе стоят бок о бок с самодельными деревянными ларьками с дымящимся шашлыком и самоварами.

Так что любому иностранному болельщику — чилийцу, мексиканцу или новозеландцу – достаточно проехать эти 750 км, чтобы понять, какая она, настоящая Россия.

Им надо торопиться. Говорят, что к чемпионату мира 2018 года все изменится. Что на трассе Москва – Санкт-Петербург будет не два скоростных платных участка как сейчас (один у столицы, второй – в объезд Вышнего Волочка), а вся она превратится в современный автобан. Но мы используем последний шанс на классное путешествие из Москвы в столицу Кубка Кнфедерации-2017.

Почти каждый месяц на трассе Москва – Санкт-Петербург случается крупная авария. Большинство – из-за несоблюдения скоростного режима.

Трасса Москва-Питер всегда называлась Государевой дорогой. Ее еще в 1712 году повелел построить Петр I, но справились только к 1746-му при императрице Елизавете Петровне. Постепенно она обросла знаменитыми путевыми дворцами, ямщицкими станциями, а так же деревнями с церквями. Они до сих пор рассыпаны вдоль дороги. Какие-то из них разрушены, а некоторым повезло – их восстановили.

Дорога кормит. И современные кафе с капучино по 150 рублей соседствуют с простыми ларьками, которые могли тут быть и сто лет назад и двести.

Бизнес на самоварах, кажется, самый ходовой. Чаще на развалах встречается только незамерзайка. Но мы пролетаем такие места без остановки, как и многие другие иномарки. Если к ЧМ-2018 пустят платную трассу, то клиентов станет еще меньше.

Вдоль дороги полно старых развалившихся домов. Но есть и другие – все еще, кажется, жилые – с тюлевыми занавесками в окнах — но давно не крашенные, кособокие и завалившиеся. На многих объявления «продается».

Вы знаете, что в правилах ФИФА специально прописано, что вход на футбольные стадионы на матчи Кубка Конфедерации с воздушными змеями запрещен? Теперь знаете. А на трассе Москва – Питер пока еще нет.

Возможно, поездом добираться на матчи Кубка конфедераций в Питер легче, а если Сапсаном – то и быстрее. Зато из окна не будет такого вида на страну. А железнодорожную романтику можно найти и на трассе.

Новую трассу лихорадочно достраивают. Иногда она поглащает участки старой Государевой дороги.

Памятники и стелы вдоль российских шоссе привычны. Встречались рабочим, колхозникам и даже шахтерам. Но те, что поставлены в память о Великой отечественной войне – больше всего. Как минимум за теми, что видны с трассы, ухаживают.

Мы почти у цели. Но больше времени отнимают участки дороги возле Москвы и Питера. Если кто-то из иностранных фанатов соберется на автомобильное путешествие из Москвы в Санкт-Петербург, они обречены узнать, что за развлечение стоять в русских пробках.

Трасса упирается в ультрасоверемнную дорогу вокруг Питера – ЗСД. Она платная, но очень красивая – с кучей вантовых мостов и нависающими бортами. И с нее мы впервые можем увидеть ту самую знаменитую арену за 43 млрд рублей. Но подъехать ближе мы не можем: съездов на Крестовский остров, где стоит главный стадион Кубка конфедераций, не предусмотрено. Говорят потому, что этот остров – как питерская «Рублевка», здесь живут самые обеспеченные и знаменитые люди города, и они не хотели, чтобы их остров превратился в проходной район. Но «Крестовский» и арену «Санкт-Петербург» мы оставляем на следующий день.

Текст: Андрей Вдовин, еженедельник «Футбол»

Фото: Сергей Дроняев, еженедельник «Футбол»

Сборная. Live Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017. Городах турнира: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Команда еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер проверяет готовность сборной России и всей страны к чемпионату мира-2018.