Сборная. LIVE. 14 июня. Переобувание в воздухе над «Лужниками»

Андрей Вдовин после фееричной победы сборной России в матче-открытия чемпионата мира-2018 над Саудовской Аравией, наблюдает в небе над «Лужниками» интересный научный феномен. А под землей «Лужников», там где выход из раздевалок – счастливых футболистов.

Если присмотреться, то можно было увидеть, как после матча Россия – Саудовская Аравия над «Лужниками» летала обувь. Это полстраны переобувалось на ходу.

90 минут назад не было в мире, или хотя бы на чемпионате мира, команды хуже сборной России, с перекормленными миллионерами и недостойным своего поста тренером. Половина спортивных экспертов, подглядывая в рейтинг ФИФА, с дивана рассказывали, что Саудовская Аравия лучше нас, что все пропало, и позор – наше кредо.

А тут вдруг 5:0, и все увидели, что сборная России – это современная команда. Что Станислав Черчесов – гений: как выпустит игрока на замену, так тот забивает. Что автор первого гола на ЧМ-2018 Газинский – к месту в сборной, а не занимает позицию Денисова по какому-то блату… И вот уже ложа прессы в «Лужниках» ревет в диком восторге. Вот восторженные рецензии и отчеты. И никому полтора часа назад ненужная сборная снова назначена любимой женой.

Если бы не эта обувь в воздухе, то это был бы счастливейший из дней. Потому что после двух недель паники и истерики, все встало на свои места. Потому что очень непросто ощущать себя идиотом: точно знать, что в этой команде людям не плевать на свое дело, видеть, что там есть такие игроки как Головин, и при этом слушать, как тебя старательно убеждают в обратном.

Сборная. LIVE. 13 июня. Россия перед матчем открытия

12 минут тревоги. 12 минут страха. А вдруг вокруг тебя правы, и мы действительно хуже Саудовской Аравии. А потом ювелирно выточенная передача от Головина на голову Газинского – и чуть легче. затем еще полчаса нервов – и вот чудо-гол от Черышева для спокойствие. И только с третьего гола – облегчение.

А знаете, что было самым необычным после этого матча? Видеть, как наши игроки улыбаются. В России улыбка вообще часто считается проявлением слабости, и все ходят с мужественно высеченными постными лицами. А футболисты – высшая степень проявления этого культа.

Хотя вот Дзюба как раз всегда был исключением. Но то что Черчесов включится в эту игру – это неожиданность.

— Артем, вот что это был за жест от Черчесова в ваш адрес после гола? – не удерживаюсь от банального вопроса.

— Я подбежал, показал ему, что вот, мое место здесь, на поле. А он вроде как согласился. Очень здорово среагировал, мне понравилось.

А Юрий Газинский, автор первого гола, рассказывает, что еще не понял, что натворил:

— Мне надо заснуть и проснуться после этой победы. Может тогда осознаю, что вот она моя мечта сбылась…

— А вот Александр Самедов говорит, что пока это только шаг, что следующая игра, с Египтом, будет видимо самой важной.

Рядом со мной стоит Борис Левин – тот самый обладатель небольшой стаи из хрустальных сов «Что? Где? Когда?». На днях он приезжал в сборную, и устраивал для футболистов аналог этой игры «Без дураков». И два из каждых трех игроков подходят к нему, принимают поздравления, зовут играть еще и спрашивают когда. И смеются. Нормальные люди. Симпатичные. И рядом страна, которая ими сейчас гордиться, и рада вместе с ними.

Расписание и результаты всех матчей группового этапа ЧМ-2018

… Да пусть переобуваются – не жалко. Но знаете, что теперь главное? Чтобы 19 июня, случись плохое в игре с Египтом, вновь не полетели ботинки, теперь уже над небом Санкт-Петербурга. Потому что если твоя сборная честна с тобой, ты должен быть с ней не только, когда ей хорошо.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»