Сборная. LIVE. 13 июня. Россия перед матчем открытия

Блог «Сборная. LIVE» возвращается. Андрей Вдовин будет наблюдать за жизнью сборной России на чемпионате мира, и каждый день отправлять на ftbl.ru свежие отчеты.

Сборная. LIVE. Кубок конфедераций-2017. Как это было

— Что-то шипит? Или у меня уже голос наэлектризовался? – главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции за день до матча открытия одновременно с удивлением смотрел на микрофон и прислушивался к собственному голосу. Он действительно из-за технического брака был каким-то металлическим и тревожным.

И вообще предматчевая тревога сгущалась в зале для пресс-конференций «Лужников», а к появлению там Черчесова достигла такой концентрации, что ее можно было нарезать ножом и продавать в официальных фан-шопах ЧМ-2018. Все, кто пришел на встречу с главным тренером сборной России и взял наушники с переводом на русский язык, ощутимо боялись встречи с Саудовской Аравией. Боялись не саму команду – 67-е место рейтинга ФИФА не повод выходить с трясущимися ногами. Боялись проиграть даже ей. Потому что если не выигрывать у таких команд в матче открытия своего чемпионата мира, то это полный конец…

А Черчесов ничего, держался. И старался в который раз спокойно реагировать на вопросы из зала. Про критику, про недоверие, про давление… Все как всегда. Но сейчас тренер рассказал, как его команда проведет вечер перед игрой:

— Несколько дней назад ребята сами собрались и играли в «Что? Где? Когда?». Сейчас команда возвращается на базу, их ждет обед. В 18 часов у нас теория, будем разбирать оборону Саудовской Аравии. За день до этого разбирали атаку. Возможно, на ужин приедет Виталий Леонтьевич. Дальше ребята будут предоставлены сами себе: у каждого спортсмена свой ритуал, кто-то бутсы чистит, кто-то шипы меняет. Отбой в 23 часа.

То, что у каждого свои ритуалы, стало понятно через несколько часов на открытой тренировке сборной Саудовской Аравии. Перед занятием на поле пришел дядька в белом одеянии и «арафатке». Он отозвал всю команду в угол поля и долго что-то втирал футболистам.

— Кто это? – спрашивали друг у друга журналисты.

— Это Аль-Шейх, — кто-то выдал информацию.

— Кто!?

— Председатель ихнего спорткомитета

— Да это же ихний Мутко! – догадался кто-то из журналистов.

Просто у кого-то Виталий Леонтьевич на ужин, а у кого-то на тренировку.

А перед тренировочным занятием Саудовской Аравии тоже была пресс-конференция. И кажется, что это было самое божественное обобщение с прессой на турнире. Потому что Всевышнего там поминали в каждом ответе.

— Во имя Бога, мы рады тому, что мы сыграем на лучшем турнире в мире футбола, — говорил капитан сборной Саудовской Аравии Осами Хавсави.

— Всевышний направит наши стопы к победе, — продолжал он чуть позже.

И ничего тут не возразишь. Умеют все-таки люди общаться с журналистами.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»