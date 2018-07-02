Сборная. LIVE. 1 июля. Россия – Испания и пустота. Андрей Вдовин — о выходе сборной в 1/4 финала ЧМ-2018

Андрей Вдовин рассказывает, что происходит после таких побед, как над Испанией. Потому что он помнит 2008-й и победу над Голландией.

— Парни, подождите меня! – Артем Дзюба кричал вслед половине сборной, которая резко ускорилась на выходе из подтрибунных помещений «Лужников». – Слышите! Я сейчас тут с журналистами отработаю!

— Вы куда сейчас? — подозрительно спросили мы у Дзюбы.

— Без комментариев! Ничего вам не скажу! – ушел в отказ Артем. И все засмеялись.

И было неожиданно слышать смех. Потому что это там, на Никольской – праздник и веселье. А тут в послематчевых «Лужниках» такие победы, как с Испанией, бесследно не проходят. Вам любой футболист расскажет, что через час после таких игр смеяться не хочется. Если честно, вообще ничего не хочется – ни спать, ни ходить, ни лежать, ни-че-го.

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Мне повезло. Я был в Базеле в 2008-м и видел матч Россия – Голландия. И я был в «Лужниках» в 2018-м на Россия – Испания. Две самых важных игры в истории нашей сборной, две самых значимых ее победы. И после каждой из них наступало опустошение, размером с огромные «Лужники». Только что все бурило, только что ты испытывал эмоции такого колоссального разряда, что тебя трясло на трибунах. Ты не мог смотреть, как они бьют пенальти, отворачивался когда спасал Акинфеев, а потом обнимался с соседями на трибунах. А прошел час – и пустота. И это у тебя, который провел эти 120 минут на трибунах. А что тогда испытывают они, у кого на поле «Лужников» только что вытащили душу, раскатали ее по всем трибунам, и запихали как попало обратно.

Говорят, Головин поэтому едва и дошел до раздевалки. Именно поэтому Кузяев тихим-тихим голосом признавался, что был выжат к середине второго тайма. А у Самедова оставались только силы улыбаться с односложными ответами про игру.

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За три дня мы разберемся, что это было. Почему мы встали 5+4+1, как в этой схеме работали Зобнин и Головин, что там с травмой Жиркова и удачно ли вышли на замену Черышев и Смолов. Мы разобьем всю игру на стрелочки и крестики, напишем над каждой из них циферки пробега и буковки фамилий. Нарисуем тепловые карты, проставим проценты точных передач и выигранных единоборств. Перед нами на операционном столе будет полная анатомия этой игры, всеми своими кишками наружу. Но это будет труп матча. Потому что в нем не будет главного – нервов.

В нем не будет отчаяния автогола Игнашевича – ну как так то?! С таким соперником, да еще и так не везет! Там не будет пропущенных ударов сердца, когда Дзюба разбегался бить свой пенальти – попал! Честное слово попал! Там не будет обгрызенных ногтей дополнительного времени. И визга кого-то из-за спины, когда Акинфеев тащил удары с 11-метров. Там не будет всего, что называется настоящим футболом.

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Поэтому, пусть Дзюба и сборная едут ночью по своим секретным местам. Главное, чтобы та пустота побыстрее заполнилась вернувшимися эмоциями и желанием снова выходить на поле. Тогда у нас будет шанс пройти 1/4 финала. А свои цифры оставьте для математических олимпиад – может быть когда-нибудь они будут собирать такие же миллиарды сердец, как чемпионат мира по футболу.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»