Сборная. LIVE. 1 июля. День семнадцатый. Брови Инфантино

Андрей Вдовин и Сергей Дроняев идут посмотреть на президента ФИФА Джанни Инфантино и вице-премьера Виталия Мутко, и не могут оторваться.

В Питере дождь. Нудный, как игра сборной Португалии в полуфинале. В такую погоду хочется чего-то зажигательного. Виталия Леонтьевича Мутко, например. Вице-премьер и президент ФИФА Джанни Инфантино за день до финала Кубка конфедераций, взяв к себе в компанию отвечающего за судейство Пьерлуиджи Коллину и за все оргвопросы Алексея Сорокина, решили подвести итоги турнира.

Инфантино был в восторге от Кубка конфедераций и искренне всех убеждал, насколько хороша система видеповторов.

А когда президент ФИФА кого-то в чем-то хочет убедить, он выглядит очень забавно. Так получилось, что самая главная деталь на его физиономии – густые брови. И они всеми силами старались помочь хозяину донести его мысли. Брови складывались домиком, взлетали вверх, а иногда страдальчески хмурились. И если бы на этой пресс-конференции выдавались призы за лучшую актерскую игру, брови Инфантино были бы председателем жюри.

— Нам говорили, что тут проблемы! Что в России расизм и насилие! – озвучивал актерскую игру растительности своего лица Джанни Инфантино. – Но тут ничего такого нет! Тут отличные стадионы и трибуны! Все бы турниры были такими проблемными, как Кубок конфедерации!

Брови восхищенно застыли, пережидая вспышки фотографов.

Но рядом с ними находился Пьерлуиджи Коллина. А если смотреть на главного по судьям в ФИФА человека без подготовки, то вы очень быстро приходите к выводу: если у вас не было проблем, то с этого момента они появятся. Знаменитый в прошлом арбитр обводил зал таким тяжелым взглядом, словно собирался вычислить, кто тут выступает против видеопомощников судей. И лучше было не думать что с ними станет, если найдет.

Мне тут один судья прислал смс, — мрачно сообщил Коллина. И сделал это с таким с выражением лица, что все поняли – так больше никому делать нельзя.

– Так вот, в этом смс было написано «Я получаю огромное удовольствие от работы, потому что давления на меня стало меньше».

Вроде бы радостная новость была воспринята залом осторожно. Многие прикидывали, какова судьба того арбитра. Но будущее системы видеоповторов никто теперь точно не подвергал сомнению.

Но все это было ерундой, после того, как за Инфантино и Мутко принялись иностранные журналисты. На днях профессор Макларен (тот самый, с докладами про допинг) где-то внезапно нашел 150 подозрительных допинг-проб российских футболистов. Где он это сделал и как, а так же почему это так удачно совпало с Кубком конфедераций, никто не знает. Но шум теперь на весь мир порядочный.

— Есть факты, а есть спекуляция, и здесь мы говорим о спекуляциях, — назидательно поднялись и опустились брови Инфантино. — Потому что факты говорят о том, что аккредитованные ВАДА лаборатории не нашли положительных проб у российских футболистов. А если нет допинга, то нет и санкций!

«Нет санкций!», — удивленно зацокали иностранные клавиатуры журналистских ноутбуков. И тут на оперативный простор вышел Виталий Леонтьевич Мутко. За последний год он столько рассказывал про допинг и ВАДА, что любого журналиста мог заткнуть за пояс коротким комментарием минут на 25. Уже в самом начале спича Виталий Леонтьевич разнес ВАДА, его лаборатории и Макларена, а потом принялся за важное:

Что касается футбола, то допинг в нем не актуален, это разговор для обывателя, — был грозен Виталий Леонтьевич.

— Нет никаких фактов допинга по российскому футболу. Нам не нужны победы жульническим путем, чтобы какую-то там медалюшку завоевать. Ну как вам мне еще объяснить про допинг? В танце?!

И вот в этот самый момент брови Инфантино вообще потеряли над собой всякий контроль: когда Виталий Леонтьевич в ударе, он уделает любого соперника.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев, еженедельник «Футбол»

Сборная. Live Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017. Городах турнира: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Команда еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер проверяет готовность сборной России и всей страны к чемпионату мира-2018.