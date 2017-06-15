Сегодня днем в Москву прибыл рейс со сборной Камеруна. Действующий чемпион Африки через 3 дня сыграет со сборной Чили.

Сборная Камеруна прибыла в Москву для участия в Кубке конфедераций—2017. Для камерунцев участие в предстоящем Кубке конфедераций станет третьим в их истории.

Не удивляйтесь, если вдруг встретите на улицах Москвы Абубакара и Ко — сборная Камеруна уже в столице😎 https://t.co/nIZnI1JMuK pic.twitter.com/bfpalxXwlL — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 14 июня 2017 г.

Лучшая сборная африканского континента возьмет старт в турнире в воскресенье, 18 июня, матчем против Чили в Москве. 22 июня им предстоит игра с Австралией в Санкт-Петербурге, а 25 июня в Сочи их проэкзаменует действующий чемпион мира – сборная Германии.

Лучшим достижением Камеруна в рамках Кубка конфедераций является выход в финал турнира 2003 года.

Фото: Global Look Press

Источник: FIFA

Неукротимые Львы Блог Вадима Павлова, посвященный сборной Камеруна. Здесь вы сможете найти последние новости, слухи, обзоры матчей, фоторепортажи и прочие события из жизни чемпионов Африки на Кубке конфедераций-2017.