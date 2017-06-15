Сборная Камеруна прибыла в Москву

Автор: Неукротимые Львы 0

Камерун

Сегодня днем в Москву прибыл рейс со сборной Камеруна. Действующий чемпион Африки через 3 дня сыграет со сборной Чили. 

Сборная Камеруна прибыла в Москву для участия в Кубке конфедераций—2017. Для камерунцев участие в предстоящем Кубке конфедераций станет третьим в их истории.

Лучшая сборная африканского континента возьмет старт в турнире в воскресенье, 18 июня, матчем против Чили в Москве. 22 июня им предстоит игра с Австралией в Санкт-Петербурге, а 25 июня в Сочи их проэкзаменует действующий чемпион мира – сборная Германии.

Лучшим достижением Камеруна в рамках Кубка конфедераций является выход в финал турнира 2003 года.

Фото: Global Look Press
Источник: FIFA

Поделиться:

Неукротимые Львы

Блог Вадима Павлова, посвященный сборной Камеруна. Здесь вы сможете найти последние новости, слухи, обзоры матчей, фоторепортажи и прочие события из жизни чемпионов Африки на Кубке конфедераций-2017.

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Камерун

Сборная Камеруна назвала окончательный состав для участия в Кубке конфедераций-2017

Ойонго

Сборная Камеруна в преддверии Кубка конфедераций лишилась основного защитника

сборная Германии

Последняя тренировка в Германии и разрушение стереотипов. Обзор соцсетей сборной Германии. День второй

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 