Сегодня днем в Москву прибыл рейс со сборной Камеруна. Действующий чемпион Африки через 3 дня сыграет со сборной Чили.
Сборная Камеруна прибыла в Москву для участия в Кубке конфедераций—2017. Для камерунцев участие в предстоящем Кубке конфедераций станет третьим в их истории.
Не удивляйтесь, если вдруг встретите на улицах Москвы Абубакара и Ко — сборная Камеруна уже в столице😎 https://t.co/nIZnI1JMuK pic.twitter.com/bfpalxXwlL
— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 14 июня 2017 г.
Лучшая сборная африканского континента возьмет старт в турнире в воскресенье, 18 июня, матчем против Чили в Москве. 22 июня им предстоит игра с Австралией в Санкт-Петербурге, а 25 июня в Сочи их проэкзаменует действующий чемпион мира – сборная Германии.
Лучшим достижением Камеруна в рамках Кубка конфедераций является выход в финал турнира 2003 года.
Фото: Global Look Press
Источник: FIFA