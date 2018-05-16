Самоотвод. Почему в случае ухода Желько Бувача из «Ливерпуля» проиграют все

«Ливерпуль» впервые за последние 11 лет вышел в финал Лиги чемпионов, где сразится 26 мая с «Реалом». В розыгрыше главного клубного турнира «красные» уже преподнесли сюрприз, став самой результативной командой. Однако, как часто бывает в топ-клубах, «Ливерпуль» на пути к успеху вынужден преодолевать внутренние проблемы.

Перед ответным полуфиналом ЛЧ в Риме «Ливерпуль» объявил о том, что Желько Бувач, ближайший помощник Юргена Клоппа, пропустит концовку сезона по личным причинам. В тот же миг в СМИ просочились слухи о крупной ссоре двух давних партнеров и возможном уходе Бувача из клуба. В XXI веке «Ливерпуль» уже дважды оказывался в похожей ситуации. В обоих случаях это плохо кончилось для всех вовлеченных в конфликт сторон. Есть все основания полагать, что в красной части Мерсисайда рискуют в третий раз повторить печальный опыт прошлых лет.

Пако Айестаран

Как оказался в клубе

В «Ливерпуле» появился перед стартом сезона-2004/05 в паре с Рафаэлем Бенитесом. Впервые пути Рафы и Пако, работавшего тренером по физподготовке, пересеклись в «Осасуне» в 1996 году. После чего они сотрудничали с «Эстремадурой» и «Тенерифе», ездили в Англию для обучения методам работы сэра Алекса Фергюсона в «МЮ», а в 2001-м оказались в «Валенсии». Два чемпионских титула и победа в Кубке УЕФА стали весомыми аргументами для приглашения испанского дуэта в «Ливерпуль». Дебютный сезон в Англии увенчался для них феноменальным триумфом в Лиге чемпионов. А в течение следующих двух лет «Ливерпуль» побеждал в Суперкубке УЕФА, Кубке Англии, Суперкубке Англии и вновь добрался до финала ЛЧ.

Почему покинул клуб

«Были моменты, когда мы знали, о чем думал другой, даже не разговаривая», — вспоминал Пако в одном из интервью спустя годы после ухода из «Ливерпуля». Их союз с Бенитесом продлился 11 лет. Но даже столь крепкие партнерские отношения способны оборваться в один момент. Разлад между ними произошел на старте сезона-2007/08. Бенитес обвинил Айестарана в том, что тот сотрудничал с другими командами за его спиной, и назвал его предателем. Но тот заявлял обратное: «У меня были предложения из Испании, и Рафа знал о них. Я никогда не вел переговоров за его спиной». По словам Пако, истинная причина его ухода была в том, что он перестал получать удовольствие от работы, а Бенитес изменил своим принципам. Показательно, что после ухода своего компаньона Бенитес так и не завоевал ни одного трофея с мерсисайдцами.

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Что было дальше

Из уважения к «Ливерпулю» Айестаран отклонил предложение Аврама Гранта войти в тренерский штаб «Челси». Только спустя четыре года он получил приглашение от «Аль-Ахли», но лишь на роль ассистента. Сольное плавание Пако началось в Мексике, а продолжилось в Израиле. В течение двух сезонов он возглавлял «Маккаби» из Тель-Авива, с которым оформил требл. Затем вновь уехал в Мексику, и даже ходили слухи, что он может возглавить казанский «Рубин». Айестаран также мог вернуться в «Ливерпуль». Брендан Роджерс приглашал его в свой тренерский штаб, но испанец жаждал только сольной работы.

Han pasado varios años y han cambiado algunas cosas pero en Melwood me sigo sintiendo como en casa. Muchas horas dedicadas aquí, grandes recuerdos y amigos. Una visita muy emotiva. #YNWA pic.twitter.com/qhhQshb11C — Pako Ayestaran (@PakoAyestaran) March 9, 2018

Однако зимой 2016-го он снова стал ассистентом, ответив согласием на приглашение от Гари Невилла войти в тренерский штаб «Валенсии». Такой ход англичанина похвалил даже Бенитес. Спустя несколько месяцев Айестарану пришлось перехватить у Невилла управление «летучими мышами». Пако выдал весьма бодрый отрезок в концовке сезона и убедил руководство подписать с ним полноценный контракт. Но уже в начале новой кампании «Валенсия» выдала худший старт в истории, проиграв четыре встречи кряду. Пако с позором был изгнан из клуба, а вернуться к тренерской деятельности ему удалось лишь спустя год. В течение двух месяцев он издевался над «Лас-Пальмасом», пока руководство «канареек» наконец не сообразило расторгнуть с ним контракт. Айестаран уверяет, что с радостью пожмет руку Рафе Бенитесу при встрече, но их отношения уже никогда не будут прежними.

Стив Кларк

Как оказался в клубе

На «Энфилд Роуд» Стив Кларк прибыл в январе 2011 года по приглашению Кенни Далглиша, призванного заменить уволенного из клуба Роя Ходжсона. До прихода в «Ливерпуль» Кларк мог похвастать совместной работой с Рудом Гуллитом в «Ньюкасле», с Жозе Моуринью в «Челси» и с Джанфранко Дзолой в «Вест Хэме». «Стив очень тщательно планирует свой рабочий график, будь то тренировки, поездки на игру или состав футболистов. Он один из самых организованных людей, которых мне приходилось встречать» — так охарактеризовал Кларка другой член тренерского штаба «Ливерпуля» тех лет Кевин Кин. Кенни Далглиш неоднократно подчеркивал, что именно эти двое занимались организацией тренировочного процесса.

Стив Кларк ответственен за налаживание игры в обороне: в сезоне-2011/12 «Ливерпуль» стал одной из самых наименее пропускающих команд чемпионата (третье место в лиге с 40 пропущенными голами). Кроме того, он отвечал за все тактические наработки «красных» и принимал непосредственное участие при формировании состава на матчи.

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Почему покинул клуб

По итогам сезона-2011/12 ушел из клуба после увольнения Кенни Далглиша. «Ливерпуль» финишировал на восьмом месте с отрывом в 17 очков от четвертого места. Однако команда выиграла свой последний на сегодняшний день трофей – Кубок лиги, а также добралась до финала Кубка Англии.

Но в августе 2012-го Кларк заявил, что покинул «Ливерпуль» не по собственному желанию. «У меня был разговор с Бренданом Роджерсом, после того как Далглиш оставил клуб. Он попросил меня остаться, потому что полагал, что мы сможем работать вместе. Но уверен, что на тот момент вопрос о моем увольнении уже был решен, поэтому я бы вряд ли остался, даже если бы очень этого захотел», — рассказал Кларк. К слову, именно по совету Кларка на пост рулевого молодежной команды «Челси» Моуринью пригласил Роджерса.

Что было дальше

Спустя пару дней после ухода из «Ливерпуль» Кларк был представлен в качестве главного тренера «Вест Бромвича». В первой же официальной игре его новый клуб разгромил дома «Ливерпуль» (3:0), а по итогам сезона «дрозды» заняли восьмое место в АПЛ. Как раз следом за мерсисайдцами. Но затем наступил провал: к началу декабря 2013-го «ВБА» оказался в двух очках от зоны вылета, что стало весомым поводом для увольнения Кларка.

Вероятно, именно в тот момент «Ливерпулю», боровшемуся за титул АПЛ, не хватило такого человека, как Кларк. Пропускать 50 голов за сезон для команды, претендующей на чемпионство, – непозволительная роскошь. После годичного отпуска Кларк отправился бороздить Чемпионшип. Сначала он год работал главным тренером «Рединга», затем стал ассистентом Роберто Ди Маттео в «Астон Вилле». Итальянец спустя несколько месяцев был уволен, а Кларк покинул клуб после прихода Стива Брюса. Сейчас он, как и Роджерс, работает в чемпионате Шотландии, где возглавляет «Килмарнок».

Желько Бувач

Как оказался в клубе

Прибыл в Англию в октябре 2015-го в паре с Юргеном Клоппом. Босниец и немец познакомились более 20 лет назад во время совместного выступления в составе «Майнца». Еще тогда они пообещали друг другу поработать в одной команде, когда одному из них предложат должность главного тренера. Именно так и случилось в 2001 году, после того как «Майнц» назначил Клоппа своим новым наставником. После семи лет с «карнавальщиками» дуэт отправился в Дортмунд, где задержался на идентичный срок, прежде чем оказаться в «Ливерпуле».

В штабе Клоппа босниец выполнял те же функции, что и Стив Кларк: проводил тактические занятия, разбирал игру соперника и отвечал за построение тренировочного процесса. За все свои умения получил от Юргена прозвище Мозг. В течение двух неполных сезонов в Англии Клопп и Бувач достигли с «красными» двух кубковых финалов и вернули клуб в Лигу чемпионов, с первой же попытки добравшись до финала турнира.

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Почему оставил клуб

«Я мог бы сотрудничать с Клоппо еще сто лет», — неоднократно заявлял Бувач. Слова, лучше всего характеризовавшие союз немца и боснийца. Разумеется, как и в любом нормальном тандеме, у них периодически случались разногласия. Но никто и подумать не мог, что когда-нибудь об их конфликтах станет известно за пределами тренерской. Изначально СМИ пустили слух, что Бувач вдрызг разругался с Клоппом и покидает «Ливерпуль». В самом клубе опровергли эту информацию, заявив, что тренер будет отсутствовать до конца сезона по личным причинам. Затем перебрали еще кучу версий от болезни отца боснийца до его причастности к сливу информации о составе команды накануне матчей. Уверяли даже, что Бувач втайне от Клоппа общался с главой скаутинговой службы «Арсенала» Свеном Мислинтатом по поводу своего ухода в лондонский клуб. Все трое в свое время работали вместе в дортмундской «Боруссии». И якобы именно из источников в немецком клубе Юрген узнал об этих переговорах. Прямо готовый сюжет для программы калибра «Пусть говорят».

Позже выяснилось, что истинная причина отстранения в другом: в последнее время Желько стал отдаляться от клуба и все менее был вовлечен в дела команды. Стало быть, дело во внезапно утраченном интересе к любимой работе. Но разве такое возможно? Бувач — ключевой человек в штабе Клоппа, и остается лишь гадать, как в красной части Мерсисайда переживут такую потерю.

Что будет дальше

Прямо сейчас несколько букмекерских контор называют Бувача одним из фаворитов на должность главного тренера «Арсенала». Первым этот слух пустило боснийское издание Pravdabl. Каким бы смешным ни выглядело это предположение, именно они три года назад объявили о приходе Клоппа и Бувача в «Ливерпуль». Впрочем, вряд ли стоит верить в такой вариант развития событий. Босниец не раз говорил, что ему уже не особо интересна роль главного тренера. А дебютировать в топ-клубе, нуждающемся в глобальной перестройке, где тебе выделят лишь 50 млн фунтов на трансферы, – слишком опасная авантюра.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press