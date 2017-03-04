Самолетом или поездом. «Крылья Советов» сойдутся с «Локомотивом»

После зимней спячки в российском футболе наступает горячее время — возобновился чемпионат России. В преддверии жаркой и непредсказуемой борьбы делаем краткое представление соперников по туру. На очереди — «Крылья Советов» и «Локомотив».

«Крылья Советов» — «Локомотив»: 05 марта 2017 года, 14:00, «Нефтяник»



«Крылья Советов»

Год основания: 1942

Стадион: «Металлург»

Место в сезоне-2015/16: 9

Текущее место: 12

Трансферы:

«Крылья» активно работали с самого открытия трансферного окна, что говорит о явном нежелании самарцев вылетать из Премьер-лиги. Клуб получил от «Зенита» около 3,5 млн евро за Молло и Цаллагова, а взамен набрал целую россыпь игроков. До конца сезона подписал контракт знаменитый белорус Глеб, в аренду пришел шустрый вингер «Спартака» Зуев, на 3,5 года оформил соглашение опытный защитник «Анжи» Гаджибеков, из Турции выписан серб Мияйлович. Самарцы будут отчаянно отстаивать свое место, гарантирующее прописку в Премьер-лиге, хотя совсем не факт, что им это удастся. А уж о попадании в десятку, как в прошлом сезоне, вряд ли кто-то помышляет.

Звезда: Сергей Корниленко

Конечно, Александр Глеб своими регалиями затмит любого футболиста РФПЛ, однако сегодня у «Крыльев» есть свой герой – его соотечественник Сергей Корниленко. Тридцатитрехлетний форвард забил пять мячей в последних пяти турах и идет по графику своих лучших сезонов, когда он забивал по 10 и больше мячей. Последний раз такое было в чемпионате-2011/12.

Тренер: Вадим Скрипченко

Еще один делегат белорусской школы, Скрипченко со скандалом покинул «Урал» после подозрительной игры с «Тереком». В октябре «Крылья Советов» расторгли контракт с Франком Веркаутереном и позвали белоруса спасать команду от вылета.

«Локомотив»

Год основания: 1922

Стадион: «Локомотив»

Рейтинг УЕФА: 96

Текущее место: 10

Трансферы

Зимой команда выдала несколько громких трансферных новостей. «Железнодорожники» потеряли Самедова и отдали в аренду Шишкина, зато купили перуанца Джефферсона Фарфана, известного по выступлениям за ПСВ и «Шальке». Последний год Фарфан провел в клубе «Аль-Джазира», и «Локомотив» предоставил 32-летнему форварду шанс напомнить о себе. Также в «Локо» перебрался защитник Тимофей Маргасов из «Крыльев Советов». Эпопея с контрактом Алексея Миранчука продолжалась до самого закрытия трансферного окна, в итоге он остался в клубе. А вот его брат Антон подписал контракт с «Локомотивом» без проблем. Полноценный договор с клубом теперь имеет и скандалист Игорь Денисов.

Звезда: Игорь Денисов

Один из лучших опорников страны уже несколько лет находится в водовороте конфликтов, что мешает играть на своем уровне. Тем не менее, «Локомотив» решился на подписание контракта с Денисовым, и теперь у него есть реальный шанс перезапустить карьеру. 32 года для игрока оборонительного плана – еще далеко не вечер, а потенциал Денисова всем хорошо известен.

Тренер: Юрий Семин

После долгих скитаний Семин вернулся в клуб, который некогда сделал одним из ведущих команд страны, чтобы помочь ему выйти на прежний уровень. Многие отнеслись к его возвращению скептически, но постепенно дела в клубе идут на поправку.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press