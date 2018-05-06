«Самогон, как у Глушакова, сейчас точно пить не будем». «Локомотив» – чемпион-2018/19

«Локомотив» стал чемпионом России спустя 14 лет. Для этого «железнодорожникам» пришлось знатно попотеть и справиться с рядом важных проблем по ходу всего сезона. Корреспондент еженедельника «Футбол» посетил чемпионский матч «Зенитом» и увидел, как команда празднует долгожданную победу.

Вряд ли в этот день в Москве можно было место, где попросту было громче. За пару часов до чемпионской игры несколько тысяч болельщиков собрались возле сцены, откуда рэпер L’One напоминал всем наивным, что «Л» — один, а дальше – нули». За несколько минут до начала матча пресс-служба «Локомотива» устроило мощнейшее и пробивающее на мурашки представление своих игроков. Через несколько мгновений посыл подхватили болельщики и разместили на «Южной трибуне» баннер с изображением всего тренерского штаба «железнодорожников». «Мы все верим в Палыча! Он вернул нашей команде уверенность в себе, чемпионскую игру. Да, иногда что-то не удавалось, но все мы поддерживаем нашу легенду», — говорил один из болельщиков.

Юрий Семин — это наша реликвия. Это легенда. Нам очень важно, что он продолжит работать в «Локомотиве» на следующий сезон (Гилерме)

На фоне всего этого футболисты «Локо» просто не имели права ошибиться. С самого начала москвичи захватили инициативу с свои руки и грамотно размазывали «Зенит» по всему полю. Еще на разминке игроки Юрия Семина отрабатывали игру «накоротке». Все это у них получилось превратить в реальность прямо по ходу встречи.

Грамотный прессинг и неплохие атаки будущих чемпионов плохо отражалось на настроении гостей. Питерцы дерзили, ошибались, пробовали пробить по воротам Гилерме. Но единственное, что хорошо удавалось «сине-бело-голубым» — это симулировать и тянуть время. Антон Заболотный при малейшем касании падал на газон, цеплялся с Соломоном Кверквелией, но так и не справился со своей задачей – не нанес ни одного удара по воротам «Локо». Позднее Манчини скажет, что единственной проблемой в игре «Зенита» является отсутствие голов в матчах, как бы передавай между фразами скрытый смысл: оба предыдущих трансферных окна «сине-бело-голубые» провалили.

Сегодня будем долго отмечать! Я не пью, так что без алкоголя (Ари)

«Локомотив» праздновал хорошо и размашисто. На трибунах рыдали бородатые мужики в возрасте, молодые люди бегали вдоль секторов, просили футболки у кумиров и делали селфи. В раздевалке, после вручения кубка, Эдер собирал подписи на честно отобранном у судьи мяч. Ману Фернандеш устало расположился на скамейке и изредка позволял себе глотнуть шампанское. Громче всех был Дмитрий Баринов, который сначала веселил публику танцами под музыку, а потом заводил публику перед паровозом рядом со стадионом. «Самогон, как у Дениса Глушакова, сейчас точно пить не будем. Через пару часов соберемся командой. В данный момент наслаждаемся моментом. Жизнь прекрасна!», — рассказал Антон Миранчук.

На пресс-конференции Юрий Семин попросил журналистов, чтобы его не задерживали вопросами, а потом несколько минут объяснял перуанскому сотруднику СМИ, почему считает, что футболисты из его страны самые работоспособные. «Наверное, сейчас сложно что-то сказать. Но Эдер должен был забить, он же на чемпионате Европы забил решающий гол, он умеет играть. Ему немножко не везло в предыдущих матчах. А человек когда работает – он обязательно принесет пользу. Он хорошо работал все время. Команды, которые находятся ниже в турнирной таблице, у них очень большая конкуренция. Мы лучше играем, но они очки с лидерами набирают в основном. Им нужно зацепиться за высшую лигу. У нас очень ровный чемпионат, нет такого превосходства, как у «Барселоны» или «Баварии», у нас до последнего тура четыре команды могли стать чемпионами. Это очень сложное чемпионство. Самое важно – в нас поверили люди и стадионы все последние игры практически везде были полные. А это самый важный момент, который вообще есть в футболе», — устало объяснял собравшимся журналистам Семин. А потом резко вскочил с кресла и бодро отправился на продолжение празднований.

«Локомотив» избавился от всех сплетен и в очень тяжелом сезоне вернул себе чемпионство. Спустя 14 лет.

Текст: Илья Егоров

Фото: Сергей Дроняев