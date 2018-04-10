Сам себе на уме. Самюэль Умтити шантажирует «Барселону»

Подписание Самюэля Умтити летом 2016-го большинство болельщиков «Барселоны» встретили с нарочитым скептицизмом. Их не особо интересовали стремительный прогресс молодого француза и его слова об уверенности в собственных возможностях. Кто бы мог подумать, что спустя полтора года слухи о возможном уходе футболиста станут их худшим кошмаром.

В нынешнем сезоне болельщики каталонцев наперебой нахваливают Сэма и величают его наследником легендарного Карлеса Пуйоля. Потому что при нем в обороне «Барселоны» царят спокойствие, уверенность и стабильность. С приходом Эрнесто Вальверде Умтити стал железным игроком основы. Он хладнокровен, решителен и заметно прибавил во всех ключевых показателях.

Куда примечательнее тот факт, что разговоры о надежности подтверждаются и статистикой. Француз выходил на поле в 47 матчах Ла Лиги с момента перехода из «Лиона». При нем каталонцы одержали 40 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели лишь одно поражение (в апреле прошлого года с «Малагой» — 0:2). А если посмотреть на баланс встреч «Барсы» в отсутствие Умтити, то картина приобретает мрачные оттенки: из 20 матчей «сине-гранатовые» выиграли лишь половину, семь раз сыграли вничью и трижды уступили.

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Прогресс в мастерстве защитника привлек внимание манчестерских грандов и заставил боссов «блаугранас» засуетиться по поводу переоформления контракта Самюэля. И волноваться им было о чем. Шутка ли, но в договоре «наследника Пуйоля» первоначально прописали отступные всего в 60 млн евро. А реалии современного рынка таковы, что топ-клубы не поскупятся серьезно потратиться на действительно классного защитника («Ливерпуль» выложил за Вирджила ван Дейка почти 80 млн евро и нисколько не сожалеет об этом).

«Мои отступные не такие уж большие. Все об этом знают. Меня это немного волнует, но не сейчас, а в плане будущего. Во мне заинтересованы многие клубы, но сейчас я думаю о том, чтобы помочь «Барселоне» добиться поставленных целей, а их очень много. Однако мы живем в стремительном мире, где все быстро меняется», — отмечал в начале апреля Умтити.

Сейчас годовой оклад Сэма составляет чуть более 4,1 млн евро. Уже после окончания зимнего трансферного окна на футболиста вышли представители «Манчестер Юнайтед» и принялись соблазнять его тем, чего в их клубе всегда было в избытке, – деньгами. Англичане решительно пошли в атаку, предложив Умтити повышение зарплаты до 8 млн евро. Находчивый француз сразу же затребовал такую же сумму у нынешнего руководства, явно не ждавшего такой подлянки. Каталонцы изначально планировали сойтись с ним на 5 млн евро. Предложить же большую сумму по ходу сезона им мешает финансовый фейр-плей, ведь зимой «блаугранас» вывалили 120 млн евро за покупку Филиппе Коутиньо.

В марте манкунианцы продолжили наращивать давление. Англичане улучшили свое предложение, пообещав Умтити зарплату в 9 млн евро. После чего, по слухам, ему звонил Жозе Моуринью, чтобы подтвердить личную заинтересованность в подписании Самюэля. Такая цифра окончательно повергла в шок руководство клуба. По их мнению, финансовые запросы футболиста неприемлемы, а его впечатляющий уровень игры связан с тем, что он выступает в великом клубе и с не менее высококлассными партнерами. Если же боссы согласятся удовлетворить его запросы, то это позволит французу войти в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков «Барсы», получая на уровне Андреса Иньесты и Жерара Пике. Больше зарабатывают лишь Бускетс, Коутиньо, Суарес и Месси (от 10 млн евро в год и выше).

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Сам футболист предпочитает хранить молчание и не дает комментариев относительно сложившейся ситуации. И хотя сейчас будущее Умтити кажется неопределенным, сомнений в том, что он продлит свой контракт, быть не должно. В клубе довольны его прогрессом, а лучшего места для удовлетворения своих амбиций и завоевания трофеев Сэму сейчас не найти. К тому же летом состав команды должен пополнить его друг Антуан Гризманн. Променять такую идиллию на манчестерские деньги будет невероятной глупостью.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press