Сам себе на уме. Самюэль Умтити шантажирует «Барселону»

Автор: Никита Котов 0

Подписание Самюэля Умтити летом 2016-го большинство болельщиков «Барселоны» встретили с нарочитым скептицизмом. Их не особо интересовали стремительный прогресс молодого француза и его слова об уверенности в собственных возможностях. Кто бы мог подумать, что спустя полтора года слухи о возможном уходе футболиста станут их худшим кошмаром.

Умтити

В нынешнем сезоне болельщики каталонцев наперебой нахваливают Сэма и величают его наследником легендарного Карлеса Пуйоля. Потому что при нем в обороне «Барселоны» царят спокойствие, уверенность и стабильность. С приходом Эрнесто Вальверде Умтити стал железным игроком основы. Он хладнокровен, решителен и заметно прибавил во всех ключевых показателях.

Куда примечательнее тот факт, что разговоры о надежности подтверждаются и статистикой. Француз выходил на поле в 47 матчах Ла Лиги с момента перехода из «Лиона». При нем каталонцы одержали 40 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели лишь одно поражение (в апреле прошлого года с «Малагой» — 0:2). А если посмотреть на баланс встреч «Барсы» в отсутствие Умтити, то картина приобретает мрачные оттенки: из 20 матчей «сине-гранатовые» выиграли лишь половину, семь раз сыграли вничью и трижды уступили.

Поисковые работы. У Иско нет будущего в «Реале»

Прогресс в мастерстве защитника привлек внимание манчестерских грандов и заставил боссов «блаугранас» засуетиться по поводу переоформления контракта Самюэля. И волноваться им было о чем. Шутка ли, но в договоре «наследника Пуйоля» первоначально прописали отступные всего в 60 млн евро. А реалии современного рынка таковы, что топ-клубы не поскупятся серьезно потратиться на действительно классного защитника («Ливерпуль» выложил за Вирджила ван Дейка почти 80 млн евро и нисколько не сожалеет об этом).

Умтити

«Мои отступные не такие уж большие. Все об этом знают. Меня это немного волнует, но не сейчас, а в плане будущего. Во мне заинтересованы многие клубы, но сейчас я думаю о том, чтобы помочь «Барселоне» добиться поставленных целей, а их очень много. Однако мы живем в стремительном мире, где все быстро меняется», — отмечал в начале апреля Умтити.

Сейчас годовой оклад Сэма составляет чуть более 4,1 млн евро. Уже после окончания зимнего трансферного окна на футболиста вышли представители «Манчестер Юнайтед» и принялись соблазнять его тем, чего в их клубе всегда было в избытке, – деньгами. Англичане решительно пошли в атаку, предложив Умтити повышение зарплаты до 8 млн евро. Находчивый француз сразу же затребовал такую же сумму у нынешнего руководства, явно не ждавшего такой подлянки. Каталонцы изначально планировали сойтись с ним на 5 млн евро. Предложить же большую сумму по ходу сезона им мешает финансовый фейр-плей, ведь зимой «блаугранас» вывалили 120 млн евро за покупку Филиппе Коутиньо.

Умтити

В марте манкунианцы продолжили наращивать давление. Англичане улучшили свое предложение, пообещав Умтити зарплату в 9 млн евро. После чего, по слухам, ему звонил Жозе Моуринью, чтобы подтвердить личную заинтересованность в подписании Самюэля. Такая цифра окончательно повергла в шок руководство клуба. По их мнению, финансовые запросы футболиста неприемлемы, а его впечатляющий уровень игры связан с тем, что он выступает в великом клубе и с не менее высококлассными партнерами. Если же боссы согласятся удовлетворить его запросы, то это позволит французу войти в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков «Барсы», получая на уровне Андреса Иньесты и Жерара Пике. Больше зарабатывают лишь Бускетс, Коутиньо, Суарес и Месси (от 10 млн евро в год и выше).

Избалованный ребенок. Что происходит с Усманом Дембеле в «Барселоне»

Сам футболист предпочитает хранить молчание и не дает комментариев относительно сложившейся ситуации. И хотя сейчас будущее Умтити кажется неопределенным, сомнений в том, что он продлит свой контракт, быть не должно. В клубе довольны его прогрессом, а лучшего места для удовлетворения своих амбиций и завоевания трофеев Сэму сейчас не найти. К тому же летом состав команды должен пополнить его друг Антуан Гризманн. Променять такую идиллию на манчестерские деньги будет невероятной глупостью.

Текст: Никита Котов
Фото: Global Look Press

Поделиться:

Никита Котов

Корреспондент еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Sami Khedira

Амплуа будущего. Часть 2. Гибридные центральные полузащитники

Самуэль Умтити

«Манчестер Юнайтед» нацелился на Самюэля Умтити

Стефан Де Врей

Биржа труда. Куда податься лидеру «Лацио» Стефану де Врею

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 