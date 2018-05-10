С Алжиру бесится. Рияд Марез помирился с «Лестером»

Лучший футболист АПЛ сезона-2015/16 после феерического чемпионства «Лестера» исчез с первых полос газет так же быстро, как и его команда. На протяжении четырех трансферных окон Марез стучался в «Манчестер Сити», но «лисы» упрямо не отпускали игрока, доведя ситуацию до прямого конфликта. Похоже, теперь вопрос с алжирцем наконец-то улажен.

Начнем с хорошего: несмотря на все бойкоты и раздраи, Марез не разучился играть. После невзрачного постчемпионского сезона он вроде бы вновь взялся за ум и сегодня делит с Джейми Варди первое место в клубе по эффективности, имея в активе 11 мячей и 8 ассистов. Но основные события в жизни Мареза в последнее время происходят не на поле, а в клубном офисе, и от этого проигрывают абсолютно все. На днях в его противостоянии с менеджментом «лис» все же случился прорыв: Рияд отозвал прошение о трансфере, поданное им в январе во время провальных переговоров с «Сити».

Зимой трансфер просто обязан был состояться, тем более что Хосеп Гвардиола публично выражал желание видеть Мареза в своей команде. Не тут-то было: «Лестер» запросил за алжирца 80 млн фунтов и права на форварда Патрика Робертса, играющего в аренде в «Селтике». Такое предложение оказалось неуместным даже для «Сити»: больше 60 млн фунтов «денежный мешок» из Манчестера отдавать не собирался.

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Склонить руководство к компромиссу африканец так и не смог, поэтому пошел другим путем: просто взял и «забил» на тренировки сразу же после завершения зимнего трансферного периода. Один из близких друзей Мареза рассказал, что игрок впал в серьезную депрессию: «Он не понимает, почему «Лестер» так себя повел. Рияд уверен, что сделал для «лис» все возможное: в первом сезоне поучаствовал в выходе в АПЛ, потом помог стать чемпионами, а сразу после этого по просьбе президента остался в клубе, чтобы обеспечить стабильность. При этом они отпустили Канте и Дринкуотера и могли получить за Мареза самую большую сумму в истории клуба. Многие бывшие игроки «Лестера» говорили, что для ухода из клуба надо начать войну, а Рияд всячески пытался этого избежать. Ему не нужны горы денег и машины. Он просто хочет быть лучшим в лучшем клубе».

Избежать войны не удалось. За прогулы «Лестер» оштрафовал хавбека на 240 тысяч фунтов, лишь после этого игрок отлип от дивана и вернулся к работе с командой. А в начале марта, всего через пару недель после 27-летия Мареза, на его странице в Фейсбуке появилось шокирующее сообщение: «После консультации со многими врачами я решил закончить с футболом. Поскольку моя карьера игрока подходит к концу, я хотел бы кое-что сказать. Хочу поблагодарить всех за доброту и поддержку, проявленные ко мне в этом невероятном городе, который навсегда останется в моем сердце». Никто не успел ничего понять, но на следующий день алжирец всех успокоил, сообщив, что его аккаунт был взломан, а сам он помирился с командой: «Мне нужно было время, чтобы подумать. Было сложно, но я объяснился перед тренером и партнерами. Все нормально это приняли, мы двигаемся вперед. Не думаю, что летом будут какие-то проблемы. Я не говорю, что я куда-то уйду или собираюсь уйти. Мы все обсудим с клубом. Все будет хорошо».

Судя по всему, была достигнута некая договоренность о том, что клуб не будет чинить препятствий Рияду при переходе в другую команду. Возможно, он уговорил боссов изменить сумму отступных в контракте, которая, по неофициальным данным, составляла кусачие 90 млн фунтов. Кроме «Сити» претензии на Мареза обозначил «Челси», и они выглядят вполне логично, если Эдена Азара реально хочет «Реал». Цена на Рияда, разумеется, не будет столь внушительной, но винить в этом руководство «Лестера» может только себя: у клуба была отличная возможность заработать огромные деньги и расстаться с игроком полюбовно, если бы алчность владельца не возобладала над адекватностью.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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