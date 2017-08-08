Русский бомбардир. 11 причин любить Александра Кержакова

Шестое августа ознаменовалось не только разгромной победой «Зенита» над «Спартаком». Она скорее отошла на второй план, стала лишь поводом, чтобы собрать в одном месте более 50 тысяч человек. И только с одной целью – дать болельщикам попрощаться с легендарным для российского футбола Александром Кержаковым, завершившим свою профессиональную карьеру. Это событие получилось не менее искренним и эмоциональным, чем проводы римского Императора Франческо Тотти три месяца назад, и также заставило пустить слезу многих брутальных мужчин. Еженедельник «Футбол» с ностальгией рассказывает, за что мы так любим нашего главного русского бомбардира.

За упорство

По словам многих тренеров Александра, он не обладал какими-либо выдающимися футбольными навыками. Он не выделялся ни дриблингом, как Андрей Аршавин, ни скоростью, как Владимир Быстров, ни цепкостью, как Игорь Денисов.

Его всегда отличало трудолюбие и стремление добиваться своего. В 11 лет Кержаков был вынужден уехать от семьи в интернат Санкт-Петербурга, чтобы иметь возможность тренироваться в академии «Зенита». В 19 он уже играл в основе сине-бело-голубых и попал на чемпионат мира. После неудачи в Испании Александр поставил себе цель вернуться в родной клуб, несмотря на то что «Зенит» изначально не планировал брать его обратно, и сделал это. Когда Кержаков перестал попадать в состав, уехал в аренду в «Цюрих» и играл там бесплатно! Лишь бы доказать, что порох в пороховницах еще есть.

Самый лучший момент чемпионата России по футболу сезона 2014-15!!!))))) #АК11#ЗвездыДетям #детинашевсе #нашеимязенит#вперёдзапитер #мычемпионы #зенит A post shared by Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) on May 30, 2015 at 11:11pm PDT

За фразу «Бил, бью и буду бить»

Упорство привело Александра к тому, что он стал лучшим бомбардиром «Зенита» и сборной России, лучшим «забивакой» в истории нашего футбола. Еще на раннем этапе карьеры, когда Аршавин прикладывал палец к губам, призывая к тишине, Кержаков, наоборот, сформулировал свою знаменитую громкую фразу, ставшую его девизом на всю игровую жизнь. И он действительно бил – с любой позиции, с любого расстояния – и забивал. 233 гола за карьеру!

За «золотую связку» с Андреем Аршавиным

Взаимодействие Кержакова и Аршавина было главной изюминкой «Зенита» эпох Юрия Морозова и Властимила Петржелы. В начале двухтысячных двое этих молодых парней влюбили в себя даже многих болельщиков других команд. А уж петербуржцы всегда будут помнить, как Аршавин проходил с мячом до штрафной соперника, отдавал пас Кержакову, и тот забивал. Тогда это казалось надеждой на будущее, сейчас же воспринимается с ностальгией.

Их кувырки после первого забитого Александром гола в ворота «Спартака» можно пересматривать бесконечно.

За гол «Барселоне»

Кержаков был из того поколения российских футболистов, которые желали играть и проявить себя в Европе. Подобные стремления всегда у нас ценились особо. Как только появился вариант с «Севильей», он согласился, не раздумывая. Тогдашний главный тренер «нервионцев» Хуанде Рамос активно использовал нашего форварда, а тот отплачивал ему забитыми мячами. В том числе и в ворота «Барселоны». С испанской командой Кержаков выиграл Кубок УЕФА, вдохновив своих бывших партнеров по «Зениту» на такой же подвиг.

За отношения с болельщиками

Той химией, которой связаны Кержаков и болельщики «Зенита», не может похвастаться, пожалуй, ни один другой футболист петербургской команды. Их взаимоотношения – это отдельная песня, во всех смыслах этого слова. В честь Александра фанаты сине-бело-голубых каждый матч исполняют ламбаду, создавая особую атмосферу на стадионе.

Только благодаря вам и своим партнерам я стал футболистом. Благодаря вашей поддержке я всегда ощущал, что нужен команде и болельщикам. Поверьте, я старался платить вам той же монетой. Мне кажется, у меня немного это получилось. Спасибо вам большое!»

И, вместе все!!! К той ЗВЕЗДЕ 🌟 !!! Мы ПРИШЛИ за ПИТЕР !!!! #АК11 #нашеимязенит #вперёдзапитер #мычемпионы #зенит A post shared by Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) on May 17, 2015 at 10:03am PDT

За чувство юмора и позитив

Александр всегда с иронией относился к шуткам в стиле «не попал» или «kerzhakoved», остроумно отвечает на различные вопросы в интервью. Он не раз появлялся в телепередаче «Вечерний Ургант», и еще неизвестно, кто там больше отжигал! А его инстаграм – это просто кладезь юмора и позитива.

Это глаза человека который забил гол через себя,хотя 30 минут назад не попал по пустым воротам))))))) #зенитчемпион #победа #мычемпионы #нашеимязенит #анеплохополучилось A post shared by Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) on Oct 26, 2014 at 11:18pm PDT

Небольшой кусочек @paulpogba в моем исполнении ! #AK72 #FCZurich #погбыкусок A post shared by Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) on Apr 27, 2016 at 3:32am PDT

"…..лишь только в сборной невозможное возможно….!")))))))) А стадион просто супер!!!!!! "Спартаку" мои поздравления. #люблюзенит #нашеимязенит #зенитчемпион #вперёдроссия #открытиеарена A post shared by Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) on Oct 11, 2014 at 2:38am PDT

А его улыбку можно без преувеличения назвать «голливудской».

За помощь детям

Вместе с женой Миланой Александр организовал благотворительный фонд «Звезды детям», который оказывает помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и занимается реабилитацией детей с диагнозом ДЦП.

Кержаков также принимает участие в акции «Давай-давай!» и станет уличным художником, чтобы помочь больному ребенку.

Кроме того, Александр сыграл роль удава Каа в благотворительном спектакле «Поколение Маугли» Константина Хабенского.

За актерскую деятельность

Вместе с Хабенским и известной мировой актрисой Милой Йовович Кержаков снимался в комедийном фильме «Выкрутасы», где сыграл самого себя.

Это добрая и смешная картина, которых не хватает нашим зрителям. Когда Тимур рассказал мне о «Выкрутасах», я поделился с ним своими планами открыть детскую футбольную школу в Петербурге. И эта идея отлично легка в сценарий!»

Любителям российской музыки известна и его роль в клипе певицы Ирины Дубцовой на песню «Москва-Нева».

Рад был принять участие в съёмках клипа @dubtsova_official #москванева ! A post shared by Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) on Feb 15, 2017 at 4:13am PST

За писательство

«Мой любимый писатель – Кержаков», – заявил Аршавин в далеком 2002, когда у того вышла первая книга «До 16 и старше». Кто же знал, что Александр не остановится на этом и продолжит свою писательскую деятельность? В 2017-м, незадолго до завершения карьеры, нападающий выпустил автобиографию с символичным названием «Лучший». Она стала своеобразным подведением итогов. В книге красной нитью проходит мысль о том, что нужно стремиться к своей мечте и делать все для ее реализации. Карьера Кержакова – яркий пример этому, и на него следует равняться!

За чувство благодарности

Александр никогда не страдал от звездной болезни и всегда понимал, что все, чего он добился, стало результатом труда не только его самого. В своих интервью, в написанной книге, в прощальной речи он особенно отмечает четырех людей, благодаря которым он стал футболистом. И это очень трогательно.

В футбольной жизни самую важную роль для меня сыграли четыре человека. Один из них стоит сейчас здесь — это мой отец. Благодаря ему я просто не мыслил себя без футбола. К сожалению, остальных трех больше нет с нами. Это мой первый тренер в СДЮШОР «Зенит» Владимир Ильич Петров, мой футбольный отец Владимир Александрович Казаченок и наш футбольный дедушка Юрий Андреевич Морозов. Я уверен, что они сейчас смотрят на нас всех и радуются»

За верность

Кержаков не раз говорил, что хочет закончить карьеру именно в своей родной команде –«Зените» – и сдержал слово. В Санкт-Петербурге он отыграл 12 сезонов, трижды становился чемпионом России, брал Кубок и дважды Суперкубок страны, 9 раз оказывался в списке 33-х лучших футболистов чемпионата России.

Александр Кержаков: «Футбол всегда был для меня смыслом жизни» «Зенит-ТВ» вспоминает эпоху легендарного форварда сине-бело-голубых pic.twitter.com/Kxo1nrQuOa — ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 6, 2017

Примечательно, что он остался в структуре петербургского клуба и теперь будет заниматься отслеживаем прогресса молодых игроков и продвижением их по вертикали академия – молодежный состав – «Зенит-2» – первая команда.

Я хотел завершить карьеру в «Зените». Если бы еще куда-то ушел, то это был бы уже не футбол. Себя не обманешь, пришлось завершать. Признаюсь, у меня слезы наворачивались во время церемонии. Я был морально готов к такому решению, последние два года я не так много играл. Уже в мае началась подготовка к тому, что я перейду на административную должность. Лучше уйти на год раньше, чем на секунду позже».

Только Петербург!!! Только Наш ЗЕНИТ!!! Это была фантастика вчера!!! Огромное спасибо всем вам !!! #СБГ #зенит # питер #нашзенит A post shared by Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) on Aug 7, 2017 at 1:42am PDT

Спасибо за все, Наш русский бомбардир! A post shared by zenit_spb (@zenit_spb) on Aug 6, 2017 at 10:14am PDT

Текст: Никита Воробьев

Фото: Global Look Press, инстаграм Александра Кержакова, официальный инстаграм ФК «Зенит»

Видео: Youtube, официальный твиттер ФК «Зенит», инстаграм Александра Кержакова