Русский бомбардир. 11 причин любить Александра Кержакова

Шестое августа ознаменовалось не только разгромной победой «Зенита» над «Спартаком». Она скорее отошла на второй план, стала лишь поводом, чтобы собрать в одном месте более 50 тысяч человек. И только с одной целью – дать болельщикам попрощаться с легендарным для российского футбола Александром Кержаковым, завершившим свою профессиональную карьеру. Это событие получилось не менее искренним и эмоциональным, чем проводы римского Императора Франческо Тотти три месяца назад, и также заставило пустить слезу многих брутальных мужчин. Еженедельник «Футбол» с ностальгией рассказывает, за что мы так любим нашего главного русского бомбардира.
За упорство
По словам многих тренеров Александра, он не обладал какими-либо выдающимися футбольными навыками. Он не выделялся ни дриблингом, как Андрей Аршавин, ни скоростью, как Владимир Быстров, ни цепкостью, как Игорь Денисов.
Его всегда отличало трудолюбие и стремление добиваться своего. В 11 лет Кержаков был вынужден уехать от семьи в интернат Санкт-Петербурга, чтобы иметь возможность тренироваться в академии «Зенита». В 19 он уже играл в основе сине-бело-голубых и попал на чемпионат мира. После неудачи в Испании Александр поставил себе цель вернуться в родной клуб, несмотря на то что «Зенит» изначально не планировал брать его обратно, и сделал это. Когда Кержаков перестал попадать в состав, уехал в аренду в «Цюрих» и играл там бесплатно! Лишь бы доказать, что порох в пороховницах еще есть.
Друзья мои (ну и не только друзья))).Я продолжаю карьеру футболиста. Футбол для меня -дело всей жизни и ,пока есть возможность,я буду играть. Но, предложение канала МатчТВ мне интересно и,надеюсь, в будущем даст возможность приложить весь имеющийся у меня опыт для популяризации футбола в нашей стране. #АК #матчтв #зенит #впередзапитер #синебелоголубые #питер
За фразу «Бил, бью и буду бить»
Упорство привело Александра к тому, что он стал лучшим бомбардиром «Зенита» и сборной России, лучшим «забивакой» в истории нашего футбола. Еще на раннем этапе карьеры, когда Аршавин прикладывал палец к губам, призывая к тишине, Кержаков, наоборот, сформулировал свою знаменитую громкую фразу, ставшую его девизом на всю игровую жизнь. И он действительно бил – с любой позиции, с любого расстояния – и забивал. 233 гола за карьеру!
За «золотую связку» с Андреем Аршавиным
Взаимодействие Кержакова и Аршавина было главной изюминкой «Зенита» эпох Юрия Морозова и Властимила Петржелы. В начале двухтысячных двое этих молодых парней влюбили в себя даже многих болельщиков других команд. А уж петербуржцы всегда будут помнить, как Аршавин проходил с мячом до штрафной соперника, отдавал пас Кержакову, и тот забивал. Тогда это казалось надеждой на будущее, сейчас же воспринимается с ностальгией.
Их кувырки после первого забитого Александром гола в ворота «Спартака» можно пересматривать бесконечно.
За гол «Барселоне»
Кержаков был из того поколения российских футболистов, которые желали играть и проявить себя в Европе. Подобные стремления всегда у нас ценились особо. Как только появился вариант с «Севильей», он согласился, не раздумывая. Тогдашний главный тренер «нервионцев» Хуанде Рамос активно использовал нашего форварда, а тот отплачивал ему забитыми мячами. В том числе и в ворота «Барселоны». С испанской командой Кержаков выиграл Кубок УЕФА, вдохновив своих бывших партнеров по «Зениту» на такой же подвиг.
За отношения с болельщиками
Той химией, которой связаны Кержаков и болельщики «Зенита», не может похвастаться, пожалуй, ни один другой футболист петербургской команды. Их взаимоотношения – это отдельная песня, во всех смыслах этого слова. В честь Александра фанаты сине-бело-голубых каждый матч исполняют ламбаду, создавая особую атмосферу на стадионе.
Только благодаря вам и своим партнерам я стал футболистом. Благодаря вашей поддержке я всегда ощущал, что нужен команде и болельщикам. Поверьте, я старался платить вам той же монетой. Мне кажется, у меня немного это получилось. Спасибо вам большое!»
За чувство юмора и позитив
Александр всегда с иронией относился к шуткам в стиле «не попал» или «kerzhakoved», остроумно отвечает на различные вопросы в интервью. Он не раз появлялся в телепередаче «Вечерний Ургант», и еще неизвестно, кто там больше отжигал! А его инстаграм – это просто кладезь юмора и позитива.
Сегодня в самолёте удалось взять автограф у самого нераскрученного исполнителя на диске с самой нераскрученной песней! Предлагаю всем голосовать за " Футбол моего детства " в исполнении Шавы в Золотом Граммофоне на русском радио и на следующий год будем наслаждаться его выступлением на сценах Олимпийского и Ледового!!!! И предложения на счёт корпоративов,банкетов и свадеб не предлагать!!! Без обид. #золотаясвязка #поппринц #нераскрученныйснераскрученной #АршавинКержаков #футболмоегодетства
А его улыбку можно без преувеличения назвать «голливудской».
За помощь детям
Вместе с женой Миланой Александр организовал благотворительный фонд «Звезды детям», который оказывает помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и занимается реабилитацией детей с диагнозом ДЦП.
Мы делали это видео с одной целью — показать,что в жизни возможно абсолютно все,если иметь непреодолимое желание,упорство и помощь общества. Я на своем примере хотел показать,каково это — воплотить в жизнь свою мечту,которую точно так же может воплотить каждый ребенок. Однако,без помощи неравнодушных людей сделать это бывает не так-то просто,а зачастую и вовсе становится невозможным. Я бы очень хотел с вашей помощью постараться изменить не одну детскую судьбу,ведь только будучи едины мы можем,без преувеличения,все. Для того,чтобы это сделать,вы можете перейти на сайт моего Фонда www.zvezdydetyam.ru и в разделе "Помочь" оказать любой доступный для вас вид помощи. Точно так же вы можете получить помощь,посетив одноименный раздел и заполнив анкету,мы,в свою очередь,постараемся сделать все,что будет в наших силах. Полную версию видео вы также сможете посмотреть на сайте или на моей странице ВКонтакте — http://vk.com/akerzhakov_11 И помните — вместе мы сможем изменить все! #АК11 #ЗвездыДетям #благотворительность #добро #делайдобро #нашеимязенит #вперёдзапитер #мычемпионы #зенит
Кержаков также принимает участие в акции «Давай-давай!» и станет уличным художником, чтобы помочь больному ребенку.
«Давай-давай!»: Александр Кержаков готов стать уличным художником, чтобы помочь Артему Самуйлову, страдающему от несовершенного остеогенеза — повышенной хрупкости костей. Присоединиться к проекту и внести своё пожертвование можно на сайте davai.fc-zenit.ru. Перед этим легендарный форвард попрощается с болельщиками «Зенита» на cтадионе «Санкт-Петербург». Церемония пройдет в воскресенье, 6 августа, и начнется в 19:00! #ДавайДавай
Кроме того, Александр сыграл роль удава Каа в благотворительном спектакле «Поколение Маугли» Константина Хабенского.
Кто был на спектакле-признайтесь,сколько ещё напевали себе финальную песню "Правда-да-да-да!!!")))))??? Сегодня снова раскачиваем "Мюзик-Холл"! Диана Арбенина (Багира), Константин Хабенский (Акела), Алексей Кортнев (Шерхан). Будет супер! #АК11 #ЗвездыДетям #благотворительность #добро #делайдобро #благоедело #ПоколениеМаугли #зенит #МТС
За актерскую деятельность
Вместе с Хабенским и известной мировой актрисой Милой Йовович Кержаков снимался в комедийном фильме «Выкрутасы», где сыграл самого себя.
Это добрая и смешная картина, которых не хватает нашим зрителям. Когда Тимур рассказал мне о «Выкрутасах», я поделился с ним своими планами открыть детскую футбольную школу в Петербурге. И эта идея отлично легка в сценарий!»
Любителям российской музыки известна и его роль в клипе певицы Ирины Дубцовой на песню «Москва-Нева».
За писательство
«Мой любимый писатель – Кержаков», – заявил Аршавин в далеком 2002, когда у того вышла первая книга «До 16 и старше». Кто же знал, что Александр не остановится на этом и продолжит свою писательскую деятельность? В 2017-м, незадолго до завершения карьеры, нападающий выпустил автобиографию с символичным названием «Лучший». Она стала своеобразным подведением итогов. В книге красной нитью проходит мысль о том, что нужно стремиться к своей мечте и делать все для ее реализации. Карьера Кержакова – яркий пример этому, и на него следует равняться!
Пока только картинки смотрим😉 А мы с вами встречаемся на одной из презентаций книги: — 21 февраля в 19:00 в петербургском книжном клубе «Буквоед» на Лиговском, 10 . — 22 февраля в 17:00 во флагманском клубном магазине «Зенит-Арена» на Невском, 20 . — 24 февраля в 17:00 в московском магазине «Читай-город» в торговом центре «Европейский» . #cверхожиданий #кержаковлучший #кержаков #ак11
За чувство благодарности
Александр никогда не страдал от звездной болезни и всегда понимал, что все, чего он добился, стало результатом труда не только его самого. В своих интервью, в написанной книге, в прощальной речи он особенно отмечает четырех людей, благодаря которым он стал футболистом. И это очень трогательно.
Хотел бы посвятить этот гол тому,кто родился 11 февраля 1953 года в городе Дзержинск (Нижегородской обл). Чьё имя Анатолий, отчество Рафаилович,а фамилия Кержаков!!! Папа,с прошедшим Днем рождения! !!!! Я знаю,что мои голы были и остаются для тебя лучшим подарком! !! Dad, this is for you !!! Happy belated birthday!!! #football #zurich #fcz #AK11 #AK72 #победа #пападлятебя #гол #Goal
В футбольной жизни самую важную роль для меня сыграли четыре человека. Один из них стоит сейчас здесь — это мой отец. Благодаря ему я просто не мыслил себя без футбола. К сожалению, остальных трех больше нет с нами. Это мой первый тренер в СДЮШОР «Зенит» Владимир Ильич Петров, мой футбольный отец Владимир Александрович Казаченок и наш футбольный дедушка Юрий Андреевич Морозов. Я уверен, что они сейчас смотрят на нас всех и радуются»
За верность
Кержаков не раз говорил, что хочет закончить карьеру именно в своей родной команде –«Зените» – и сдержал слово. В Санкт-Петербурге он отыграл 12 сезонов, трижды становился чемпионом России, брал Кубок и дважды Суперкубок страны, 9 раз оказывался в списке 33-х лучших футболистов чемпионата России.
Александр Кержаков: «Футбол всегда был для меня смыслом жизни»
«Зенит-ТВ» вспоминает эпоху легендарного форварда сине-бело-голубых pic.twitter.com/Kxo1nrQuOa
— ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 6, 2017
Примечательно, что он остался в структуре петербургского клуба и теперь будет заниматься отслеживаем прогресса молодых игроков и продвижением их по вертикали академия – молодежный состав – «Зенит-2» – первая команда.
Я хотел завершить карьеру в «Зените». Если бы еще куда-то ушел, то это был бы уже не футбол. Себя не обманешь, пришлось завершать. Признаюсь, у меня слезы наворачивались во время церемонии. Я был морально готов к такому решению, последние два года я не так много играл. Уже в мае началась подготовка к тому, что я перейду на административную должность. Лучше уйти на год раньше, чем на секунду позже».
«Меня попросили подготовить речь, но я принципиально решил: скажу то, что буду чувствовать. Если в двух словах, огромное спасибо. За то, что всегда были рядом со мной. Я старался платить тем же: не было такого, чтоб я не добегал на поле, не было, чтоб опускал руки. Любовь болельщиков и благодарность партнерам — это из одной песни. Без партнеров и болельщиков меня как нападающего не было бы». © @a.kerzhakov11
Текст: Никита Воробьев
Фото: Global Look Press, инстаграм Александра Кержакова, официальный инстаграм ФК «Зенит»
Видео: Youtube, официальный твиттер ФК «Зенит», инстаграм Александра Кержакова